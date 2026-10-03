Результаты недавнего соцопроса о главных причинах разводов в нашей стране удивления не вызывают — я понимаю причины такой массовой «меркантильности».

ИА Регнум

С 2024 года по сентябрь 2026-го ВЦИОМ совместно с МГУ собирал статистику причин разводов в нашей стране. Если коротко подытожить — деньги и премиальная тачка почти победили любовь. Если в цифрах, то бедность как причина развода взяла первое место — 46% респондентов, а отсутствие премиального автомобиля у мужчины мешает начать отношения 72% женщин.

А классические причины развода — измена и ревность — больше не так важны, всего 22% не простят любимому похода налево.

Бедность — вот главная причина. И это ужасно. Но странным в перечне причин расстаться является вот этот явный перекос.

Когда эгоизм, ревность и супружеская неверность, из-за которых раньше, собственно, все разводы и происходили, уже не так и страшны. Даже если ревностью утомил, руку поднял — можно и потерпеть во многих случаях, теперь денежки важнее.

Современный мир мужчин и женщин на глазах превращается из единства противоположностей в поле боевых действий. Мужской лагерь в толстовках с надписью «не олень» шеймит тарелочниц, феминисток, разведенок с прицепом и прочие женские и не очень проявления.

Но обычный мужчина всё равно верит и ждет «свою женщину».

Женский лагерь тоже не отстает в правильном формулировании для Вселенной своих запросов — миллион на реснички, подарочки, Мальдивы и чтобы на такси до съемной комнаты не пожадничал. Хотя обычные тоже хотят привычного — верности, заботы. И умения зарабатывать деньги для содержания семьи.

Я специально просмотрела кучу рилсов с обеих сторон, прочитала посты муже- или женоненавистников и увидела одно объединяющее слово — требование. Наверное, это правильно — требовать от своей второй половины душевного и материального комфорта, спокойной жизни без эксцессов и пустой ревности, конечно, при условии взаимного участия.

Но мир, где не только требуют, а любят и строят семью, уже кажется вымирающим.

Сегодня женщина уже не так нуждается в мужчине, как это было раньше. Она вполне может сама стать главой семьи (или своих котов) и совершенно не переживать, что отношения в ее жизни отсутствуют на постоянной основе.

Даже больше: многие и не хотят, чтобы в их жизни постоянно присутствовал другой человек, под интересы которого нужно подстраиваться, терпеть его характер и быть постоянным мотиватором. Всю энергию сохраняют для себя любимой — таков теперь наш мир.

А мужчины, как мне кажется, — и я вполне могу заблуждаться — без постоянной женщины рядом не могут. И всё равно, в какой ипостаси она будет присутствовать.

Будет она домработницей, заботливой мамочкой, любовницей или эмоциональным допингом. Многие же, тут уж точно не секрет, не приспособлены к самостоятельной жизни и самостоятельно себе не то что рубашку не погладят — готовую еду в холодильнике не найдут.

Если женщине мужчина важен, она покажет ему волшебство появляющейся в холодильнике кастрюли борща.

Но если мужчина не зарабатывает, вся эта конструкция начинает разваливаться.

Да, сегодня сложно с работой, сложно с налогами, собственно, вся страна в таком положении. А еще всё меньше работает схематоз, крипта и прочие инфоцыганские способы заработка. Теперь за такое пускание пыли в глаза, выемку денежных сбережений населения на оплату волшебных курсов «заработай миллиард» можно и присесть. Успешный успех сдулся во всех легких сферах, где хватало рилсов из красивых машинок на фоне небоскреба.

Теперь для денег пахать надо!

И проявился интересный момент. Женщины по-прежнему ждут современного принца, а их, как известно, теперь крайне мало. Реально высокий достаток мужчины предпочитают не светить, чтобы не заинтересовать налоговую расхождениями в декларации. Вместо принца у нас сегодня самый надежный мужик — сварщик, слесарь, курьер. То есть вот совсем не тот, о ком с юности вздыхают.

