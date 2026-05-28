Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Рафинированная картинка нового общества: во дворе в Хабаровске мелкий пацан сидит верхом на другом и лупит его по голове в стиле поп-ММА.

Так теперь бьют на ринге: насыпая кулаками и локтями по голове, к чему добавляются и ставшие обыденным уличным стилем удары ногами. Вокруг этого избиения бегает, брызжа слюной ярости, мамаша «борцухи», предупреждая стоящих вокруг пацанов, чтобы они не вздумали вмешаться.

И затем отдельно внушающая еле стоящему хлопцу, что «не дай Бог» он (или еще кто-то) тронет её сыночку хоть пальцем.

А видим мы это потому, что какой-то идиот сидит в машине и снимает угарный контент вместо того, чтобы выйти и остановить то, что уже не может быть «просто детской потасовкой».

Впрочем, не успели мы пожалеть беднягу, который после избиения падает без сознания, как подваливает видео с другого ракурса: на газоне какие-то пацанячьи разборки, двое переходят в партер, а наша несчастная жертва бегает вокруг и пинает кого-то из дерущихся по голове.

Так что, получается, все там хороши, а мамаша, как в итоге выяснилось, организовала «наказание» негодяя, поступившего некрасиво — так, как в её культуре это принято. Только ситуация от этого всё равно лучше не стала.

Почему? Потому что некому было в неё вмешаться.

Тут бы самое время по-старчески покряхтеть о том, как в счастливые времена нашего детства всё было иначе, оставались такие понятия, как «лежачего не бьют», метелить одного толпой считалось западло, а взрослые, как правило, вмешивались в драки, если это были дети лет плюс-минус десяти.

Потому что тогда чужих детей не было и делать кому-то замечания (иногда подкрепленные хорошим подзатыльником) не считалось чем-то необычным — равно как и честные баттлы один на один, когда остальные смотрят, но не лезут.

Но кряхтеть не будем, поскольку уже в счастливые времена нашей юности появились схватки район на район с использованием арматуры, ножей, цепей, самодельного огнестрела и взрывпакетов. Лично меня как-то на границе нашего ареала обитания выхватила компания скучающих подростков с соседнего поселка, вывернула карманы и немного попинала, уронив на землю.

Без особой жестокости — но среди моих одноклассников были и такие, кто лежал в больничке с черепно-мозговыми травмами.

В «счастливые времена» было опасно ходить по чужим районам или даже не столь отдалённым дворам, а угрозу представляли не только ровесники или молодые люди постарше, но даже патрульные менты. Один раз они ограбили меня, другой раз я отбрехался, зато идущего следом товарища освободили от лишних денег.

А если бы тот начал брыкаться — избили бы до синевы и выкинули.

Всяких таких ситуаций, когда я получал или, наоборот, кому-то насыпал (в том числе и в переносном смысле, защищая свои права и справедливость как таковые), было бесчисленное множество.

Но в итоге получилось стать человеком, который умеет несправедливость оперативно заметить и вместо съемки на телефон подойти и раздать всем лещей, объяснив, кто и в чем был неправ. Случилось это благодаря осмыслению перенесенных обид, многолетним занятиям тайским боксом и общению с людьми, которые указывали верное направление.

В том числе отмечая, где был кардинально неправ я сам.

Беспардонность, с которой я могу сделать замечание ощерившему в широком зевке пасть гражданину в людном месте, прикрутить громкость любителям музыки, перепарковать занимающих два места автомобилистов или остановить обидчика слабых, стоит на привитых когда-то понятиях поведения, соответствующего званию «нормального человека».

Эта передающаяся из поколения в поколение народная мудрость опирается на очень простые вещи, во многом созвучные с КоАП: не доставляй без причины неудобств другим людям; держи в руках свои эмоции и речь; будь готов ответить за слова делом; не быкуй; не хами беспричинно и не унижай тех, кто не может ответить.

