Андрей Звягинцев весь свой талант положил на то, чтобы заслужить в глазах «прогрессивной общественности» статус «хорошего русского». Но тщетно, ведь украинцы его таковым не признали.

ИА Регнум

Внесли в базу данных запрещенного экстремистского сайта «Миротворец» заодно с матерью и супругой. За «посягательство на суверенитет» — оказывается, семейство крайне неосмотрительно для кандидатов в «хороших русских» побывало в Крыму.

Это, впрочем, было вполне ожидаемо: на последнем Каннском фестивале Звягинцев, приехавший туда со своим очередным фильмом про вымышленную кошмарную Россию, выступил с речью, совершенно возмутительной как по форме, так и по содержанию. Особенно возмутительной, что самое смешное, по мнению украинцев.

Что конкретно их возмутило — даже не так важно. Дело же на самом деле не в том, что было сказано. И не в том, как это было сказано. С тем же успехом Звягинцев мог бы, наверное, даже вместо всяких слов просто гимн Украины спеть, стоя на коленях (не исключено, что в следующий раз так и будет). Всё равно бы нашли, за что зацепиться и обвинить в посягательстве на суверенитет. Ведь Звягинцев из России, а это — само по себе непростительный грех.

И вроде бы умный человек. В мифологии древнегреческой разбирается, судя по всему. Какие-то параллели даже проводит между этой самой мифологией и современностью. Но в упор не видит того, что сам воспроизводит один очень известный древнегреческий миф — о Сизифе.

Вот и коллега его Александр Сокуров. Тоже человек неглупый, в какой-то степени уважаемый. А всё туда же. Должен был выступать на Венецианской биеннале, но выступить ему не дали. Согласно блестящей официальной формулировке — «из-за внезапной недоступности».

А на самом деле — из-за того, что чуть ранее наши поуехавшие деятели культуры обратились к президенту Венецианской биеннале с открытым письмом, в котором приглашение Сокурова осудили.

Среди них была и художница Саша Скочиленко, в защиту которой Сокуров публично выступал в 2023 году, когда ее судили за распространение фейков о ВС РФ. Спустя год она была освобождена и улетела в Германию. Чтобы, оказавшись наконец в демократической Европе, своего защитника демократически «отменить».

Меж тем в России Сокуров выступает спокойно. То книжку о себе презентует в центре Петербурга, не забыв посетовать на то, что «в России культура никогда не была в безопасности». То письмо Никите Михалкову напишет. Никто ему почему-то не мешает, коллективные письма против него не составляет.

Из этого всего напрашивается вывод — очевидный, кажется, для всех, кроме Александра Сокурова. Который наверняка и далее продолжит катить в гору свой камень. То есть писать кому-то письма и сетовать публично на то, что в России что-то не так, как ему бы хотелось.

Пока всякие иноагенты и прочие им подобные будут его за глаза в своих просвещенных Европах «отменять».

Для Сокурова и Звягинцева, впрочем, еще не всё потеряно. Они, по крайней мере, иноагентами не признаны. В отличие от куда менее одаренного и сообразительного иноагента Павла Таланкина, успевшего свой «Оскар» уже и «освятить» (у лишенного сана экс-священника-релоканта Алексея Уминского), и потерять (что стоило бы расценить как знак свыше), и снова найти.

Теперь он этот «Оскар» возит с собой повсюду и всем желающим дает с ним сфотографироваться. В Кишинев, например, привозил недавно. Молдаване были несказанно рады: не каждый день выпадает возможность позолоченную американскую цацку вживую увидеть.

Тем иноагент Таланкин и живет. Наверное, оно того стоило. К слову, на Украину ему с «Оскаром» лучше не соваться — там триумф его псевдодокументальной агитки восприняли в штыки. Как и благодарственную речь — «лишенную субъектности агрессора, максимально размытую и безопасную для западного уха», по определению одного из возмущенных комментаторов.

