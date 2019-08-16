Ежегодно международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» проводит конкурс «Точка на карте», принимая фотографии из малых городов и небольших населённых пунктов в любой точке мира. В этом году фотоконкурс, как и фестиваль, прошёл уже в 13-й раз, и организаторы предложили участникам представить работы, раскрывающие повседневность будничной жизни, ее ритуалов и традиций. Жюри конкурса «Точка на карте. Ритмы повседневности» подвело итоги этого года.

В этом году было прислано около 2000 работ, среди участников есть авторы России, Польши, Минска, Украины и Казахстана. Конкурс проходил в два этапа: сначала работы отбирали мастера XIII фестиваля «Фотопарад в Угличе». Лучшие работы, отобранные на этом этапе, были показаны на фотовыставке, которая прошла в дни фестиваля.

Вторым этапом стало очное обсуждение итогов конкурса в Угличе. В итоговое жюри конкурса вошли:

Александр Китаев — фотограф, историк фотографии, председатель жюри конкурса;

Ольга Бубич — фотограф, эссеист, преподаватель;

Андрей Безукладников — фотограф; основатель и руководитель интернет-ресурса Photographer.ru;

Владимир Левашов, историк фотографии, российский художественный и фото-критик,

Александр Сорин — фотограф, куратор, организатор Центра документальной фотографии Fotodoc.

Все члены жюри собрались в Угличе в дни фестиваля и обсудили работы финалистов.

По результатам голосования организаторы представляют победителей конкурса.

Гран — При

Руденко Анастасия, «Дни смотров полезных дел«

Номинация «Культура и традиция»

1 место

Петров Михаил, «Соль земли«

2 место

Шевлякова Марина. «Край света. Териберка.«

3 место

Голикова Кира, «Ловозерские саамы«

Кира Голикова «Ловозерские саамы», село Ловозеро

Кира Голикова «Ловозерские саамы», село Ловозеро

Номинация «Расширения человека»

1 место

Шульгин Антон Александрович, «#docproject»

2 место

Жуланова Женя, «Вятский модник«

Жуланова Женя «Вятский модник». Киров

Жуланова Женя «Вятский модник». Киров

3 место

Терешин Макар, «Поля падения«

Номинация «Человек»

1 место

Соболев Павел Валерьевич. «Лиза, дочь оленевода Алексея Терентьева, бригадира 3-й оленеводческой бригады. Ямал, Полярный Урал.»

Соболев Павел «Лиза». Полярный, Урал

2 место

Коваленко Иван Николаевич, «Шерпы носят грузы в любых условиях, им нипочем ни дождь, ни туман. Они очень хорошо знают местность и ориентируются на ней».

Коваленко Иван «Шерпы», монастырь Тенгбоче, восточный Непал

3 место

Смольников Андрей Петрович, «Жизнь среди икон».

Смольников Андрей «Жизнь среди икон». Республика Адыгея — Copy

Номинация «Путешествия»

1 место — не присуждается

2 место

Давыденко Денис Анатольевич, «Пастораль».

Давыденко Денис «Пастораль». Иран

3 место

Часовитин Дмитрий Викторович, «Утро в Париже».

Часовитин Дмитрий «Утро в Париже». Село Париж Челябинской области

Никольский Александр Валерьевич, «Вид на промзону, Кемерово».

Никольский Александр «Кузбасский ландшафт», Кемерово

Номинация «Визуальные приключения»

1 место

Карасев Денис Станиславович, «…».

Карасев Денис «...», Зеленоград

2 место

Ерохина Маргарита Леонидовна, «Вечерний Петропавловск».

Ерохина Маргарита «Вечерний Петропавловск». Петропавловск-Камчатский

3 место

Козлов Петр Вадимович, «Минимализм Башкирии».

Козлов Петр Россия, Екатеринбург. «Минимализм Башкирии», окрестности села Мечетлино, Салаватский район, Башкортостан

Специальная номинация «Это кавказ»

1 место

Севриновский Владимир Дмитриевич, «Мотоциклистки острова Чечень, Дагестан».

Севриновский Владимир «Мотоциклистки острова Чечень», Дагестан

Отмечено жюри:

Севриновский Владимир Дмитриевич, «Скачки на празднике первой борозды в селении Балхар, Дагестан».

Смольников Андрей Петрович, «Горец. Там где земля становится небом».