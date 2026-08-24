Российские ученые запатентовали технологию глубокой очистки сжиженного природного газа, позволяющую получать метан с молярной долей не менее 99,9%. Такой сверхчистый метан может применяться в высокотехнологичных системах с высокими требованиями к стабильности состава и отсутствию примесей. Это серьезная заявка на технологический суверенитет в специализированных нишах.

Иван Шилов ИА Регнум

Стандартный СПГ, торгуемый на мировых биржах и поставляемый на экспортные терминалы, представляет собой смесь. Помимо метана (от 85% до 95%), в нем присутствуют этан, пропан, бутан, а также азот и другие примеси. Для работы бытовых котельных, газовых турбин крупных электростанций или двигателей морских судов такой состав вполне пригоден. Однако для ряда высокотехнологичных отраслей наличие тяжелых углеводородов неприемлемо.

Таким образом, технология нужная. Другой вопрос, насколько совпадут запросы потенциальных потребителей с производственными издержками.

Главным и наиболее платежеспособным заказчиком ультрачистого СПГ в России выступает аэрокосмическая отрасль. Госкорпорация «Роскосмос» на протяжении последних лет активно разрабатывает двигатели на метане (в частности, РД-0169) для перспективной многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ».

Преимущество метана перед традиционным авиационным керосином заключается в минимальном образовании сажи. Это позволяет использовать двигатель многократно без сложной процедуры очистки топливных магистралей. Присутствие в криогенном топливе даже долей процента этана или пропана меняет температуру кипения смеси и провоцирует отложения на стенках камеры сгорания при экстремальных температурах. Получение метана с чистотой 99,9% гарантирует стабильность работы двигательных установок и снижает риски аварий при запусках.

Вторым перспективным направлением является газохимия высоких переделов. Для синтеза специфических полимеров, производства сверхчистого водорода или углеродных нанотрубок требуется сырье без примесей. Катализаторы, используемые в сложных химических реакциях, крайне чувствительны к составу подаваемого газа. Наличие сторонних фракций приводит к их быстрой деградации (отравлению катализатора), что требует дорогостоящей замены оборудования.

Третье направление находится в области точного машиностроения и микроэлектроники. Производство полупроводников или создание специальных испытательных стендов для газотурбинных двигателей нового поколения требует использования эталонных газов. До сих пор значительная часть таких технических газов закупалась за рубежом.

Однако стоит понимать, что несмотря на очевидную востребованность продукта, путь от регистрации патента до запуска промышленной установки глубокой очистки сопряжен с серьезными технологическими барьерами.

Процесс сепарации и выделения чистого метана основан на ректификации при сверхнизких температурах. Для создания промышленной линии требуется сложная аппаратура и материалы.

Исторически мировыми лидерами в производстве такого оборудования выступали западные корпорации, такие как Air Products, Linde, Chart Industries. В реалиях 2026 года доступ к их продукции может быть ограничен. Попытка собрать промышленную установку потребует либо полной локализации производства сложнейших криогенных компонентов внутри России, либо поиска специфических аналогов на азиатских рынках. Опыт строительства крупнотоннажных СПГ-заводов показывает, что импортозамещение в сегменте криогеники идет медленно и сопровождается постоянными сдвигами сроков сдачи объектов.

Есть сложности и с рентабельностью. Ультрачистый СПГ — узкоспециализированный продукт тонкой химии, а не биржевой товар.

Строительство отдельного комплекса глубокой очистки или интеграция дополнительного контура ректификации в действующий СПГ-завод требует значительных инвестиций. При этом емкость рынка для газа чистотой 99,9% ограничена. Если традиционный СПГ измеряется миллионами тонн, то потребности космической программы или отдельных химических лабораторий исчисляются тысячами, а иногда и сотнями тонн в год. Малый объем выпуска не позволяет реализовать эффект масштаба.

Поэтому внедрение запатентованной технологии возможно исключительно в формате проектного финансирования под конкретного заказчика. Вероятнее всего, реализация подобных проектов пойдет по пути создания небольших модульных установок, интегрированных непосредственно в структуру государственных корпораций. Завод по очистке будет строиться рядом с космодромом или химическим комбинатом при стопроцентной оплате со стороны конечного потребителя. В этом случае высокая стоимость конечного продукта отойдет на второй план, уступив место вопросам технологической независимости и национальной безопасности.