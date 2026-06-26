«Зачем России Краматорск? Зачем нужен Славянск? Неужели мало Донецка и Луганска?»

ИА Регнум

Эти вопросы сегодня звучат всё чаще. Их задают не только противники России, но и часть российского общества, уставшего от затянувшегося конфликта. Ту же мысль активно продвигают украинские медиа и часть релокантской публики.

Их логика предельно проста: ну что изменят эти еще каких-то сто, двести, триста квадратных километров? Кому нужны обглоданные пожаром остовы цехов когда-то уникального краматорского завода НКМЗ? Ради чего продолжать борьбу за города, которые остаются по другую сторону линии фронта?

Только слышится в этих словах не здравый смысл, а сакраментальное из бородатого советского еще анекдота: «Пили бы баварское».

Да и когда просто говорят о Донбассе, чаще всего вспоминают фронт, переговоры, линии соприкосновения и политические решения последних лет. Между тем его настоящее значение для российского общественного сознания находится гораздо глубже текущей повестки.

Оно связано не столько с географией, сколько с тем местом, которое этот край занял в исторической памяти миллионов людей после событий 2014 года.

До этого было рождение «Русской весны» в Крыму и Севастополе. Их мирное возвращение домой воспринималось как восстановление исторической справедливости, как редкий момент национального единения, когда история неожиданно повернула вспять и позволила исправить то, что многим казалось необратимым последствием распада Советского Союза.

Для огромного числа людей именно Крым стал символом возвращения утраченного. Символом того, что русская история продолжается и что решения начала девяностых годов необязательно являются последней точкой в судьбе страны.

Но почти одновременно возник феномен восставшего Донбасса.

Тогда же, весной 2014 года, жители Донецкой и Луганской областей (еще Украины) также провели референдумы о самоопределении. По официальным данным организаторов, в Донецкой области участие приняли около 75% избирателей, из которых почти 90% поддержали акт государственной самостоятельности.

В Луганской области были объявлены сопоставимые показатели.

Киев эти результаты не признал, однако именно тогда возникло политическое основание того выбора, который впоследствии определил судьбу региона.

Именно здесь произошло то, что радикально изменило восприятие всей постсоветской истории. Если Крым подарил ощущение исторического торжества, то Донбасс заставил задуматься о цене исторических решений.

Впервые после распада СССР вопрос национальной идентичности, исторической памяти и цивилизационного выбора перестал быть предметом академических дискуссий и политических деклараций. Он приобрёл человеческое измерение.

Очень быстро выяснилось, что за право оставаться частью привычного культурного и исторического пространства люди готовы платить не только комфортом, карьерой или благополучием, но и собственными жизнями. Именно поэтому Донбасс стал особой, ни с чем не сравнимой вехой в истории Русского мира.

Не потому, что там находятся уникальные города или важные предприятия. И не потому, что этот регион обладает какими-то исключительными ресурсами.

Донбасс оказался пространством, где разговор о справедливости для России и русских впервые после 1991 года был поставлен так категорично.

Именно поэтому отношение к Донбассу в российском обществе постепенно стало отличаться от отношения к большинству других территориальных и политических споров на постсоветском пространстве. Здесь возникло ощущение неразрывной связи между прошлым и настоящим.

Для многих людей события в Донецке, Луганске, Горловке, Славянске превратились в продолжение большой исторической драмы, начавшейся задолго до XXI века и далеко не завершившейся после распада Советского Союза.

Со временем Донбасс стал восприниматься как территория памяти.

Как место, где соединились представления о русском единстве, исторической преемственности и ответственности перед собственной историей. Здесь родилось понимание того, что некоторые страницы прошлого невозможно просто закрыть политическим решением или новой линией на карте. Он занял в русском общественном сознании положение, которого не имеет ни один другой регион бывшей Украины.

Крым — символ возвращения, Донбасс — символ жертвенности. Крым показал, что исторические ошибки можно исправлять. Донбасс напомнил, что за такие решения приходится платить.

Как сказал Александр Проханов, «Донбасс — икона, которую несёт русский народ, заслоняясь этой иконой от чудовищной мировой тьмы, сулящей России погибель. На этой иконе — праведники, овеянные донбасской святостью».

А еще у каждого народа существуют места, значение которых невозможно объяснить через экономику, демографию или административный статус. На карте они могут выглядеть как обычные города, однако в коллективной памяти превращаются в нечто гораздо большее.

Для французов таким местом может быть Верден. Для сербов — Косово. Для русской истории есть героический Севастополь. А для новейшей истории России таким местом постепенно стал Славянск.

Весной 2014 года именно он оказался той точкой, где донбасский кризис перестал быть спором о будущем Украины и превратился в «русский анабазис» — и в прямом (долгий, опасный путь домой через враждебную территорию), и в переносном смысле познания истины через трудности.

В пролог русской ирреденты, воссоединения народа в одних границах.

И здесь важно то, что любая большая историческая общность строится не только вокруг побед. Она строится и вокруг испытаний. Люди способны долго помнить не только моменты триумфа, но и моменты выбора. Те минуты, когда отступить было проще, чем остаться.

Так и возникает главный вопрос всей донбасской истории: можно ли считать завершённым путь, начало которого осталось за пределами достигнутого результата? Можно ли считать законченной книгу, если её первая глава существует отдельно от остальных страниц?

Разговор о Славянске и Краматорске неизбежно выходит далеко за пределы вопросов военной стратегии, дипломатии или административных границ.

Когда речь идёт о территории, всегда можно обсуждать компромиссы, границы и варианты разграничения. Когда речь идёт о символах эпохи, логика становится другой. Большой Донбасс не может быть разделен в себе. Мариуполь неотделим от Святогорья, Славянск — от Артёмовска, Краматорск — от Иловайска.

Сто лет назад его называли индустриальным сердцем России. Спустя столетие он превратился в политическое сердце нашей Родины. А сердце нельзя разделить на половины.

Невозможно признать важной одну часть собственной памяти и одновременно объявить второстепенной другую.

Если Донбасс стал символом верности своим убеждениям и борьбы за историческую преемственность, то эта символика неизбежно распространяется на всё пространство нашей общей истории. Землю можно измерить в квадратных километрах. Можно посчитать население, предприятия, дороги и ресурсы. Но память не поддаётся подобным расчётам.

За двенадцать лет истерзанный регион превратился в один из главных русских символов начала XXI века. Образом не победы и не поражения, а людей, которые оказались готовы связать собственную судьбу со своим пониманием прошлого и будущего.

Русский писатель и участник восстания в Донбассе Захар Прилепин совершенно точно это сформулировал: «…очевидно, что русский человек в Донбассе продемонстрировал, что он не объект, а субъект истории, он делает то, что считает нужным, говорит то, что он хочет говорить… Поэтому с русским человеком лучше не шутить — вот что показал Донбасс».

Поэтому постановка вопроса о нужности Славянска и Краматорска неизбежно оказывается ложной. Это спор не о территории, а о масштабе исторического взгляда. На карте это просто километры и точки. Но в истории России — символы, память и выбор.

А у таких вещей никогда не было зримых границ и измеряемой «нужности».