Опять украинцам не угодили, что ж ты будешь делать! Но это же не повод перестать пытаться. Нужно просто прилагать больше усердия. Равняться на белорусского рэпера Макса Коржа, который, если верить советнику министра обороны Украины Сергею Стерненко, «действительно помог украинской армии».

Да и вообще с самого начала занял твердую и четкую заукраинскую позицию. Но вдруг что-то пошло не так, и украинцы стали подозревать, что позиция его, может, и твердая, но не такая уж четкая. Или четкая, но недостаточно твердая.

На концерте в Стамбуле появились какие-то люди с флагами России и Белоруссии — явно же спланированная российскими спецслужбами акция! Вдобавок сам Корж со сцены заявил неслыханное — что войну остановить может каждый. Для чего, по его мнению, нужно «не участвовать в ненависти и ссорах».

А до этого, на концерте в Бухаресте, охранники посмели изъять у кого-то украинские флаги. А на концерт в Варшаве кто-то пронес и затем демонстративно развернул флаг запрещенной в РФ экстремистской организации УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — к бурному негодованию одного польского депутата.

Тут уже Макс Корж точно ни при чем. Но осадочек, как говорится, остался. В общем, нелегко приходится нынче заукраинским деятелям культуры. Всё труднее и труднее им становится свою заукраинскую сущность доказывать. А доказывать необходимо. Иначе подумают, что ты на стороне России. И всё тогда.

Причем это ведь касается не только российских заукраинских деятелей культуры, но и их западных коллег. Многие из них, скорее всего, и на карте-то Украину не смогут найти, даже хотя бы приблизительно указать, где она находится. Но всё равно умудряются стать врагами украинского народа.

Это произошло с популярной британской певицей Charli XCX, когда та прилетела в столицу Германии на премьеру своего фильма в рамках Берлинского кинофестиваля и имела неосторожность мимоходом посетить какую-то вечеринку. Вдруг оказалось, что организовала эту вечеринку модель и диджей Анастасия Шевцова — дочь главы фонда «Традиция» Жанны Шевцовой.

Естественно, разразился скандал. Тут же в адрес Charli XCX посыпались соответствующие обвинения. Но она сама виновата: прежде чем куда-то идти, следует досконально разузнать, кто там будет присутствовать и кто их родители. А то мало ли что. Еще, чего доброго, украинцы разозлятся. Придется тогда клясться в запрещенных соцсетях, что ты не верблюд и кого надо поддерживаешь, а кого не надо — не поддерживаешь.

В гораздо более неприятную историю вляпался Тимоти Шаламе, которого представитель украинского кинодистрибьютора попросил на камеру записать сообщение для украинских зрителей фильма «Марти Великолепный». Шаламе и записал. Сказал: «Спасибо всем, кто смотрит мой фильм в Киеве. Привет вам, очень ценю».

И всё, больше ничего не сказал. Что было расценено привыкшими к особому отношению украинцами как глубокое оскорбление и повод для тотальной «отмены». Но всё же голливудскую звезду из-за этого «отменять» не стали. Очень великодушно.

Думается, и сам голливудский артист не заметил, что он кого-то там оскорбил. Как и Charli XCX, скорее всего, сильно насчет своего «преступного деяния» не переживала. А пост с извинениями опубликовала так, для соблюдения формальности.

Меж тем как уехавшие за границу и просто страдающие от вселенской несправедливости русскоязычные звезды — кино, эстрады и прочих видов искусств — то ли действительно сильно переживают из-за того, как к ним относятся украинцы и другие такие же сознательные релоканты-эмигранты, то ли убедительно переживания имитируют.

Оно и понятно: больше-то они никому не нужны. Украинцам, правда, тоже не нужны. Так и ютятся вместе с сознательными релокантами-мигрантами в своем выдуманном отдельном мирке, бесконечно воспроизводя тот самый сюжет древнегреческой мифологии.