Если бы главный раввин Украины Моше Асман сам зиганул на камеру, это было бы куда понятнее, чем его попытка публично объяснить посольству Израиля, как там ошибаются насчет украинской «патриотической общественности».

ИА Регнум

Дело в том, что в конце июня, во время акции на майдане Незалежности, участники скандальной партии «Братство»* выкрикивали нацистские лозунги и демонстрировали нацистское приветствие. И это видели все.

Поэтому посольство не преминуло высказать свою глубокую озабоченность происходящим в самом центре столицы «европейского государства». Явно отстающие от передовых веяний страны пребывания дипломаты назвали акцию оскорблением памяти жертв нацизма и потребовали от украинских властей реакции и осуждения подобных действий на официальных ресурсах.

Но тут внезапно в эфире возник колоритный раввин, который уверил коллег, что их ввели в заблуждение относительно причастности объединения к нацизму: это таки прекрасные люди!

А кто там зиговал — это надо еще разобраться. Поскольку, вероятнее всего, это были несовершеннолетние провокаторы, которым заплатили российские спецслужбы.

Вот и сам лидер «Братства» Дмитрий Корчинский** немедленно уверил, что его организация — всего лишь религиозное общество. «Нацистская эстетика — это не эстетика «Братства». Наши люди читают псалмы, а не «Майн Кампф», — заявил он.

С самим Корчинским всё давно ясно. Уже несколько десятилетий он остается одним из самых известных представителей украинского радикального национализма и не раз подтверждал свою репутацию провокатора словами и поступками.

Любитель, по собственному признанию, псалмов недавно предложил переименовать Крым. Причем не в Таврию, как полуостров назывался во времена написания псалмов, а в Готенланд — именно так он именовался в период немецкой оккупации. По его замыслу, Крым должен стать «либо украинским, либо безлюдным».

Кроме того, лидер «религиозного общества» публично призывал сжигать православные храмы Украинской православной церкви, а также убивать российских военнопленных чином ниже подполковника.

За подобную активность ему, как считают критики, многое сходит с рук. В том числе и уголовные истории, связанные как с ним самим, так и с ближайшими родственниками.

Гораздо больше вопросов вызывает позиция самого Асмана. Еврея, который не просто защищает нацистов, а фактически оправдывает их действия.

И эпизод с зигующими «братчиками» отнюдь не первый.

Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста в 2024 году раввин записал видеопоздравление «героям». Речь шла не о бойцах еврейского подполья и не об участниках восстания в Варшавском гетто.

Он поздравлял бойцов «Азова»*, отмечавших десятилетие своего подразделения. Так же зигующих под ССовскими рунами, под которыми их идейные предки сжигали, убивали в газовых камерах и перерабатывали в мыло предков Асмана.

Впрочем, если смотреть на происходящее не через призму национальности самого раввина, а через его публичную роль, картина становится более понятной: то, что на Украине всегда называлось словом «ж…бандеровец», — отнюдь не озорная шутка.

И это явление живо напоминает еврейских капо в концлагерях, издевавшихся над другими заключенными, или членов юденратов (еврейских советов) гетто и служащих тамошней «службы порядка», поставленной немцами.

Отмотать время немного назад — и вот перед нами пример могущественного олигарха Игоря Коломойского** и его партнеров, которые одной рукой строили крупнейший еврейский центр в Европе и огромную синагогу в Днепропетровске, а другой — фактически содержали украинских нацистов, используя их в политических и экономических целях.

Та же партия «Свобода» взращивалась в том числе и для того, чтобы отнять голоса на Западной Украине у тех, кто повздорил с Игорем Валерьевичем.

В 2014 году он чуть ли не первым начал создавать «добробаты», чем рулил его тогда доверенный человечек Геннадий Корбан — для Коломойского это была всего лишь игра в свою войну с «донецкими», у которых выбивали бизнес в их вотчине. И партию «УКРОП» (Украинское объединение патриотов) тоже оперативно создали под новые майдановские реалии лидеры днепропетровской еврейской общины.

А вот людей в Донбассе убивали, мучали и насиловали совсем не понарошку.

Нынешний друг Асмана, мальчик из Кривого Рога, когда-то тоже кормившийся из рук Коломойского, теперь приводится в доказательство того, что на Украине нацизма нет. Как же, говорит ребе: вот, посмотрите, президент-еврей!

Но ведь Зеленский был евреем лишь в постановках «Квартала 95», да и на криворожских улицах его били не по паспорту, а по морде. Просто великий Беня надолго увяз за решеткой, а дальше жить как-то надо. Поэтому главный раввин так же успешно получает от другого олигарха — Виктора Пинчука, имеет и от щедрот других людей.

Щедроты же эти напрямую связаны с войной. Пока идет война — есть большие бюджеты, которые осваивают в первую очередь нацисты, рулящие всей реальной политикой страны. И где-то в этом процессе Асман видит скорый приход Мессии и «справедливую страну без коррупции, воровства и подкупных судей».

А такие слова кому не понравятся? Особенно когда такой авторитетный религиозный лидер публично утверждает, что вот эти симпатичные ребята всё делают правильно, нацизм у них очень кошерный, а в России ужас что и надо всем евреям срочно оттуда бежать.

Всё это тем более важно, поскольку перед Киевом стоит непростая задача. С одной стороны, необходимо сохранить нацистскую основу государства, без которой всем нынешним элитам места на Украине не будет. С другой — сохранить репутацию на Западе, где к любым проявлениям нацизма относятся уже не просто настороженно, а кое-где весьма агрессивно.

Что, в частности, показывает пример с Польшей, вставшей в позу по поводу украинских игрищ с «героями».

Но если с поляками еще можно поиграться в слова и пооскорблять их в ответ, то с Израилем такое не пройдет. А за ним, соответственно, могучей тенью нависают США с влиятельным еврейским лобби, способным сделать «президенту-еврею» такие нервы, что уже никаких героев УПА* ему не захочется.

Так что ребе Асман, отдавший на заклание украинскому Голему своего приемного сына, погибшего в 2024 году, решает ту же задачу, что и Гитлер когда-то: убедить коллективный Запад закрыть глаза на человеконенавистническую идеологию и преступные действия «во имя всеобщей войны с коммунизмом».

Даже записывает обращения к Дональду Трампу с призывами «сражаться во имя света».

Только проведя решительную черту между прошлым, в котором для евреев Украина всегда была подобием ада на земле, и нынешним, от него неотделимым, гибкий раввин сильно рискует попасть в самосбывающееся пророчество. В 2022 году в интервью он сказал, что Голем перемалывает вначале чужих, а потом своих.

И Бог обязательно напомнит ему в свое время эти простые, но одновременно мудрые слова.

*террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России

**физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов