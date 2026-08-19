Ежедневно, как сводки с боевых полей, мы получаем обновление статистики аварий с самокатами, вот свежайший случай: двое подростков, ехавших против правил вместе, попали под машину. Но в первую очередь всё происходит там, где человек десятилетиями привык чувствовать себя безопасно — на тротуарах.

ИА Регнум

Пешеходы мешают, ходят зачем-то в свои магазины или на прогулки с детьми и не смотрят по сторонам, мешая ехать приличным людям! А могли бы сами позаботиться о своей безопасности, между прочим. И вот на этом «сами» я бы и хотела заострить внимание.

Потому как дело спасения шагающих — в наших собственных руках.

Есть запреты и ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) со стороны ГИБДД, касающиеся скорости, мощности двигателя — но все они сегодня номинальны, механизмы строгого контроля и фиксации нарушений ещё не выработаны. К тому же многие самокаты и номеров не имеют, становясь «невидимыми» для закона.

А сами штрафы смехотворны: от 800 до 2500 рублей, без каких-либо серьезных последствий.

Не будем брать сейчас в расчет аварийные ситуации, когда уже пострадали люди, там включаются другие нормы закона. Я о профилактике — превысил скорость, получи штраф или протокол, лишись права управления на определенный срок.

В данный момент официально сообщить в ГИБДД о том, что на самокате на запредельной скорости несутся двое, ты не можешь. Вернее, можешь, но это бесполезно, чем все нарушители и пользуются.

Но здесь мы переходим к неожиданной помощи самих кикшеринговых платформ в борьбе с порожденным ими же чудовищем. В любом приложении легко можно оставить жалобу, дополнительно создан федеральный бот.

Платформы со своей стороны нарушителей не жалеют, и суммы штрафов прописаны приличные — всё начинается от 100 тысяч рублей. С правилами пользования ты ознакомлен при регистрации, и сказать потом «я не знал» не сможешь.

Нарушил — плати.

Так что многие пешеходы, которым откровенно надоело отскакивать в сторону под бодрый мат самокатчиков, с удовольствием этой возможностью пользуются. И получают за это право пожаловаться на нарушение гордый статус «доносчика»!

Времена у нас нынче такие, что с легкой руки различных активистов любое сообщение о планируемом или совершенном правонарушении гордо именуется доносом. Используется этот термин сегодня размашисто и применяется в любой ситуации, даже критичной, когда не сообщить об одном — значит подвергнуть опасности тысячи.

Совсем недавно прошла новость: жительница района Рассказовка, мама двоих детей, стала кикхантером.

В прямом смысле охотницей за нарушителями правил кикшеринга. Подала она больше двухсот жалоб в приложениях прокатных платформ, в основном фиксировала тех, кто катается на самокатах по двое-трое человек. По ее обращениям нарушителей наказали примерно на 8 миллионов рублей.

Конечно же, тут вперед вышел адвокат из Владивостока и публично обозвал ее «стукачкой».

Не знаю, как обстоит дело с самокатами во Владивостоке, может, там тишь и благодать на тротуарах, и является ли сам адвокат активным пользователем кикшеринга, что так возмутился. Но точно странно слышать такой термин от человека, который работает независимым гарантом справедливости и законности.

Которая в данном случае состоит, повторюсь, в соблюдении правил, прописанных платформой, на что пользователь изначально соглашается.

При этом есть еще одна деталь, с которой лично я не знаю, как справляться — воровство аккаунтов. Пользуется этим способом обычно молодые люди, многие из которых на своих оригинальных аккаунтах уже заблокированы. А самые страшные среди них — подростки 12-15 лет.

Я неоднократно видела прокатные самокаты, на которых лихо рассекали дети, один пойманный соседский сорванец признался родителям — воспользовался краденным аккаунтом. Стоит это копейки, заработок, видимо, заложен в массовости.

В моем приложении такси как-то раз появился отчет о том, что я воспользовалась тремя поездками на самокате, деньги были списаны с меня — немного, на бюджете никак не отразилось и прошло бы незаметно. Однако пришлось знатно потрясти оператора в чате, чтобы сервис не просто вернул деньги, но еще и заблокировал саму возможность арендовать с моего аккаунта самокат.

При этом оператор меня убеждал, что я услугой воспользовалась.

Представила тогда на секунду: я сижу дома в шелковом халате, чай пью с плюшками, а в это время в этой же вселенной сбиваю самокатом человека. И вся ответственность ложится на меня, и плевать всем на фактическое неиспользование самоката, аккаунт же мой!

А человек, которому уже заблокировали возможность арендовать самокат, покупает чужой аккаунт — платит за украденное — и несется на нём навстречу ветру, не заботясь особо ни о своей, ни о чужой безопасности.

Блокировка на платформе уже говорит о том, что с товарищем что-то не так. Но если ты зафиксируешь его на видео, покажешь в боте его лицо, номер СИМ, поможешь его идентификации — ты стукач.

Жалобы в бот или в чаты кикшеринга — на сегодняшний день единственный наш шанс облагородить эту сферу. Вот честно! Когда появляется страх неотвратимости наказания и когда это наказание жестко бьет по карману, только тогда включится саморегулирование у водителей.

С совсем отбитыми справится только тюрьма — как с водителями машин, которые катаются «под градусом». То есть совсем идиотом должен быть человек, который это делает, и его уже не жалко. Кому-то, наверное, поможет не попасть туда авторизация пользователей кикшеринга через «Госуслуги», которая вводится в Подмосковье с 30 сентября 2026 года.

Но для широких масс любителей покатушек сработает только «стукачество», которое в итоге может спасти не одну жизнь.

Женщина из Рассказовки на самом деле первая начала пресекать страшное: если сами не в состоянии держать себя в рамках приличия и не создавать угрозы окружающим, значит, любую возможность воспользоваться мобильным транспортом нужно ограничить. Правило «нормально езжай — нормально будет» как-то встроится в наш кикшеринговый быт, а вместе с другими мерами в итоге приведет к тому, что самокаты действительно станут просто удобным средством передвижения, как когда-то стали машины — и не будут ездить по тротуарам.

Но если ничего не делать, пуская ситуацию на самотек, то так и останутся летящими по асфальту убийцами.