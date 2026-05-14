Президент получил право использовать армию за рубежом для защиты наших граждан — ничего не напоминает? Все правильно: 1 марта 2014-го Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать российскую армию на территории Украины. В том числе и для защиты наших граждан, хотя тогда это не было главным в формулировке сената.

ИА Регнум

Просто по тогдашней редакции закона об обороне глава государства должен был получать разрешение на ввод войск за пределами России, поэтому и было принято то решение, которое должно было обеспечить в том числе и защиту Крыма, направлявшегося на выход из Украины.

А сейчас, когда уже идет война на Украине, что мы делаем — готовим еще одну операцию в ближнем или дальнем зарубежье или просто повторяем за американцами?

Ни то и ни другое.

За США нам в любом случае не угнаться: они давно уже не просто ставят свои законы выше международных, но и считают свое право экстерриториальным, то есть действующим в любой точке мира. Именно на этом основаны и их санкции, и военные интервенции.

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, санкции против России, убийство иранского лидера, как и само нападение на Иран, — Штатам не нужны никакие отдельные законы, чтобы творить всё, что они хотят (когда могут).

При этом они любят ссылаться на то, что защищают или самих американских граждан, или их интересы, ведь плохие иностранные наркоторговцы или террористы уже убили столько несчастных американцев. А уж если кого-то из американцев арестовали, захватили в плен или взяли в заложники, тут же включается вся мощь США — от дипломатического и силового давления до угроз военной интервенции.

Правда, применяют силу Штаты только против тех, кто реально не может им ответить — России, Китаю или КНДР угрожать бессмысленно.

Бывает, кстати, что американцы требуют выдать им их собственных граждан не потому, что их мучают в застенках, а потому, что те хотят укрыться от американского правосудия. Самый яркий пример последних лет — Эдвард Сноуден, который после разоблачений действий американской разведки бежал из страны и в итоге оказался в России.

Отказ выдать Сноудена в августе 2013-го стал реальным началом открытой конфронтации между Россией и США. Начавшийся спустя три месяца украинский майдан лишь продолжил уже раскрутившийся конфликт.

Так что мы сейчас хотим повторить их методы? Нет. У нас речь идет о том, что президент может привлекать вооруженные силы для защиты граждан России, арестованных за рубежом.

То есть когда суд действует по поручению другого государства (например, реагирует на запрос о выдаче человека, разыскиваемого американцами или той же Украиной) или у этого суда нет полномочий на основе договора с Россией или резолюций Совбеза ООН (тут имеется в виду, например, Международный уголовный суд, чьи полномочия не признаются нашей страной).

То есть президент теперь может направить армию для освобождения того, кто оказался, например, в положении археолога Александра Бутягина, недавно арестованного в Польше и чуть было не выданного Украине?

Да, может, но это не означает, что Россия теперь высадит десант в какой-либо стране НАТО из-за ареста там нашего гражданина, объявленного в розыск Украиной. Не означает, но заставляет задуматься власти тех стран, которые готовы выполнять украинские (американские, английские и любые другие) запросы.

То есть это предупреждение — вовсе не лишнее.

Есть еще более доходчивые примеры — аресты наших моряков. Понятно, что захват российского суда в международных водах это сам по себе «казус белли», то есть повод к войне, но как быть, когда судно юридически принадлежит не России, а экипаж там наш? Выражать протесты и вести переговоры? Конечно.

Но еще лучше иметь в запасе вариант военной спецоперации по их освобождению. И чтобы о такой возможности знали те, кто будет принимать решение об их аресте.

Но ведь российские граждане есть и в той же Прибалтике. Как их только ни дискриминировали, как ни заставляли отказаться от российского гражданства (которое многие, кстати, получали в те времена, когда местные власти выдавали им только документы неграждан, людей второго сорта), их там всё еще очень много.

То есть Путин теперь может ввести войска в Эстонию или Латвию для защиты русских и сделать то, чем уже много лет пугают себя и европейцев прибалтийские лидеры? И нет, и да.

То есть формально теперь после ареста в Нарве какого-нибудь пророссийского (по местным меркам) активиста с российским гражданством президент имеет право отправить туда псковскую воздушно-десантную дивизию, не испрашивая на это разрешения у Совета Федерации.

В реальности, конечно, такое использование этих полномочий представить себе невозможно, однако расслабляться Прибалтике всё равно не стоит. Если и дальше верить в то, что вечно будешь «бастионом Европы против варварства» и тыкать палкой русского медведя, то ответ неизбежно прилетит — и дай бог, чтобы просто в виде дивизии ВДВ.

Да и в целом время безнаказанной «отмены» России, захвата наших граждан (и активов, их личных и государственных) скоро закончится. И к этому нужно быть готовым всем тем, кто уверен, что «Россия не Америка, она не ответит».

Не Америка, но ответит, не сомневайтесь.