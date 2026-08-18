Честно говоря, не знаю, что там поёт «поп-дива» Оля Полякова, но свой последний всплеск известности она получила за эмоциональное высказывание о превращении Украины в концлагерь.

ИА Регнум

Хотя казалось бы, что могло пойти не так? Всего лишь в 2022 году Полякова рассказывала в интервью, как воюет на информационном фронте, называла русских животными, призывала запретить «российскую музыку» — хотя всю жизнь пела на русском языке.

Но самое главное — была глубоко уверена в том, что «мы не имеем больше права на вороватых политиков, на коррупционный беспредел, который творился. Мы должны будем построить совершенно новую, честную страну, в которой каждый сможет себя чувствовать безопасно».

Прошло несколько лет, в течение которых Оля менторским тоном учила аудиторию «правильно» любить родину в то время, пока каждый желающий мог убедиться, что вороватые политики и коррупционный беспредел стали явлением всепоглощающим. Что «честная страна» — это дурная шутка, а безопасно в ней не может себя чувствовать вообще никто.

Но ничто её не тревожило до нынешнего августа.

Кстати, смешно, как видный пропагандист и старый содомит Виталий Портников высокомерно пояснял глупой блондиночке, что она не понимает содержания слова «концлагерь». Поскольку это место (тут Портников привычно указывает тощей рукой на северо-восток) с пытками и репрессиями, где за лайк в социальных сетях могут дать 15 лет лишения свободы. Или убивают, потому что ты рассказываешь о коррупции высшего руководства.

Как человек, внесенный на «Миротворец» и лично познакомившийся с пыточной СБУ, я мог привести с десяток примеров, когда люди на Украине получали реальные сроки за лайки или сели по обвинению в госизмене за то, что еще задолго до войны публично призывали к миру и нормальному сотрудничеству с Россией.

Причем некоторые из сидельцев (судьба многих из которых более не известна) даже ни к чему не призывали, а просто приглашали в эфир «неправильных» гостей.

Ну, а что будет с теми, кто открыто обвинит в коррупции персонально Зеленского (а не просто его друзей, тщательно обходя молчанием центр всех мутных операций) — вопрос на самом деле риторический. Его величество, как известно, не переносит любой критики.

Любое отступление от генеральной линии партии войны (вот и наша певица гремит, что «давайте ходить строем: партия сказала — нет, нельзя. Партия сказала — да») приводит к немедленному появлению целой кучи надсмотрщиков с дубинками, которые быстро приводят несоответствие к установленной норме.

Причем дубинки могут быть вполне себе не метафорическими.

В общем, в этой системе координат Полякову всё устраивало ровно до тех пор, пока она не поехала на фестиваль в Юрмале по приглашению Лаймы Вайкуле. И там вполне патриотично отметилась активным общением с «хорошими русскими».

Поблагодарила со сцены Аллу Пугачеву и Максима Галкина* за поддержку Украины, общалась с ними на русском языке, а главное — записала контент c Сергеем Григорьевым-Апполоновым, племянником «рыжего из Иванушек» и видным представителем ЛГБТ-движения**. Как поясняет влиятельное украинское грантовое издание, «хотя он и имеет немецкий паспорт и проживает за пределами России, он выступал в РФ после 2014 года, делает осторожные и абстрактные заявления о мире, а также дружит с рядом одиозных россиян».

В общем, «хорошо замаскированный враг», а наша звезда вдруг забыла собственные слова из того самого интервью 2022 года, где призывала побить все горшки с русскими и вычеркнуть «навсегда из нашей жизни» их поганые хиты. Нырнула в привычный бизнес-этикет.

За что и попала под огонь критики у себя дома: «свободная страна» в привычном единстве открыла тысячи вонючих ртов, из которых на голову Оли полились потоки отборного дерьма. Что, собственно, и стало причиной её внезапного и невероятного прозрения.

Причем вот еще какой забавный момент: Полякову персонально обидели — и она тут же увидела, как на улицах ТЦК забивает людей ногами, а прохожие испуганно-стыдливо отводят глаза. А вот ведущая видеобложека, которую пока всё устраивает как её гостью еще год-два назад, удивляется, мол, да не может быть, не видела такого никогда.

То есть механизм максимально простой — никто не бунтует против системы, «совка» и «лагеря для политзаключенных». Бунт возникает против того, что система посмела применить свои людоедские правила на небожительнице и звезде шоу-бизнеса.

И нет сомнений, если завтра она наступит на маникюр слепой ведущей, бравшей у Оли интервью, она тоже вдруг увидит вокруг себя невероятно красочный мир. Такое уже случалось не раз и не два, в интернетах полно вчерашних яростных националистов, расово верных бандеровцев и истовых патриотов Украины, которым сделали больно — и они тут же осознали всю преступную сущность киевского режима.

Взять хотя бы социал-националиста, террориста и бывшего заместителя командира батальона «Азов»*** Игоря Мосийчука, без устали громящего каждый день «зеленую плесень» или окончательно превратившегося в клоуна Алексея Арестовича****, некогда — штатного пропагандиста Офиса президента и звезды эфира.

Все они, берясь критиковать Украину, на самом деле говорят чистую правду — отвлекаясь от лжи по другим вопросам.

О том, как тотальный страх парализовал общество. О невозможности любым способом защитить свои обнулённые гражданские права и своё имущество. О заколоченных наглухо границах и «врагах народа». О беспределе ТЦК и забитых насмерть людях. О безудержном, патологическом воровстве, ради которого не жалко ни земли, ни людей.

И, конечно, о том, что нельзя просто сфотографироваться с кем хочешь без того, чтобы не попасть потом под каток всеобщей травли.

Но если те, кто сидит за границей, могут себе позволить практически любые вольности, то внутри концлагеря такие разговоры заканчиваются карцером. Так что смелая Оля, получив в панамку в три раза больше, чем в прошлый раз, быстренько вернулась в рамки реальности, моментально капитулировав.

Испугавшись полной потери заработков и окончательного закрытия всех дверей в красивую жизнь, певица записала покаянное видео. В нем она заискивающе извинилась, признала, что «слово слишком сильное», и поспешила заверить, что у неё нет никаких политических амбиций.

Как можно было бы записать в условном протоколе допроса, «действовала исключительно единолично, в предварительный сговор с третьими лицами либо в состав организованной преступной группы не вступала. Мои действия носили спонтанный характер, обусловленный нахождением в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительным психоэмоциональным давлением. В момент фиксации инцидента я была введена в заблуждение относительно истинных мотивов и последствий происходящего, ввиду чего не могла в полной мере отдавать себе отчет в совершаемых действиях».

В общем, в содеянном чистосердечно раскаивается и обязуется впредь подобных правонарушений не допускать. Нет никакого концлагеря — только абсолютная, ничем не ограниченная свобода заткнуться и не отсвечивать.

Что, собственно, и требовалось доказать.

В своё время на майдане Незалежности и в его окрестностях размещался огромный баннер с лозунгом «Свобода — это наша религия». Множество деятелей культуры в разные годы очень любили порассуждать, как свобода природно присуща украинцам, является частью их генокода — в отличие от русских рабов. А 21 ноября на Украине даже отмечается День Достоинства и Свободы.

Так что со своим переобуванием Поляковой надо было немного подождать. Чтобы ее собственная теория о запуганных мышах была вставлена в правильную рамку, создавая объемный контекст.

*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

** запрещено и признано экстремистским

***террористическая организация, запрещенная в РФ

**** внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов