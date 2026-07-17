В определенных российских кругах, которые мы намеренно не будем персонифицировать, а обозначим лишь как определенные круги, давно и прочно укоренилось мнение, что цели СВО ложны и не могут быть достигнуты.

Иван Шилов ИА Регнум

Эффект от нее обратный — Украина стала супермилитаризованным, в высшей степени нацистским и окончательно ориентированным на Запад государством, чье население ненавидит русских и даже скидывается не просто на помощь ВСУ, а на «русорез».

И когда где-то в глубине нашей страны, за тысячу с лишним километров от событий, горит какой-то НПЗ, а в Киеве беснуется толпа «активистов», требующих больше ада, можно поверить, что ничего не меняется и необандеровская Украина весьма успешна на избранном 12 лет назад пути — в отличие от России, против этого возразившей.

Однако это мнение глубоко ошибочно, и вот почему.

Во-первых, демилитаризация. В случае с человеческим потенциалом она уже произошла: то, что осталось от Украины, неспособно больше обеспечить пополнение армии людьми. Нынешние Силы обороны по факту содержат конечное количество солдат, которыми располагает власть. И две трети из них не воюют, а занимаются какими-то другими задачами.

Например, охраняют границу от собственных граждан, стремящихся сбежать из того рая, который для них построил святой майдан.

Вы скажете, что солдат больше не нужно в современной войне, всё решают дроны и ракеты. Однако вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Украина больше не в состоянии самостоятельно производить вооружения, ее промышленный комплекс натурально и очень эффективно «демилитаризован». Или «декоммунизирован», если так больше нравится.

На 90% готовые изделия производятся в Европе из китайских комплектующих, после чего на украинской территории прикручивается боевая часть.

Решение проблемы таких поставок — это уже не вопрос СВО, здесь должна работать дипломатия, экономические аргументы или другие инструменты, что выходит далеко за рамки отдельно взятого вопроса.

То же самое касается предоставления спутниковых и разведданных, которые Украина не в состоянии «произвести» сама. Без навигации и передачи информации всё оборудование для террора — просто куча металлолома. Какой бы большой ни была заявлена дальность полета.

А как и на каких условиях может появиться запрет на такую внешнюю помощь — тоже совершенно другая история. Тогда как вбомбленная в свой любимый XVII век Украина может забыть о космосе и высоких технологиях навсегда: других целей и не ставилось.

Наконец, главная тема демилитаризации — вступление в НАТО, отказ от которого мог бы вообще снять с повестки дня любые конфликты изначально.

Совершенно очевидно, что она более не актуальна и не обсуждается даже теоретически. Да, Альянс помогает деньгами, оружием и советом, однако принимать в свой состав кучу щебня и миллионы неадекватных людей, неспособных ни к чему, кроме уничтожения, не будет категорически. Равно как и вписываться за них в соответствии с пятой статьей устава.

В целом всё то же самое относится и к евроинтеграции.

Во-вторых, денацификация. Честно признаем, что парафашистская идеология ОУН* стала государственной и на уровне государства официальный Киев чествует махровых нацистов по единственному признаку всё того же участия в «русорезе». Никаких альтернатив этому не предусмотрено, как и положено в классическом тоталитарном режиме.

Только события даже одного последнего месяца показывают, что возведение нацистских скреп в превосходную степень прямо перекликается с указанным выше закрытием доступа в евроатлантическое сообщество.

«Любимых нацистов» нынешней украинской элиты категорически не приемлют все соседи. Причем настолько, что даже теоретическое вступление в ЕС уже привязано к необходимости признать Волынскую резню и осудить ее исполнителей. Украина превратила во врагов всех вокруг: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Белоруссия и Россия фактически стали союзниками в том, что необандеровская Украина неприемлема ни в каких форматах.

Румыны ведут себя тихо, но они того же мнения.

А СВО и стало тем событием, которое позволило ей проявить себя именно в таком качестве, показать истинную суть и цели тех сил, которые через госпереворот захватили власть в стране и потащили ее к войне. Дошло до того, что даже американцы отказались поддерживать «Азов»* на пике его славы именно как неонацисткую организацию.

