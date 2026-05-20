Самый смешной комментарий к завершившемуся визиту Владимира Путина в Китай дал Дональд Трамп.

Когда президент России в Пекине еще пил чай с Си Цзиньпином, президента США спросили, что он думает об их встрече. Если бы Трамп ограничился своими обычными словами о том, что это хорошо и он «отлично ладит с ними обоими», то все бы было ничего.

Но президент США не удержался: «Не знаю, была ли церемония такой же блестящей, как у меня. Я смотрел. Думаю, мы превзошли их».

Нарциссизм Трампа уже давно никого не удивляет, но в столь серьезных вещах, как отношения сверхдержав, это детская непосредственность смотрится просто смешно.

Конечно, сравнивать церемониал двух визитов начали СМИ — причем даже серьезные — но все-таки президент США мог бы воздержаться от такой прямолинейной демонстрации ревности.

Ведь еще в ходе визита в Пекин на прошлой неделе, когда Си Цзиньпин принимал его в своей резиденции в Чжуннаньхае (практически дома), Трамп не удержался, чтобы спросить о том, что ведь тут китайский лидер никого не принимает — надеясь, что услышит «нет» и тем самым будет продемонстрировано, какая большая честь оказана американскому гостю.

Но председатель КНР честно признался, что редко принимает тут гостей — но вот Путин был. Хорошо, что Си не стал вспоминать еще и свою встречу с Ким Чен Ыном, а то Трамп совсем взгрустнул бы.

На самом деле сравнивать церемонии бессмысленно — отношения двух стран носят совершенно разный характер. Как нельзя сравнивать и уровень отношений самих лидеров — принимая Путина, Си подчеркнул, что это 25-й визит нашего лидера в Китай.

Но дело тут не в количестве встреч — а в их качестве и доверии. Не случайно, что самые главные слова, сказанные в ходе визита, касались как раз этой темы.

После завершения переговоров главы государств выступали с заявлениями для прессы и, говоря о главных стоящих перед нами задачах, Си на первое место поставил необходимость «укреплять высококачественное политическое взаимодоверие».

Более того, он назвал это доверие «самой яркой чертой китайско-российских отношений». И заявил, что мы должны «быть друг для друга стратегическим оплотом».

Эта новая и очень важная формулировка, касающаяся не просто двусторонних отношений, а общего курса двух стран на построение многополярного мира. Этому была посвящена отдельная чрезвычайно подробная декларация двух лидеров «О становлении многополярного мира и международных отношений нового типа».

В ней, как и в основном совместном заявлении, затронуто в том числе и множество международных тем — от стратегических до актуальных прямо сейчас.

Есть там, в частности, и оценка американской и израильской агрессии против Ирана как нарушающей международное право и основные нормы международных отношений, и слова о том, что обе страны выступают против вмешательства внешних сил в дела латиноамериканских стран, то есть отсылка к Венесуэле и Кубе.

Да и в публичной части переговоров и Путин, и Си говорили о том, что «зашкаливает нанесенный односторонними действиями и гегемонией урон», то есть отношение к американским действиям у наших стран одинаковое.

Что не означает отказа Москвы и Пекина от отношений с Вашингтоном, но при понимании принципиального отличия этих отношений от тех, что выстраивают между собой наши страны.

Именно поэтому никакие американские игры против российско-китайского «больше чем союза» невозможны — Путин и Си работают вдолгую и уже очень давно.

И понимают, с кем они играют и что хотят получить в итоге. И помнят прошлое, когда американцы смогли успешно сыграть на противоречиях между русскими и китайцами. Второго шанса у них точно не будет.

Неслучайно ведь на встрече с китайцем Пэн Паем (которого он впервые увидел еще ребенком в 2000 году, во время первого визита в Китай) Путин вспомнил, что как раз 20 мая его земляк (из той же провинции Хунань) Мао Цзэдун призвал весь мир бороться с американским империализмом.

Действительно, в 1970-м вышла работа Мао «Народы всего мира, объединяйтесь, чтобы разгромить американских агрессоров и всех их прислужников» — тогда Штаты, воевавшие во Вьетнаме, расширили свои действия и на Камбоджу.

Великий Кормчий тогда указал и на американо-израильскую агрессию против арабского мира — ничто не ново под луной.

Но важное отличие тех лет от нынешних состоит в том, что тогда СССР и КНР были в ссоре. Каждый боролся и мирился с американским империализмом на свой манер и даже пытался использовать США для сдерживания, противостояния друг с другом.

Тогда, спустя два года после призыва Мао, и появился «треугольник Киссинджера» — когда отношения США с СССР и КНР были куда лучше, чем отношения между Советским Союзом и Китаем.

Теперь повторение этой ситуации в принципе исключено.

И хотя, процитировав Мао, Путин тут же уточнил, что сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, ни с кем не боремся, «боремся только за наши интересы» и, более того, готовы сотрудничать со всеми, включая Соединенные Штаты — все понимают, о чем идет речь.

Москва и Пекин уже не просто «стоят спина к спине» — они стали друг для друга стратегическим оплотом. В общей борьбе за свои нуждающиеся в защите интересы, противодействуя хаосу, который сеет уходящий гегемон.