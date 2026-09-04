Анджелина Джоли снова прилетела на Украину. Зачем? Никто не знает. Нет, правда: никаких официальных разъяснений по поводу целей ее последнего визита не было. Да и сам визит освещался довольно скупо. Разве что случайные очевидцы сообщали, что она то в Тернополе украинской кухни отведала, то в Кременчуге по ТЦ побродила.

ИА Регнум

В чем же причина такой секретности? Вероятно, это связано с тем, каким получился ее прошлый визит в Незалежную. А получился он фееричным. Напомним, тогда она посетила Николаев и оккупированный Украиной Херсон в рамках гуманитарной миссии с фондом Legacy of War («Наследие войны»).

И в ходе этого вояжа произошел смешной курьез. Одного из водителей кортежа, в котором американскую гостью возили, прямо на ее глазах «бусифицировали» и увезли в ТЦК. Та устремилась вдогонку, ворвалась в здание и лично позаботилась о том, чтобы хлопца отпустили. Но в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ всё опровергли, сказав, что она просто в туалет заскочила.

В общем, умора. С одной стороны. С другой — сокрушительный пиар-провал. Так что, вероятно, в этот раз украинские власти решили от греха подальше не устраивать из очередного, третьего уже по счету, приезда Джоли привычное шоу — с торжественным вручением тризуба и прочими характерными атрибутами.

Правда, в таком случае лишь острее встает вопрос: зачем прилетела-то? Но для того, чтобы хотя бы приблизиться к ответу на него, необходимо для начала определиться с тем, зачем вообще на Украину с завидной регулярностью прилетают всеразличные западные селебрити — актеры, музыканты и монаршие особы.

Вроде бы всё и так ясно: платит им кто-то — вот и прилетают. Хотя сами эти селебрити заверяют, что ничего подобного, что всё по личной инициативе — очень уж душа у них болит за украинский народ и лично Владимира Зеленского. К тому же печально известная организация USAID, которая, как сообщали СМИ, щедро спонсировала подобные мероприятия, подверглась при Дональде Трампе серьезным трансформациям — проще говоря, лавочку прикрыли. И тем не менее Джоли снова в Киеве.

Кроме того, деньги всё равно отвечают на другой вопрос — «почему», а не «зачем». Тем более что эти «почему» ведь могут быть в каждом отдельном случае разные. Нельзя исключать, что у того же Шона Пенна действительно душа за Зеленского болит: он вообще парень со странностями, давно замечено. Даже «документальный» фильм про своего киевского друга снял. Даром что даже западные критики испытали от него интенсивный испанский стыд.

А вообще феномен звездного паломничества на Украину имеет смысл рассматривать шире. Как один большой частный случай так называемой celebrity diplomacy — направления публичной дипломатии, предполагающего активную деятельность знаменитостей на международной арене в интересах тех или иных акторов мировой политики.

Дипломатию знаменитостей, разумеется, придумали не вчера, и применяется она повсеместно. Из тех соображений, что знаменитости к народу ближе, чем обычные политики, и потому оказывать прямое влияние на аудиторию им проще. Но это в теории.

На практике же мы видим, что всё немного не так. Вернее, раньше-то, может быть, было и так. А теперь нет. Потому что благодаря взрывному развитию средств коммуникации селебрити стали уж слишком к народу близки. И народ увидел, что они в большинстве своем люди довольно жалкие и недалекие.

В результате институт селебрити дал пробоину, но пойти ко дну ему никто не даст, так как на нем всё еще отчасти держится целая мировая индустрия развлечений. И в первую очередь ее крупнейшее подразделение, дислоцированное в США. А это подразделение, в свою очередь, тесно связано с американской политикой.

В силу чего складывается вот какая забавная и парадоксальная ситуация. Все эти сознательные голливудские граждане своей активной деятельностью в интересах определенных политических сил всех достали и никакого прямого влияния оказывать не способны. Что окончательно доказала последняя предвыборная гонка в США.

Вместе с тем все упорно делают вид, будто это не так. Будто та массированная кампания в поддержку Камалы Харрис со стороны всех поголовно звезд кино, эстрады и спорта не обернулась сокрушительным провалом. И будто визиты на Украину Анджелины Джоли, Шона Пенна, Жан-Клода Ван Дамма и прочих именитых людей не лишены смысла.

При этом все, наверное, прекрасно понимают: оттого что Пенн привезет Зеленскому еще один «Оскар» (да хоть десять), ситуация на фронте для ВСУ в лучшую сторону не поменяется. Понимают, но поделать ничего не могут. Анджелина Джоли, Шон Пенн и прочие должны летать на Украину. Иначе никак.

Ведь если они вдруг возьмут и прекратят, то обеспечивать присутствие Украины в информационном поле станет намного сложнее. Соответственно, намного сложнее станет доносить до американского обывателя важность участия США в российско-украинском конфликте, который финансируется за его же, американского обывателя, счет.

Вдобавок активную деятельность на международной арене американским знаменитостям больше негде станет осуществлять. Есть, конечно, еще арабо-израильский конфликт, но насчет того, за кого в нем следует болеть, в Голливуде не то что консенсуса нет — они там скоро все того и гляди из-за него передерутся.

А для чего еще нужны американские знаменитости, как не для осуществления активной политической деятельности? Стало быть, им необходимо какое-то пространство, чтобы деятельность эту осуществлять. Пускай толку от нее объективно нет никакого. Зато интересы определенных политических сил исправно обслуживаются.

Получается, Анджелина Джоли нуждается в Украине — а вернее, в продолжении российско-украинского конфликта — в большей степени, чем Украина нуждается в ней. Не считая, пожалуй, лично Зеленского, не так давно — заурядного комика, теперь вдруг дорвавшегося до общения со своими вчерашними кумирами. И откровенно этим упивающегося.

Тем, что простые украинцы, кажется, начали что-то подозревать, также можно объяснить отсутствие ажиотажа вокруг очередного путешествия вышедшей в тираж экранной дивы, у которой иных способов о себе напомнить особенно-то и не осталось.

А такое недоверие со стороны туземцев, конечно, кое для кого очень нехорошо. Поскольку подрывает веру в мощь американской «мягкой силы», неотъемлемым элементом коей является celebrity diplomacy. Что чревато самыми масштабными последствиями. Вплоть до разрушения священного союза культурных и политических элит США. А следовательно, и самих США в их нынешнем виде.

Поэтому навряд ли до этого дойдет. По крайней мере в обозримом будущем. И американские знаменитости наверняка продолжат регулярно прилетать на Украину, улыбаться там на камеру, произносить дежурные речи и отбывать восвояси, а затем снова прилетать — и снова улыбаться, и снова произносить дежурные речи, откровенно не понимая, где они и что там делают.

У этого зацикленного процесса нет и не может быть никакой цели. Кроме поддержания иллюзии того, что американские знаменитости способны на что-то влиять, из которой в конечном счете проистекает легитимность самой Америки как мирового гегемона. Но иллюзия уже рассеивается, а значит, и дутая гегемония рано или поздно падет.