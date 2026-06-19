На первых полосах всех российских телеграм-инстаграмных* сообществ — трагические, и в то же время героические новости.

ИА Регнум

Но это не события в зоне СВО, не пострадавшие дети и не трудная работа пожарных и спасателей. Всё гораздо серьёзнее: ещё 12 июня певица Ольга Бузова поскользнулась в душе и рассекла колено. О чем немедленно сообщила в соцсетях и выложила кадры из больницы, куда ее привезли после травмы.

А дальше началась самая настоящая Бузовиада: ведь, представьте себе, артистка испытывает сильную боль и пока не может передвигаться самостоятельно.

И вот под камеру к ней потянулась вереница других артистов, в основном не замеченных в массовом паломничестве в военные госпитали. Мария Погребняк с фразой «моя любимая девочка, поправляйся, держись, мы с тобой». Михаил Галустян, который ее «с порога рассмешил», прибыл со своей спутницей, и она тут же проявила трогательную заботу — перевязала Бузовой волосы.

Оба, по словам инстадивы, «приехали на часик, а заряд оптимизма — на целый день». Сам Галустян в своем аккаунте призвал «поддержать Олечку, ей сейчас нелегко».

Отметился и шоумен Олег Майами, который «хотел поставить рядом со мной раскладушку и остаться на ночь, но я не разрешила, ибо смеяться сильно больно». Была коллега-певица Люся Чеботина, прибывшая с воздушными шарами в виде сердца и медвежонка. И под всеми отчетами об этих событиях, транслируемыми в соцсетях, сотни лайков, смайликов, сердечек.

Ну и героический финал эпопеи с Коленкой Бузовой — это побег из больницы. Причем побег во имя детей — хозяйка сустава появилась на детском конкурсе «Лидеры» в Кремле, где, сидя на инвалидной коляске, спела им одно из своих высокохудожественных произведений.

«Я не могла позволить себе не появиться сегодня здесь, хотя это было сделано исключительно под мою ответственность. Но сила духа — это то, что нас всех всегда объединяет. Сила духа и любовь к своей профессии», — заявила она. Говоря, конечно же, о себе.

И опять же под аплодисменты и смайлики ее поклонников и подписчиков.

Понятно, что всё это — питательная среда, и поведение девушки соответствует основным жизненным установкам её окружения. Вот только и девушка, и среда не существуют отдельно от общества, немалая часть из которого относится к России воюющей. Где и травмы, и героизм, и помощь очень сильно отличаются от слащавой картинки в запрещенной соцсети.

Всё это представлено даже не за окном бузовской больницы, но и, вполне возможно, в соседней палате. И пока СМИ, «творческая элита» и экзальтированная публика мотыльками порхали вокруг Коленки Бузовой, в брянской больнице на операционном столе врачи не смогли спасти одного из местных жителей, раненых после удара киевского режима по поселку Суземка.

Почему бы всей этой публике не отправиться к родственникам и не поставить раскладушку у их постели, чтобы поддержать и утешить? Или сходить в Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко, рассмешить российских солдат, пожелать им «поправляться и держаться». Даже принести симпатичного мишку и спеть — почему нет? Тем, кому уже не вылечат коленку, поскольку коленки-то уже и нет, это было бы куда важнее.

Ведь это они, а не Бузова, пляшущая на сцене с «малополовинами», защищают россиян на полях войны и дают любителям гламура возможность вести дискурс.

Причем никто не заставляет инстаграм-деятелей посещать госпитали втихую, без пиара, из-под палки — пожалуйста, тоже ставьте фоточки и статусы в свои соцсети, собирайте репосты. Все равно по-другому вы уже не можете, а других ваших коллег подобные поступки, возможно, сподвигнут тоже приехать и заглянуть в глаза кому-то настоящему, не показушному, не выпендрёжному.

Заплести косички девочкам из Старобельска, которые до сих пор лежат на больничных койках. Посидеть рядом с мальчиками из белорусского автобуса, по которому ударили киевские террористы. Принести цветы на могилу Виктории Горошко, которую террористы убили в этом автобусе вместе с ее нерожденным ребенком.

Почему нет, почему, почему? И, самое главное, как так получается, что все эти «почему», уже не раз задаваемые, уходят в воздух?

Возможно, инстаграм-артисты «не хотят говорить о войне» и на соответствующие вопросы отвечают словами из серии «мы за скорейшее прекращение». Их право, само собой. Где-то даже можно понять и попытку сделать вид, что они живут в совершенно другом мире, никак не соприкасаясь с реальностью миллионов россиян.

Но напоказ пестовать коленку посредственной певицы как невероятную драгоценность на фоне происходящего в стране — это уже за гранью человеческой морали. Всему должна быть мера и к ней у приличного человека обычно прилагается чувство.

Когда ты не будешь показывать вавку, красиво улегшись на постели в то время, как люди рядом умываются кровью и страдают, сцепив зубы, не пытаясь привлечь чье-то внимание и не требуя фальшивого сочувствия.

Да, для коленочных страдателей их народ — это живущие ментально вдалеке от взрослых проблем подростки, зависающие в телефонах. Гуляющая по Патрикам и Бульварному кольцу молодежь, считающая «Малополовин» шедевром музыкального искусства. Ушедшая в виртуальный мир часть населения, считающая, что так им жить лучше и комфортнее.

Среднестатистической Бузовой даже собратья по украинскому шоубизу духовно ближе, чем страдающая от хронического дефицита воды «какая-то там» бабушка из Донецка.

И, тем более, роднее сбежавшие из России певцы ртом, которые просто оказались глупее, чем оставшиеся собратья — ведь они лишились возможность зарабатывать деньги, а приобрели лишь статус иноагента и зарубежной попрошайки.

Они же не нарушают закон, не дискредитируют армию, не помогают деньгами террористам. Нет никаких оснований для «иноагентства», никто не запрещает концерты, открыты возможности зарабатывать на рекламах, донатах и корпоративах.

Даже демонстративная активность в заблокированной соцсети не влечёт никаких последствий, хотя это, конечно же, вызов: мы выше этих запретов, мы особенные, у нас своя жизнь.

Вот только совать нам в лицо поцарапанную коленку — это уже относится к той категории хамства, когда отрицаемая реальность имеет полное право зайти в прекрасный мир розовых мишек с ведром холодной воды. И спросить, не улучшилось ли самочувствие после того, как весь этот гламурный пыл немного охладится.

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