И где теперь тот «Азов», что слышно про его факельные шествия? Кидает ли его бывший руководитель зиги? Ответ очевиден.

Даже пошесть с рунами, «балкенкройцами» и эсэсовскими шевронами заметно поутихла. Потому что медленно, но верно, до всех доходит: следование наци-стайлу в этом мире встает слишком дорого.

Вы опять скажете, а куда, мол, девать миллионы зараженных людей, которые истошно визжат и шлют во все стороны лучи ненависти? Их-то уже не переделать.

Всё верно. Но давайте прикинем, сколько этих людей и кто они? Те миллионы, которые (к своему счастью) покинули пределы Украины, уже отлично усвоили, что отказ от чествования «героев УПА*» означает для них спокойную жизнь и ровные отношения с окружающими в странах пребывания.

Обратное решение означает крупные проблемы. Что, несомненно, тоже является результатом СВО: носитель такой идеологии по определению рассматривается как токсичный и очень опасный актив, от которого нужно избавляться немедленно.

Так что те, кому еще предстоит уехать, уже имеют готовый опыт, которым грех не воспользоваться. И если границы будут открыты, через них тут же хлынет громадный поток людей, не желающих иметь ничего общего с дохлыми нацистами, которых власть тащит со всего мира в Киев.

Внутри Украины же самыми ярыми зигометами являются либо те, кто на этой теме зарабатывает и обязан излучать «патриотизм», либо откровенно психически больные люди, либо истово верующие, которых во все времена было полтора процента. Просто они в тоталитарной системе получили монополию на массовую информацию и в инфополе видно только их.

Если же платить перестанут (или начнут платить за другое), то и эта категория сильно поредеет. В любом случае быть «расово верным украинцем» можно только в текущих условиях, здесь и сейчас. А так не может оставаться всегда.

Наконец, из целей СВО остается защита русского языка и православия. Тоже выглядящая в нынешнем украинском безумии абсолютно фантастической.

Тем не менее безумие это проявляется в абсолютно незаконных, противоречащих и украинской, и международной правовой базе действиях. Вступающих в конфликт даже с конституцией. Другими словами, все, кто так или иначе предпринимал атаки против русского языка и УПЦ, уже накрутили себе тяжелые последствия, по иронии судьбы повторив путь отдельных представителей столь ненавистного украинскому патриоту НКВД.

Тех, кто уничтожал или лишал свободы людей по подложным обвинениям, выбивал признательные показания, накручивал результаты, чтобы угодить начальству и выполнить план, потом точно так же пошли под расстрелы. За нарушение социалистической законности и очернение советской власти.

Потому что ситуация изменилась.

Зеленский с его мегаломанией не вечен, а те, кто ждет своего момента, прекрасно понимают, что с нынешним тухлым шовинизмом и дискриминацией никто в приличном обществе с ними разговаривать не будет. А денег дают только на войну, на строительство шароварного рейха без функции воевать с РФ бюджетов не предусмотрено.

Диктатура слюнявых нацистов, призывающих к массовым убийствам по национальному признаку (то есть тому самому «русорезу»), но при этом в формате «мирной жизни», никому в Европе не нужна, и тем более в США.

И кому-то придется за погромы церквей ответить.

Непонимание этих простых причинно-следственных связей в украинском случае ведет к ложной трактовке целей, которые насаждаются населению с помощью пропаганды. Для Украины намного важнее не «нанесение ущерба России» в интересах Лондона и Вашингтона, а то, что она за это получит взамен. И кто у нее останется из населения, чтобы насладиться плодами послевоенного мира.

Если они вообще будут, эти плоды.

Безлюдная Украина с уничтоженной экономикой не сможет сохранить суверенитет и будет банально поделена. Но поскольку она усилиями своего руководства движется именно в эту сторону, то и это полностью соответствует целям СВО.

* Экстремистские и террористические организации, запрещенные в России.