Даже если ты беременная пятым ребенком узбечка, сформировавшая специфические манеры поведения в совершенно другом обществе.

Своего сына я учу тому же.

Но заранее готовлю к жизни в мире, где другие таких правил могут не придерживаться и с удовольствием попрыгают у него на голове. Потому что так было и так будет всегда: хорошим людям всегда противостоит среда, формирующая нечто иное. Когда-то вот также стандарты поведения задавали бандиты в спортивных костюмах под пиджак, теперь — бойцы ММА, внушающие молодому поколению, что полоскать друг друга при маме и избивать до кровавых соплей лежачего соперника — это такой вид мужской доблести.

Тем не менее любой, кто прожил достаточно долго, знает, что случилось с наглыми бандитами и где в итоге обязательно оказываются бойцы ММА, если их не научили следить за манерами. Предостеречь всякого от ужасного финала, таким образом, — долг сознательного гражданина, придерживающегося стандартов общепонятного правильного поведения.

И если бы на месте того снималы оказался любой из моих товарищей, то раскидал бы всех (включая бешеную мамашу) по сторонам, очень убедительно объяснив, как делать не надо.

Закрепив лекцию хорошим подсрачником.

Да, чужих детей теперь трогать нельзя. Прикасаться, наказывать, куда-то тащить — значит навлечь на себя бури и громы. Современные правила велят прибегать к помощи полиции или же вести разговоры с родителями.

«Это не твоё дело», кричит со всех сторон новая мораль. Тем более что и ты случайно можешь стать героем популярного видео и потом доказывать, что не верблюд и уголовное дело тебе не к лицу.

Всё это понятно.

Только в том мире, который всё еще жив в воспитанных иначе людях, если ничего не делать — ничего и не сделается. Надеяться, что все проблемы когда-нибудь потом решит добрый дядя полицейский, как-то наивно.

А родителям чаще всего плевать на поведение их чад. На любые претензии постороннего человека они всегда подскажут, в какую сторону идти: мой сыночка самый лучший, «это не твоё дело», а еще у них может быть многочисленная родня из ближнего зарубежья, всегда готовая подключиться к диалогу.

Чада же воспитываются в тик-токах и к определенному возрасту вообще не ведают никаких ограничений.

Они вырастают в той же убежденности, что никто и никогда не вправе делать им замечания, а сами они могут творить вообще всё что угодно — весь мир крутится вокруг них. Точно та же ошибка, которую в своё время допустили парни в «адидасах» и с пистолетами ТТ.

Если карапузы, гуляющие под присмотром матерей в песочнице, не требуют посторонней коррекции, то для кровожадного имаго человека, достигшего пубертата, хороший подзатыльник и сказанное именно в нужный момент веское слово имеет целительный эффект.

Хотите — спорьте, но меня в этом не переубедить.

Тем более требует вмешательства ситуация, когда личинка вырастает во взрослого человека, но не в состоянии избавиться от уже сложившихся замашек, везде и всегда мешающих другим людям. Что мы и наблюдаем воочию в хабаровском замесе с участием подрастающего поколения: все возрасты достойны друг друга.

Никакие законы и никакие полиции не могут управлять поведением людей, не осознающих определенные его стандарты. Когда ты что-то делаешь или не делаешь потому, что для тебя это органично.

Ты оплачиваешь проезд всегда, а не когда заходят контролеры.

Ты не воруешь с прилавка всегда, а не когда есть камеры.

Ты не добиваешь упавшего потому, что понимаешь последствия и умеешь себя вовремя остановить. Потому что тебя когда-то этому научили, может, и с затрещиной для лучшей усвояемости.

Задача права и его охранителей — следить за тем, чтобы всё не переходило определенные границы, которые по идее и так должны совпадать с общественной и христианской моралью. Никаких противоречий тут нет.

И делать вид, что ты ни при чем и ничто вокруг тебя не касается, — это путь в пропасть, на дне которой черти повалят тебя на землю и попрыгают на голове.