Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Очередной самокатный сезон подходит к концу, а главная проблема так и не решена: электросамокат остается угрозой для пешехода. Более того, за несколько лет он успел превратиться не только в средство передвижения, но и в удобный инструмент подросткового хулиганства — быстрый, при известном старании анонимный и позволяющий мгновенно скрыться.

ИА Регнум

Маленьких мерзавцев, потехи ради плевавших людям в лицо «для контента», до сих пор так и не нашли.

При этом ограничения формально множатся. Еще немного — и правил для самокатчиков будет больше, чем пользователей кикшеринга, способных их запомнить. Но безопаснее на тротуарах от этого не становится.

По данным Госавтоинспекции, за восемь месяцев 2026 года в России произошло 3396 ДТП с участием «средств индивидуальной мобильности», то есть всех видов «современного удобного транспорта» — на 36,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Пострадали 3616 человек, здесь рост составил 40,8%. Погиб 51 человек. При этом почти 2,4 тыс. аварий, то есть больше двух третей, 70%, были связаны с нарушением правил самими самокатчиками, курьерами и наездниками питбайков.

Один из которых на днях на пешеходном переходе едва не убил ребенка, который с тяжелыми травмами попал в больницу.

То есть речь уже не о какой-то малой группе особо буйных любителей прокатиться по тротуару. Речь о системной проблеме.

Правила вроде бы существуют: вдвоем ездить нельзя, пешеход имеет приоритет. Перед пешеходным переходом необходимо спешиваться. Скорость ограничена 25 км/ч, а в городах для прокатных самокатов появились дополнительные зоны, где скорость автоматически снижается.

В Москве аренда требует идентификации через Mos ID, самокаты получили крупные номера, а количество зон с автоматическим ограничением скорости выросло до сотен.

Но на всё это граждане разных возрастов попросту плюют, продолжая лететь навстречу своей — или чьей-то — смерти.

4 сентября в Новой Москве двое несовершеннолетних мальчиков 2011 и 2015 годов рождения ехали вдвоем на одном электросамокате. Столкнулись с автомобилем. Один ребенок погиб, второй госпитализирован. Знали, что это запрещено и опасно? Знали. А те взрослые, которые дали им свой аккаунт? Безусловно.

Но никого это не остановило.

Характерно, что в 2025 году 95,7% ДТП с СИМ приходились именно на электросамокаты. При этом почти 40% происшествий происходили в местах пересечения потоков — на перекрестках, выездах из дворов и с заправок. Еще 23,7% — на пешеходных переходах, а около пятой части — непосредственно на тротуарах и пешеходных дорожках.

Сразу пример: в августе в Новосибирске водитель автомобиля сбил подростка, который пересекал регулируемый переход, не спешившись. В июне там же 14-летняя девочка на самокате ехала по тротуару и сбила шестилетнюю девочку.

Можно сколько угодно проводить профилактические рейды и объяснять подросткам правила. Но если человек на скорости вылетает из-за угла, никакая памятка о ПДД уже не поможет пешеходу.

И самокат становится не только причиной ДТП.

Возвращаясь к плевкам в лицо, которые исполняли в Митинском ландшафтном парке двое подростков на арендных самокатах, самое неприятное здесь даже не плевок. Подобное хулиганство существовало всегда. Скоростная двухколесная машина дает возможность нагадить и мгновенно исчезнуть. Подъехал, плюнул, ударил, сбил — и через десять секунд тебя уже нет.

Это совершенно особое ощущение безнаказанности, которое создает средство передвижения.

Но проблема разрастается далеко за пределы подросткового хулиганства.

В Липецкой области 71-летняя женщина на мощном электросамокате сбила 65-летнюю пенсионерку. Итог — тяжелая черепно-мозговая травма с переломом костей черепа. Дело дошло до суда: следствие установило, что самокат мощностью 500 Вт по своим характеристикам относится к мопедам, а у женщины не было водительских прав.

Получается парадоксальная картина. Мы постепенно усложняем регулирование, вводим идентификацию, номера, зоны ограничения скорости, рейды, штрафы и новые процедуры. А количество ДТП растет и последствия всё тяжелее.

Потому что, по большому счёту, всё это регулирование переносится на самих пользователей: что они получили какую-то информацию (или легкую угрозу идентификации и штрафа) и добровольно будут это исполнять.

Нет, не будут.

Мы не можем просто запретить кикшеринг. Это явление уже существует, к нему привыкли, и это большой бизнес. Но если решено, что самокат остается на улицах, для него должна существовать соответствующая городская среда.

Это означает не очередную кампанию «уважай пешеходов», а нормальное разделение потоков. Там, где возможно, — велодорожки и отдельные полосы движения. Понятные места пересечения с дорогой. Специальная организация перекрестков. Зоны, где самокат физически не способен разогнаться до опасной скорости. Контроль за нарушителями.

И главное — понятные правила ответственности, которые действительно можно исполнить.

В этом должны участвовать не только оператор кикшеринга (как первоначальный источник и создатель проблемы) и бдительные граждане, снимающие на видео нарушителей. Нужна совместная работа Минтранса, МВД, региональных и муниципальных властей, операторов, а там, где федеральных норм недостаточно, — изменения в ПДД и законодательстве.

Иначе мы будем каждый сентябрь подводить один и тот же итог: сезон закончился, погибшие посчитаны, рейды проведены, новые ограничения придуманы — до следующего мая.

А весной на улицы снова выйдут самокаты.

И если ничего не изменить, вместе с ними вернутся те же тротуарные гонки, те же аварии и та же игра в догонялки с ответственностью.

Пешеход не должен становиться маргиналом в собственном городе. И тем более ребенок не должен платить жизнью за то, что город не сумел поделить пространство между новым видом транспорта и людьми, для которых тротуар вообще-то и предназначен.