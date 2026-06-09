Наступило лето, и в Москве распустились… мужчины. Всё чаще во время вечернего променада в центре города можно увидеть не только очень красивых и не очень одетых дам, но и мужчин в минишортах.

ИА Регнум

Хотя нет, даже в микрошортах.

Таких микро, что иногда терзают сомнения, а есть ли под шортами что-то еще кроме, извините, непосредственно мужчины. Нет-нет да и увидишь, что действительно ничего нет. Только непосредственно выдающиеся части тела. А нас жизнь к таким публичным демонстрациям не готовила.

Да, каюсь, я сноб и сексистка. Смотреть на мужчин в микрошортах мне очень непривычно, если выражаться корректно. Я за долгие годы своей жизни кое-как смирилась с носками под сандалии, приняла это, так сказать, как неизбежность. А теперь еще и это.

Раньше наши взгляды любители минималистики в одежде «радовали» только в спортзалах, туда этот тренд дошел немного раньше. Там мы уже пережили все стадии принятия и научились расстилать полотенце на тренажере так, чтобы площадь полотенца покрывала и то место, которое до этого надежно перекрывалось спортивными шортами нормального размера, а теперь покрывается потными отпечатками обнаженных тел.

Но это принятие, очевидно, было воспринято как приглашение продолжить — и мужчины в микрошортах вышли на улицы покорять мир.

Я не поленилась и пошла искать истоки этого явления крепких (иногда даже тщательно выбритых) ног народу. На показе мужской коллекции Gucci весна-лето 2025 на подиуме доминировали те самые микрошорты, они презентовали 41 из 46 представленных моделей одежды.

Ушел год на то, чтобы это закрепилось в мировых трендах, китайцы отшили коллекции для массмаркета, и вот эта напасть добралась до улиц Москвы. С одной стороны, мы живем в свободном мире, и каждый может носить шорты того размера, который позволяет человеку его внутреннее чувство прекрасного. С другой же постоянно хочется спросить: «А вы это зачем надели?»

Если как призыв к противоположному полу — то так оно не работает.

Не могу судить от имени более юного поколения россиянок, но мы, простые русские женщины 35+, перестаем идентифицировать мужчину в микрошортах как привлекательный с точки зрения межгендерных отношений объект, как только его шорты преодолевают сакральную длину выше колена. Мы начинаем воспринимать объект как «мальчика в коротких штанишках»: возможно, это какое-то глубинное материнское чувство.

Микрошорты — убийцы маскулинности.

Допускаю, конечно, что эти мужчины вовсе и не хотят привлекать нашего внимания. Но тут важно понимать, что мы выросли в суровой среде, где каждой женщине, попавшей в неприятную ситуацию, связанную с насилием, всегда задают вопрос: «А во что ты была одета?.. А… Ну так сама виновата!»

Поэтому в рамках этой логики я всё же настаиваю на мысли, что оригинальные разновидности трусов — это способ привлечь наше внимание к красивому (если повезет) обнаженному телу. И вы, дорогие друзья, тоже сами виноваты.

ИА Регнум

Поскольку нам нравятся мужчины, которые не ведут себя как женщины! В чем и заключается главный смысл разделения нашего вида на два пола. Нам вряд ли понравится яркий маникюр на мужской руке, макияж и жеманность, а ваши маленькие штанишки на мощных волосатых ногах тоже входят в этот набор отпугивателей.

Сразу вспоминается фильм «Полицейская академия» и знаменитая сцена из бара «Голубая устрица» с подкачанными дяденьками в коже на голое тело — и наше либидо умирает.

От смеха.

Мир меняется, а с ним меняются и стереотипы, в том числе в плане отношений мужчины и женщины. Сегодня всё больше мужчин уделяют своей внешности гораздо больше внимания, чем 20 лет назад, когда уход был по принципу «умылся — и уже красавчик».

Растет количество барбершопов, мужских линеек косметических средств для ухода и прочих атрибутов индустрии красоты. Но всему есть предел! И в данном случае этот предел расположен на линии выше колена. Оставьте место для нашей фантазии, мы остальное додумаем сами, мы уже умеем, правда.

Вместо демонстрации кричащих элементов гардероба можно нам простого человеческого: пропустить вперед, придержав дверь, подарить цветы, починить потекший кран? Это гораздо более привлекательно. Мир современных отношений и так бурлит постоянными претензиями, кто кому что должен.

Мужчины тщательно сканируют каждую новую знакомую на предмет того, не тарелочница ли она, случаем, не планирует ли съесть свой салат и вероломно удалиться домой, не отплатив за потраченные на нее полторы тысячи рублей сами понимаете чем.

А теперь эти же мужчины (почему-то я в этом уверена) еще и облачились в микрошортики, чтобы не оставить себе ни малейшего шанса на успех в личной жизни.

И дело даже не в том, что нам не нравятся красивые мужские тела. Нравятся, еще и как! Вирусный тренд «филяй-филяй» (интернет-мем, который представляет собой русскоязычную транскрипцию немецкого слова Vielleicht (переводится как «может быть») не даст соврать.

Тренд зародился в конце 2025 года, когда в интернете стало популярным видео с харизматичным немецким блогером и участником популярного телешоу «Топ-модель по-немецки» Самуэлем Доменом, зажигательно танцующим на вечеринке под техно-трек «Vielleicht Vielleicht» от исполнителей MilleniumKid и JBS.

Тогда наши русские женщины мгновенно влюбились в эстетику немецких рейвов и движения татуированного танцора, ласково прозвали его «Семёном» и заполонили его комментарии комплиментами. Саму фразу, услышанную как «Филяй-филяй», превратили в синоним качающего вайба, под который сейчас массово снимают пародии и флекс-видео.

Теперь уже наши, русские «филяи» с прекрасными мужскими телами.

Но в этом тренде нет ничего феминного, а в «уличных трусах» — есть. Мужчина, задорно оголивший накачанные бедра на улицах города, заставляет нас думать, что он хочет нравиться другим мужчинам, но точно не нам.

В общем, дорогие наши мужчины, вы, безусловно, имеете право носить всё, что захотите. Но если вам интересно наше мнение, то короткие шортики — это удел маленьких мальчиков. Мы всё еще ждем от мужчин не только красоты, но и мужественности, заботы и сильного плеча и вот этого «не плачь, я всё решу».

Конечно, мы давно уже можем всё сами. Но продолжаем верить в лучшее в вас. И верим, что лучшее в вас — это всё еще не только накачанная попа в экстремально коротких шортах.