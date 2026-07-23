Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Кавээнщики с улицы Банковой в Киеве не были бы собой, если бы не попытались превратить позорный недуг страха перед митингующей толпой в подвиг.

ИА Регнум

Поэтому в укрнете ширятся свидетельства лучших людей страны: вот он, показатель внутренней свободы украинцев! Это замечательное общество не позволит построить диктатуру, у него иной характер.

«Мы — другое общество. Мы — потомки казаков, мы бунтуем, протестуем, делаем революции. Мы гибнем, но не сдаемся», — говорит руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут, естественно, сравнивая Украину с Россией.

И он абсолютно прав. С той поправочкой, что «общество», которому дозволено бунтовать и протестовать, сжалось буквально до каких-то сотен тысяч человек. Его ядро — такие вот чмуты, сидящие на сладких темах и встроенные в мощные схемы освоения денег, придуманные настоящими профессионалами в США и Европе. Грантовые журналисты, «борцы с коррупцией», волонтеры и певцы ртом, мутные общественники и «ветераны» с барбершопными бородами.

Плюс, конечно, активная молодежь, не подлежащая мобилизации, и кликуши женского полу, составляющие весьма важную часть ударных сил «общества».

Оно может критиковать власть, вскрывать какие-то избранные гнойники (когда попросят старшие товарищи), указывать, как надо воевать правильно, клеймить каких-то негодяев (в основном за внезапно вскрывшиеся «связи с Россией») и вообще демонстрировать высокий уровень вовлеченности в судьбу страны.

При этом напрочь игнорируя безмолвное большинство, которое вовсе не считает, что смена сотрудников борделя «пид час вийны» является безусловно необходимым делом. Хоть как-то касающимся их личных интересов.

К примеру, главной текущей проблемой страны больше половины украинцев считают мобилизацию — это утверждают очень авторитетные социологи.

Вот и уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец с ними согласен. По его ощущениям, украинцы дошли до точки кипения из-за мобилизации и уже готовы убивать военкомов просто на месте.

«Украинское общество сейчас, вы знаете, превращается в своеобразный суд Линча, — сказал он. — К сожалению, из-за того, что люди, по их мнению, не видят правовой реакции на действия ТЦК и СП, сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему».

Омбудсмен уверен, это всё еще отзовется тяжелыми последствиями и проблемами в будущем. Только почему же в будущем, если проблема — вот она. И открытый бунт с массовым участием граждан случался дважды только этим летом.

Чем же отличаются «общество», избивающее военкомов из-за нарушения своих прав и открытого беззакония, от другого «общества» из чистеньких студентов в вышиванках, скандирующих «Сырский — черт!»? Отчего бы не поскандировать вместе что-нибудь в пользу обещанной цифровизации мобилизации, боди-камер, наказания для уродов, избивающих и калечащих людей, «бусифицирующих» откровенных инвалидов, отцов-одиночек, бросающих на улице собак с поломанными лапами.

Чтобы отомстить хозяину, который отбился от людоловов.

Однако же, по всей видимости, два этих общества не пересекаются. Одних за протест ставят на колени, заставляют извиняться и возбуждают уголовные дела. Вторых облизывают, прислушиваются, демонстративно игнорируют идущие от них публичные оскорбления и выполняют требования улицы. Хотя их в разы меньше, чем первых.

Почему так происходит — секрет Полишинеля.

Первое «общество» — главный бенефициар войны, в которой она прямого участия не принимает. Они получают за свой протест деньги, влияние, безнаказанность. И прямо заинтересовано в том, чтобы так и оставалось. Естественно, за счет прав, свобод и жизней всех остальных, которых, по всей видимости, к «потомкам казаков» не относят.

А эти остальные разрозненны и растеряны. У них нет и не может быть никакого политического лидера (или лидеров), способных указать цель, дать лозунг, скоординировать действия. Чтобы тэцэкашников били синхронно во всей стране. Или же, руководствуясь демократическими нормами, принуждали к законности и уважительному отношению к гражданам «свободной страны».

Поскольку даже админов телеграм-каналов, собиравших информацию о патрулях в том или ином городе в режиме онлайн-оповещения, ловила и жестоко карала СБУ.

Безмолвное большинство, приговоренное к смерти, отбивается спорадически, каждый в своем углу, боясь последствий. Как будто по всей стране расплодились волки и в каждом селе люди сами решают, как быть с этой напастью — то ли спрятаться, то ли отдать им часть стада, чтобы нажрались и ушли, то ли попытаться достать серую мразь, хоть одного поставить на вилы. Чтобы другим неповадно было.

А те сбиваются в стаи и нападают скопом, чтобы без шансов.

Вот только понимая, что волчья проблема — общая, затурканные граждане даже не пытаются осмыслить и вслух озвучить тот факт, что в Киеве сидит Волчий Король. Он управляет этими стаями, чтобы они приносили ему кровавую добычу.

Не забывая, конечно, нажраться самим.

Но даже если и осмыслят, то ничего не случится. Достать до Волчьего Короля простые люди не смогут, и собраться в кучу, чтобы пойти на Киев, покачать площадь, пожечь шины, им не дадут. Не было заказа, и бюджеты под это не выделены.

То, что казалось проявлением внутренней свободы в 2004-м и 2014-м, было лишь срежиссированным спектаклем с заранее прописанным сценарием. Равно как и «массовые протесты» в 2025-м и нынешнем году. И писали сценарий специалисты, у которых Волчий Король должен был выйти на сцену в любом случае.

А самое смешное, что эта простая истина всегда была доступна всем желающим. Так что на выходе получается, что вся украинская свобода сводится к свободе отказа от здравого смысла в пользу спектакля в кровавых декорациях.

Что, безусловно, тоже выбор.