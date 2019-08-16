«Фотопарад в Угличе» подвёл итоги: лучшие «Точки на карте»
Ежегодно международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» проводит конкурс «Точка на карте», принимая фотографии из малых городов и небольших населённых пунктов в любой точке мира. В этом году фотоконкурс, как и фестиваль, прошёл уже в 13-й раз, и организаторы предложили участникам представить работы, раскрывающие повседневность будничной жизни, ее ритуалов и традиций. Жюри конкурса «Точка на карте. Ритмы повседневности» подвело итоги этого года.
В этом году было прислано около 2000 работ, среди участников есть авторы России, Польши, Минска, Украины и Казахстана. Конкурс проходил в два этапа: сначала работы отбирали мастера XIII фестиваля «Фотопарад в Угличе». Лучшие работы, отобранные на этом этапе, были показаны на фотовыставке, которая прошла в дни фестиваля.
Вторым этапом стало очное обсуждение итогов конкурса в Угличе. В итоговое жюри конкурса вошли:
Александр Китаев — фотограф, историк фотографии, председатель жюри конкурса;
Ольга Бубич — фотограф, эссеист, преподаватель;
Андрей Безукладников — фотограф; основатель и руководитель интернет-ресурса Photographer.ru;
Владимир Левашов, историк фотографии, российский художественный и фото-критик,
Александр Сорин — фотограф, куратор, организатор Центра документальной фотографии Fotodoc.
Все члены жюри собрались в Угличе в дни фестиваля и обсудили работы финалистов.
По результатам голосования организаторы представляют победителей конкурса.
Гран — При
Руденко Анастасия, «Дни смотров полезных дел«
Номинация «Культура и традиция»
1 место
Петров Михаил, «Соль земли«
2 место
Шевлякова Марина. «Край света. Териберка.«
3 место
Голикова Кира, «Ловозерские саамы«
Номинация «Расширения человека»
1 место
Шульгин Антон Александрович, «#docproject»
2 место
Жуланова Женя, «Вятский модник«
3 место
Терешин Макар, «Поля падения«
Номинация «Человек»
1 место
Соболев Павел Валерьевич. «Лиза, дочь оленевода Алексея Терентьева, бригадира 3-й оленеводческой бригады. Ямал, Полярный Урал.»
2 место
Коваленко Иван Николаевич, «Шерпы носят грузы в любых условиях, им нипочем ни дождь, ни туман. Они очень хорошо знают местность и ориентируются на ней».
3 место
Смольников Андрей Петрович, «Жизнь среди икон».
Номинация «Путешествия»
1 место — не присуждается
2 место
Давыденко Денис Анатольевич, «Пастораль».
3 место
Часовитин Дмитрий Викторович, «Утро в Париже».
Никольский Александр Валерьевич, «Вид на промзону, Кемерово».
Номинация «Визуальные приключения»
1 место
Карасев Денис Станиславович, «…».
2 место
Ерохина Маргарита Леонидовна, «Вечерний Петропавловск».
3 место
Козлов Петр Вадимович, «Минимализм Башкирии».
Специальная номинация «Это кавказ»
1 место
Севриновский Владимир Дмитриевич, «Мотоциклистки острова Чечень, Дагестан».
Отмечено жюри:
Севриновский Владимир Дмитриевич, «Скачки на празднике первой борозды в селении Балхар, Дагестан».
Смольников Андрей Петрович, «Горец. Там где земля становится небом».