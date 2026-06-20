Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

По следам заполонившей умы и комменты атаки на Москву посыпались комментарии в духе: «да когда же начнём воевать уже по-настоящему», «зачем мы их жалеем», «надо ударить по…» (с перечнем объектов) и всё в таком духе.

ИА Регнум

Но давайте в качестве полезной игры ума представим себе, каким тяжелым, невыносимым ударом для нынешней уродливой Украины будет мир, вдруг падающий как небо на землю.

Нет, серьезно, даже стратегическая ракета с ядерной боеголовкой не сможет нанести такого ущерба, как внезапная необходимость подумать о том, как жить и зарабатывать, а не сдохнуть в адском пламени.

Ракета оставляет огромную воронку, взрывная волна складывает дома в кучу бетонных плит, а режим мирной жизни полностью парализует уродливый организм, настроенный на военный режим: раз-два, левой-правой, денег выпросили — оружие купили, ударили — получили, там всё легло — тут подсобили, наступаем — отступаем, мобилизовали — похоронили.

А завтра всего этого делать не нужно. И после очень короткого периода ликования наступает растерянность: а что писать в каналах, к чему призывать в телемарафонах? Готовиться к следующей войне?

Но во вдруг установившейся тишине с нарастающей силой закричат миллионы голосов, которые хотят починить разрушенные дома, получить свет и нормальные госуслуги, наказать тех, кто прикрывал своё скотство войной. А где нам зарабатывать? А куда теперь идут наши задранные выше крыши налоги? Что это за идиотизм с военным сбором еще на три года?

Режим мирного времени — это же мгновенное пробуждение политической жизни. А мало в этом мире вещей страшнее, чем украинская политика. Придушенные до поры до времени визгливые охотники за властью разом выскочат из своих душных нор, и полетят клочки по закоулочкам.

Все ненавидят засидевшуюся власть, все хотят свой кусочек земли, бюджетов, проектов. А проекта страны, еще раз напомню, нет — соревнование начнется в том, кто кого переорёт на эфирах, и кто достанет друг о друге больше жареных фактов о крысятничестве и гнусных сговорах в ущерб страдающей Нэньке.

Вплоть до политических убийств и массовых драк.

А для этого есть прекрасный человеческий материал: миллион военнослужащих всех мастей и расцветок, сотни тысяч больных на голову ветеранов, неудовлетворенных жизнью инвалидов, семьи погибших, получивших вместо денег большую дулю, а также «активисты», разом оставшиеся без любимого дела.

Вчера они «воювалы за Украину» в киевских ресторанах и телестудиях, а теперь надо снимать чистый камуфляж и придумывать новую тему. Тем более, что потоки долларов и евро в связи с новыми обстоятельствами гарантированно поубавятся. Особенно, если в зачетку будет поставлена перемога.

Тут, кстати, отличный момент сторицей вернуть заезженные издёвки еще со времен форумных «хохлосрачей» по поводу Победы в Великой Отечественной: какая ж это, мол, победа, если победители жили хуже побежденных.

Ведь под боком всегда есть «жалкая страна-бензоколонка», где любое повышение уровня жизни и понижение цен на главные и важнейшие товары работает как увесистая плюха промеж ног. Только представьте себе заголовки восьмидесятым кеглем: «В РОССИИ СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА САЛО».

Такую боль не смогут доставить даже десять ядерных ракет. Просто сидеть и с удовольствием кушать бутерброд в чат-рулетке, оставив бесполезные споры о наследстве Киевской Руси.

Вы знаете, какие видео о России и сейчас собирают самые обширные иностранные аудитории, сотрясая умы и сердца вплоть до мыслей о срочной эмиграции? Самые простые зарисовки с городских улиц: как выглядит общественный транспорт, что продается в магазинах, какие вокруг люди, где можно отдохнуть и прогуляться, сколько стоит коммуналка.

Жители самых передовых стран мира хватаются голову. Оказывается, автобусы бывают чистыми, ездят по расписанию и в них тебя не прирежет обдолбанный беженец из Африки. Никто не валяется на асфальте в луже мочи и блевотины. Везде чисто. Люди доброжелательны, а в душ можно сходить не считая, сколько потом придётся экономить на еде.

Уверяю вас со всей ответственностью, большинство нынешних жителей Украины (в том числе, находящихся в райском саду ЕС) очень мало знают о России вот такого простого, бытового. Свидетельства о том, что здесь не стоят во дворах деревянные будки туалетов, а у людей разноцветная одежда и ходят они не под конвоем, станут настоящей сенсацией.

Разъемы USB для зарядки телефонов на остановках и качество автодорог лучше придержать как шок-контент.

Поскольку и сейчас, и в ближайшей перспективе Украина такого не увидит. Основные суммы от «добрых друзей и партнеров» выделялись всегда на оружие — собственно на поддержание дыхания и сердцебиение ходячего трупа государства всегда катастрофически не хватало. При этом львиная доля «помощи» — это кредит. Который надо начинать отдавать.

Циничные акулы капитализма, уже прибравшие украинские природные богатства к рукам на бумаге, не будут бояться внезапных рисков. Можно спокойно ехать с чемоданом расписок и начинать заниматься делом. Которое, само собой, никак не связано с такими глупыми обременениями как «создание рабочих мест», «развитие социальной инфраструктуры» и «инвестиции в страну».

В другую же сторону выстроятся измученные сидением под лавкой ухылянты, так долго ждавшие возможности свалить из бандеровского рая пусть и не к семье (уже привыкшей жить без папки), так хоть просто в свежие декорации. Без опостылевших рож и самой мелодичной в мире мовы.

А выпускать их никто не собирается — что и было объявлено заранее.

Более того, Европа с удовольствием погонит домой всех, кто сидит у неё на шее и не способен посвятить остаток жизни тяжелому и грязному труду на минимальной оплате. И ленты соцсетей мгновенно наполнятся плачем Ярославны, которая вообще-то планировала любить Украину издалека, попивая «фантастический кофе в Братиславе», как завещал ныне живущий классик.

Придет пора «восстановления страны», которым заниматься некому, незачем и не за что.

Уничтожив любую интеллектуальную конкуренцию, нынешняя «элита» в принципе не представляет, что можно предложить, кроме вечной «борьбы за независимость». Проекта страны, который давал бы даже не то, что вменяемый план действий на ближайшие три-пять лет, а хотя бы понимание, с чего начать, попросту не существует. Ни у одной политической партии или общественной организации.

Зато таких планов куча у тех, кто был изгнан за кордоны или засунут в каталажку, о чем они все единовременно захотят напомнить.

В общем, начнется такое светопреставление, что очень многие украинские граждане, проклинавшие москалей, будут просить их снова начать какую-нибудь СВО — лишь бы Всё Это прекратилось и жизнь снова стала простой и понятной, как воздушная тревога. Когда на каждый день есть лозунг, базовые настройки сверяются по телевизору, цели определены, а радости доступны в режиме онлайн.

Останется только захлопнуть дверь и тихо подглядывать в щёлочку, не пытаясь засунуть туда руку.