Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Стоило только загореться кровле построенного в 2000 году Успенского собора, и оказалось, что Киево-Печерская лавра — это украинская святыня.

ИА Регнум

Хотя еще недавно там был рассадник столь ужасного русского мира, центр вселенского зла, пожирающего культуру украинцев, из которого самым омерзительным образом были изгнаны монахи-насельники и где водружен бронзовый Мазепа. Место, в котором, поправ все правила и традиции православия, были бесцеремонно перерыты и рассортированы на «правильных» и «неправильных» мощи печерских святых, а Илья Муромец переписан в «Муровцы».

Потому, что «на самом деле» происходит из села в Черниговской области.

«Всемирное наследие ЮНЕСКО», в котором расставлялись торговые автоматы и развивалась торговля мерчем, а в Трапезном храме снимались кулинарные шоу.

Да всем было плевать и на лавру, и на ее историю, и на святость Третьего удела Пресвятой Богородицы.

Другое дело, когда она дает прекрасный инфоповод. И вот уже самые яркие упыри, содомиты, людоеды и воры корчатся в истерике, рассказывая, как Россия стремится уничтожить «всё украинское».

В одну упаковку умелой рукой пропагандиста заворачивается и монгольская орда Батыя, и крымский хан Менгли-Гирей (хотя еще вчера крымские татары были братиками по несчастью), и командарм Михаил Муравьев, в 1918 году гнавший из Киева Центральную Раду, и, конечно же, «спецгруппы НКВД, взорвавшие Успенский собор в 1941 году».

Хотя всем более-менее образованным людям давно известно, что сделали это немцы, предварительно вынесшие из лавры всё более-менее ценное и с немецкой скрупулезностью зафиксировавшие на пленку подрыв важнейшего символа веры унтерменшей.

Вот только немцев много лет старательно отмазывали от этого, навешивая «ужасное преступление» на советскую власть — по немецкой же методичке. А тут такой случай, ради которого собор можно было бы вообще снести второй раз.

Конечно же, никто не будет выяснять, что случилось на самом деле — в пропаганде это не работает. Там работают оперативно притащенные запчасти от какого-то дрона, личный визит Зеленского на крышу, истошный вой над красивыми фотографиями пламени в куполах. Комментарии многочисленных экспертов и неэкспертов, бесконечно далеких вообще от какой-то веры, кроме веры в деньги.

Инфоповод отрабатывается по полной программе, и главные выводы из него — «ура, воюем дальше», «супер, никто теперь не вякнет против мобилизации» и «отлично, теперь вообще запретим «московскую церковь».

Отдельные представители духовенства УПЦ пытаются поучаствовать в общем хоре осуждения и шлют проклятия патриарху в Москву. Но это им вряд ли поможет, поскольку любая дополнительная возможность додавить каноническое православие будет немедленно использована.

Поскольку оно уже определено как официальное представительство врага и назначено магнитом, притягивающим российские ракеты.

Все выгоды от повреждения крыши новодела, поставленного на месте исторического сооружения, исключительно украинские. Их столько, что одной небольшой ракеты ПВО или дрона-перехватчика, или сброса какой-нибудь банальной бутылки с горючей смесью Зеленский бы не пожалел. Ремонта там от силы на пару недель, зато эффект невероятный.

Ту же самую штуку в том же 1941 году провернули те же немцы в Риге.

29 июня во время наступления вермахта на город артиллеристы засадили снаряд в историческую башню церкви св. Петра, из-за чего вспыхнул сильный пожар, и знаменитый деревянный шпиль рухнул. А уже в июле немецкие оккупационные власти и коллаборационистские латышские СМИ развернули масштабную информационную кампанию, обвиняя в злодеянии «красных варваров», жаждущих уничтожить культурное наследие.

Следовательно, надо им отомстить, убивая всех евреев и коммунистов.

А много лет спустя в Западной Германии были опубликованы мемуары бывшего немецкого лейтенанта-артиллериста, который командовал той самой батареей.

Он подробно описал, как лично корректировал огонь и как четвертый снаряд попал точно в деревянную башню, вызвав роковой пожар.

С храмом разобрались, однако куча людей уже была замучена и убита, их уже не вернуть.

Ту же штуку проворачивают и наши современники, для которых лавра — просто более известный для мировой общественности объект, чем, например, дотла сожженный Всехсвятский скит Святогорской лавры или сама древняя обитель на меловых горах над Северским Донцом, нещадно избиваемая ВСУ.

Или превращенный в решето Свято-Иверский женский монастырь у донецкого аэропорта.

Или все остальные 250 православных храмов на Украине, пострадавшие или уничтоженные за последние четыре года.

Для питающейся смертью скотской власти одним храмом больше, одним меньше — без разницы, если это работает против мира, здравого смысла и уничтожения людей. Тут даже Софию Киевскую можно поджечь с четырех сторон — ее ни продать, ни обменять, ни пожить там всем на зависть. Зато как декорация для очередной кампании ненависти — отличный вариант.

Именно поэтому украинская пропаганда и подвывающие ей западные коллеги сегодня спасают не лавру — сражение идет за удобный миф, оправдывающий смерть и разрушение как смысл существования украинского квазигосударства.