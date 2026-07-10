В разгар ближневосточного энергетического кризиса администрация США активно использовала свой главный сырьевой резерв — хранилища SPR. Вброс миллионов баррелей на рынок помогал сглаживать ценовые скачки, вызванные закрытием Ормузского пролива.

Иван Шилов ИА Регнум

В настоящее время объем запасов опустился до отметки в 340 млн баррелей, обновив минимумы с 1983 года. На прошлой неделе правительство выделило из хранилищ дополнительные 8,9 млн баррелей для стабилизации ситуации. Но, помимо сокращения запасов, обнаружился еще и тот факт, что и оставшееся извлечь будет трудно. Опубликованный отчет Счетной палаты США (GAO) показал, что около 25% оставшихся запасов Стратегического нефтяного резерва недоступны для извлечения. Инфраструктура разрушается, лишая Вашингтон важнейшего инструмента регулирования цен.

Стратегический нефтяной резерв США представляет собой сеть подземных соляных пещер, расположенных на побережье Мексиканского залива в штатах Техас и Луизиана. Базовые объекты — Брайан-Маунд, Биг-Хилл, Уэст-Хэкберри и Байу-Чокто — проектировались в 70-х годах прошлого века с расчетным сроком службы в 25 лет. К 2026 году возраст основных узлов превысил четыре десятилетия.

Аудиторы палаты провели детальный анализ состояния объектов и пришли к жестким выводам. Оборудование изношено, стальные трубопроводы подвержены сильной коррозии из-за постоянного контакта с соленой водой, а мощные насосные агрегаты регулярно выходят из строя. Программа модернизации Life Extension II, запущенная Министерством энергетики США еще в 2014 году, отстает от графика и многократно превышает изначально запланированные бюджеты.

Сложности с реализацией программы усугубляются разрывами цепочек поставок. Счетная палата отмечает, что профильное ведомство столкнулось с невозможностью своевременно закупить специфические трансформаторы, насосные системы и запорную арматуру. Сроки ожидания по ряду критических позиций выросли с нескольких месяцев до двух-трех лет. В результате формируется огромный объем отложенного технического обслуживания. Планировалось завершить обновление к 2024 году, затем сроки сдвинули на 2025-й. Сейчас эксперты GAO говорят о задержках вплоть до конца текущего десятилетия. Изначальная смета в $1,4 млрд оказалась несостоятельной из-за инфляции.

Главная проблема, зафиксированная в отчете, заключается в состоянии самих хранилищ. Извлечение нефти из соляных пещер происходит методом замещения: внутрь закачивается пресная вода, которая выталкивает сырье на поверхность. Каждая такая операция размывает стенки купола, изменяя его геометрию. Частые распродажи резервов, проводимые администрациями в последние годы, ускорили этот процесс.

В результате деформации пещер, обрушения сводов и поломок насосного оборудования около 25% расчетной емкости SPR в настоящий момент признаны недоступными. Ряд хранилищ выведен в длительный ремонт, другие признаны небезопасными для эксплуатации.

По проектным характеристикам система SPR должна обеспечивать максимальную скорость откачки на уровне 4,4 млн баррелей в сутки. Аудиторы констатируют, что в текущем техническом состоянии Минэнерго США не способно выйти на этот показатель. Реальная скорость извлечения существенно ниже. Это критически сужает возможности Вашингтона по экстренному насыщению рынка сырьем в случае резкого прекращения импорта.

Для мировых товарных бирж техническое состояние американских резервов имеет существенное значение. Исторически SPR выступал в роли универсального амортизатора. Биржевые трейдеры закладывали в свои ожидания сценарий, при котором любой дефицит предложения перекрывается распечаткой американских хранилищ.

Отчет GAO показывает, что Вашингтон лишен возможности быстро выбросить на рынок крупные объемы нефти из-за поломок оборудования и проседания соляных сводов, меняет поведение алгоритмических фондов.

На котировки эталонной смеси Brent этот фактор действует как скрытый повышательный коэффициент. Спекулятивная премия за риск возрастает. Ранее инвесторы знали, что потеря условного миллиона баррелей в сутки из-за диверсии на Ближнем Востоке будет компенсирована американским сырьем за пару дней. Теперь рынок понимает, что оставшиеся резервы ограничены жестким инфраструктурным лимитом. Рынок лишился страховки. Это заставляет покупателей фьючерсов агрессивнее реагировать на любые новости о перебоях с поставками.

Инфраструктурный кризис SPR бьет по макроэкономическим планам американского правительства. В преддверии осенних промежуточных выборов 2026 года Белый дом нуждается в инструментах сдерживания цен на бензин. Учитывая дороговизну нефти на фоне конфликта в Ормузском проливе, администрация рассчитывала продолжить точечные интервенции. Недавнее выделение 8,9 млн баррелей было нацелено именно на сбивание цен. Техническая неготовность хранилищ ставит на продолжении таких планов крест.

Возвращать проданную ранее нефть в резерв в ближайшем будущем проблематично: закачка новых объемов требует работающих трубопроводов и структурно целых пещер. Процесс восполнения запасов тормозится необходимостью масштабных капитальных ремонтов. Конгрессу предстоит искать дополнительные средства на спасение национального актива в условиях рекордного бюджетного дефицита. Всё это является уроком в части необходимости следить и периодически обновлять нефтегазовую инфраструктуру — не дожидаясь кризиса.