Я помню, как моей подруге мама говорила: будешь плохо учиться — выйдешь замуж за слесаря! Что в этом такого страшного, мне ни тогда понятно не было, ни тем более сейчас.

Я одно могу утверждать исходя из своего жизненного опыта и насмотренности: женщине реально проще прокормить себя и детей одной, чем вместе с неработающим мужчиной. Когда в семье нет и мало денег, это очень страшно, это унижающе страшно и такого быть не должно.

При этом многие мужчины не могут найти себя на сегодняшнем рынке труда, когда в некоторых престижных некогда профессиях сегодня дикая конкуренция. Сложно проходить собеседования, где тебя отсеивает искусственный интеллект, а не человек, который может разобраться в твоей квалификации — если бы хотел.

Реальный рынок труда устроен совсем не так, как картинки в социальных сетях.

В мире наших розовых пони, где все соцсети забиты требовательными женщинами, какими-то дурацкими опросами «сколько должен зарабатывать твой мужчина?», подсчетами чужих миллионов, слежением за дутыми и ненастоящими картинками богатой жизни, сложно сместить фокус на реальность.

На обычную нашу жизнь, в которой обычные люди не рисуются в стримах, создавая для окружающих иллюзию красивой жизни, а просто ходят на работу и получают там зарплату, вечером целуют жену, ужинают и ложатся спать после трудового дня, чтобы утром снова идти на работу.

Искусственно создается впечатление, что все вокруг богаты и успешны, всё время проводят в путешествиях и едят только в ресторанах, а все мужчины идеальны, ухожены и отлично понимают женскую психологию — а твой мужик нет!

Поэтому от такого мужчины нужно срочно избавиться. Это сделать можно, и делают — а зачем? Только потому, что покупки по выходным вы совершаете в сетевом магазине, а не на дорогом рынке, или потому, что с шубой придется потерпеть, или в отпуск вы поедете в деревню, а не на Адриатику?

У нас оторванность от реальной жизни на таком уровне, что непонятно становится, чего же нам, женщинам, от мужчин в итоге нужно? Как в видео в запрещенке — не будет. Ладно, будет, но у единиц — так и раньше было, просто мы этого не видели. И нам не казалось, что мы неудачники какие-то, зарабатываем мало.

Мы были уверены, что у нас всё нормально — работа, которую сам выбрал, жизнь с обычными семейными ужинами, поход в ресторан как маленький праздник для всей семьи, жена или муж, которых полюбил и с которыми просто хотел быть вместе всю свою жизнь.

Можно, конечно, обвинить государство. Оно у нас во всём и всегда виновато — как в песне.

Пенять на ставки по ипотеке, инфляцию, цены в магазинах и прочие причины. Понятно, что проблемы имеют место, но вспомним страшные 90-е годы. Ведь тогда бедными были практически все, и каждая семья боролась за выживание в прямом смысле. А в старой статистике причины для разводов были понятные.

Мы были бедные, но романтичные, и ценности у нас были другие.

Пусть это уже и избитое обвинение, но, подводя итоги всем претензиям, ведущим к разрушению семьи, могу сказать, что виноваты в этом социальные сети. Бомбардировка потребительством, фальшивым богатством, роскошью — всё это привело к тому, что обычная жизнь уже не воспринимается и даже считается какой-то стыдной, что ли.

Нельзя теперь, чтобы твой любимый Вася зарабатывал меньше, чем какой-нибудь блогер. И ничего, что этот блогер просто транслирует картинку красивой жизни, приезжая к небоскребу на метро, и ест на ужин пельмени — что остается за кадром.

Хочется, чтобы мужчины и женщины перестали воевать, тем более что война эта искусственная. А начали просто проживать жизнь в своей реальности и строить ее старательно.

Обязательно обретя свое счастье.