Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства? Такие вопросы задал герой Уилла Смита роботу в фильме «Я, робот». «А вы?» — парировал в ответ тот. Но чуть позже, в другой уже сцене, согласился, что всё-таки шедевр искусства создать не может. Может только картинку нарисовать.

ИА Регнум

Спустя двадцать с небольшим лет после выхода фильма мы оказались в мире, где робот действительно может нарисовать картинку. Да хоть тысячу картинок. И заставить эти картинки двигаться. Меж тем заданные героем Уилла Смита вопросы по-прежнему актуальны. Как и встречный вопрос.

Кто вообще сегодня может создать шедевр и как шедевр отличить от всего того, что шедевром не является, — никто точно не знает. С другой стороны, общепризнанных шедевров и так уже хватает. Ничего страшного, если больше никто не напишет Девятую симфонию Бетховена.

Другое дело — как быть с искусством вообще. С тем, которое составляет массовую культуру. Вот есть «Одиссея» Кристофера Нолана. Допустим, не шедевр. Но многим нравится. А многим — не нравится. В том числе потому, что там Елену Прекрасную играет темнокожая актриса Лупита Нионго.

Тут следует уточнить, в чем на самом деле претензия заключается. Даже не в том, что Елена Прекрасная не может быть темнокожей. А в том, что Елена Прекрасная в современном голливудском фильме, претендующем на внушительные сборы и престижные награды, обязательно должна быть темнокожей.

Таковы правила, которые диктует так называемая повестка. Которую, в свою очередь, диктуют крупные корпорации, исповедующие принципы теории стейкхолдеров (то есть заинтересованных сторон) и стремящиеся в своей деятельности угождать всем-всем-всем ради мира во всем мире и получения максимальной прибыли.

Отсюда — и темнокожая Елена Прекрасная, и трансгендерный* Синон. И в целом западный культурный мейнстрим тому же стремлению подчинен. Так что больше нельзя просто взять и рассказать историю. Нужно, чтобы в этой истории уделялось должное внимание насущным проблемам и меньшинства на ключевых позициях присутствовали.

Ах да, и о продвижении «правильных» с точки зрения Демократической партии США или Пентагона нарративов не будем забывать. Ведь каждый житель Земли, имеющий доступ к развлекательному контенту, который Америка повсеместно экспортирует, должен знать, что Дональд Трамп — плохой, а американская армия сеет исключительно добро и демократию.

Разумеется, это всё не может не раздражать рядового обывателя, которому что Трамп, что американская армия, что проблемы американских меньшинств одинаково до фонаря. Что же ему, рядовому обывателю, остается делать? Уповать на искусственный интеллект, развитие которого продвигается фантастическими темпами.

Теоретически любой желающий уже сейчас может взять и с помощью нейросетей сделать свою «Одиссею», с кем угодно — хоть с Никитой Кологривым и Коляном из «Реальных пацанов» — в ролях. Как раз недавно Илон Маск с такой инициативой выступил. Обещал «исторически точный» фильм по «Одиссее», сделанный нейросетью Grok.

Звучит вроде бы здорово. Жан Бодрийяр, наверное, захлебнулся бы от восторга: заставить имитацию человеческого мозга сгенерировать симулякр интерпретации мифа — это же чудо что такое, если подумать. И перспективы открывает заманчивые. Почему бы не взять и не заменить весь этот Голливуд нейросетями?

А что? Сплошные плюсы! Нарисованным нейросетью артистам не нужно платить баснословные гонорары. Они никогда не вляпаются в какой-нибудь громкий секс-скандал, не выступят публично в защиту чего-нибудь нехорошего (вроде Украины), не ляпнут какую-нибудь чреватую последствиями глупость в интервью.

С другой стороны, это всё не только плюсы, но и минусы. Поскольку новости из жизни знаменитостей публикуются СМИ не от нечего делать, а потому что пользуются высоким и неослабевающим спросом у широкой аудитории. И к тому же выполняют важную социальную функцию.

Что, казалось бы, может быть общего у Брэда Питта и обычного мужика, например, из Омска? А вот поди ж ты. Прочитает такой обычный мужик из Омска с утра новость о том, что Брэд Питт снова запил после семи лет воздержания, и подумает: «Ага. Такая она, жизнь, брат Питт, понимаю». И станет умиротвореннее и добрее к окружающему миру.

Тогда как про синтетических артистов подобных новостей никогда не будет. И поэтому они никому не интересны. Взять Тилли Норвуд — несуществующую актрису, порожденную искусственным интеллектом, которую в прошлом году на фестивале в Цюрихе с помпой презентовали. С тех пор про нее особо ничего и не слышно.

А всё почему? А вот почему. Гиперреальность, про которую так много талдычил вышеупомянутый Бодрийяр, хоть и пытается перманентно заместить собой реальность, никогда ей это не удастся. Поскольку, как бы банально это ни звучало, души в ней нет. Всё есть — симулякры, темнокожая Елена Прекрасная, Тилли Норвуд, — кроме души.

Это понимать, естественно, надо не буквально. А в том смысле, что ничто синтетическое не способно проживать личный опыт и иметь собственное восприятие, чтобы пропускать через него данную нам в ощущениях реальность и воплощать это в той или иной форме. Без чего не бывает искусства.

Собственно, вот и ответ на вопросы Уилла Смита. Нет. Не сочинит и не превратит. В лучшем случае — правдоподобно сымитирует. Что в теории можно выдать за работу человека. Но так и подделку можно выдать за подлинник. Сути это не меняет, а лишь напоминает, что произведение искусства таковым делает в том числе контекст.

А контекст формирует как раз прожитый кем-то опыт и/или реальность, пропущенную через восприятие. Когда мы любуемся на какой-нибудь пейзаж в Третьяковской галерее, мы видим на нем не лес, а восприятие этого леса художником, испытавшим вдохновение, глядя на него. Это и есть контекст.

В случае же с пейзажем, сгенерированным нейросетью, мы видим пейзаж, сгенерированный нейросетью. Разница невооруженным взглядом может быть не видна, но она есть и хорошо считывается. Поэтому в Третьяковской галерее нет ни одного пейзажа, сгенерированного нейросетью.

Из этого следует вывод: нейросети Голливуд не заменят. «Одиссею» Илона Маска, может, и поглядят из любопытства. Но уже следующий подобного рода фильм (строго говоря, не фильм даже, а мультфильм) вряд ли вызовет больший ажиотаж, чем нейрослоп-опера про отношения клубники и банана.

В интернете уже подобного добра навалом, и единственное его предназначение — заполнять собой бесконечную ленту вертикальных видео. Вне интернета, к слову, тоже хватает. У нас, например, в кинотеатрах крутили байопик «Чингис-Хан», полностью нарисованный нейросетью. Само собой, его никто не смотрел.

Так что придется терпеть вездесущую повестку, продвигаемую в интересах корпораций. Ну или не терпеть, а всего лишь немного тщательнее к отбору контента подходить. Мир кино удивителен в своем многообразии и отнюдь не исчерпывается американскими блокбастерами. Всегда можно что-то хорошее найти. Вон «Колобок» в кино идет.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским