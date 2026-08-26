Приятно идти по чисто выметенным улицам, украшенным кашпо с цветами. Но вдруг увидеть привет от какой-то милой собачки, будучи уверенным, что это уже почти атавизм современного мира — огромное разочарование.

ИА Регнум

А когда то же самое случается на детской площадке, это уже серьезная общественная проблема.

Вот и недавний случай, связанный с этой проблемой, меня особенно поразил. Не тем, что в комментариях под новостью схлестнулись собачники и откровенные нелюбители собак, а тем, что в основной массе они были заодно!

Суть же внезапно образовавшегося единства такова: на прогулке ребёнок пошёл играть в песочницу на детской площадке и вляпался там в кучу. Мама решила не просто молча отмыть малыша и постирать одежду, а разобраться — откуда же в песочнице взялись свежие собачьи экскременты.

Понятно, что если бы это была бездомная собака, то оставалось бы только вздохнуть.

Но в этот раз все доказательства были на видеозаписи — хозяйка собаки целенаправленно шла к детской площадке и остановилась возле песочницы, подождав, пока собака закончит свои дела, а потом спокойно пошла дальше.

Активная мама запись отнесла в полицию и попросила привлечь хозяйку к административной ответственности — выписать штраф. Сумма по нему, сразу скажу, посильная, можно все песочницы в округе уделать. Но странно то, что до этого вообще дошло. Что у женщины не было заветного пакетика, что при таком конфузе (а собака мест не выбирает) она просто не убрала — и не создавала проблем. Тем более детям.

Однако ничего этого дама не сделала, и более того — явно ни на минуту не задумалась о том, что во всём этом не так. Где неправильность. Почему псина не должна испражняться в месте, где играют дети.

В итоге свою долю известности, явно не к своему удовольствию, владелица уже получила. А мы с вами получили, наверное, первый случай, когда пострадавшая сторона решила в таком вопросе идти до конца. Например, в мае нынешнего года возмущались такому же выгулу жители Балашихи. В их случае всё возмущение закончилось ничем — может, постеснялись звать полицию по какашечному вопросу, может, сочли, что слов в пустоту достаточно.

Но оказалось, что инструмент приучения людей к элементарному порядку имеется. Пусть бы показалось и странным звонить в 102 насчет собачьей кучи в песочнице.

Тем не менее из-за очередной невоспитанной и ленивой дуры возникает общественный резонанс, формируется механизм, что-то меняется вокруг нас. Ведь в тех же комментах, где собачники и антисобачники вместо взаимной ненависти демонстрируют завидное единение, имеются и те, кто воспринимает всё спокойно: а чо такова?

Даже интересно, как ведут себя люди с «а чо такова», когда вступают куда-то сами? По идее, у нормального человека чистота обуви и одежды, желание, чтобы от тебя не воняло, обычно стоит на первых местах. И когда это внезапно меняется (не по их вине) — обычно граждане выражений не выбирают.

Тогда может кто-то из них внятно объяснить, зачем вообще идти с собакой к детской площадке? Не мимо, не случайно, а конкретно туда, где вообще не место выгула — а таковых у нас, особенно в Подмосковье, где даже без пакета (ладно уж) можно спокойно выгулять питомца.

Если показалось, что я слишком крепко обозвала выше владелицу собаки, то нет — это чистая правда, сухая констатация. Если изначально человек не видит ничего дурного и осудительного в таком поведении, то умным и воспитанным его назвать сложно. Даже невозможно.

Следовательно, информирующие таблички, увещевания и обсуждение в соцсетях на него не подействуют. Нужны способы посильнее.

Хотя бы для того, чтобы не ломать общей тенденции.

Сразу и честно скажу: ухаживать за улицей при выгуле собаки я и сама научилась не сразу.

В моём подростковом возрасте это вообще было не принято, потом я лично увидела, как хозяин убирает за собакой в каком-то полицейском сериале, но пакетиков тогда не продавалось. А если уж совсем честно, сложно было представить себя, — да и любого другого человека в то время, — который бы наклонился и убрал.

Сегодня пакетиков завались, всех цветов и размеров, и специальных контейнеров для поводков тоже. И почитать интернеты — так хозяева питомцев все сплошь приличные люди, высокой культуры, и не смей сомневаться в их чистоплотности.

Только мы почему-то продолжаем вступать в ароматные приветы в самых неожиданных для выгула собак местах.

Но благодаря постоянному давлению я вижу, что людей, не убирающих за своим питомцем, с каждым годом становится всё меньше. Мы действительно принимаем и наконец-то выполняем это правило — всегда убрать, чтобы не мешать другим людям. В том числе не оскорбляя их чувство прекрасного.

Я очень надеюсь, что это станет частью культурного кода нашей страны и останется с нами навсегда.

Ведь обидно, что, имея чистую и ухоженную страну, высокий базовый уровень культуры людей, мы допускаем в быту такие вещи. Не то, чтобы хотелось разводить морализаторство, но, согласитесь, странно отчитывать взрослую женщину или мужчину, которые умыться с утра не забыли и одежду чистую надеть, но при этом собаке своей чистоту туалета обеспечить не могут.

Хотя ведь это не про четвероногих, а о простой заботе друг о друге, о правилах совместного бытия и привычке жить в порядке.

Есть такой афоризм, не помню автора, но максимально отражает главное: «Будьте взаимно красивыми». Станем — и автоматически везде поуменьшится злости и взаимных претензий друг к другу. Главное, закон этой красоты будет внутри нас, а не потому, что штраф грозит.

И собаки наши тоже страдать от осуждения не будут.