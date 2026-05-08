Завтрашний парад Победы в Москве состоится при любой погоде, хотя и в усеченном виде, без военной техники и женщин на трибунах. Но в информационном поле все внимание было сосредоточено на нашем обещании нанести массированный удар по центру Киева, если Украина попытается его сорвать.

ИА Регнум

Россия даже предупредила киевлян и иностранные посольства о необходимости покинуть город, а Зеленский глумливо заявил, что теперь даже главный российский парад зависит от Украины, вот до чего Россия довоевалась. Не видать вам победы, москали — вот в чем смысл его слов. Он готов подставить Киев под удар?

Нет, судя по всему, это просто слова, и Украина не будет пытаться атаковать Красную площадь 9 мая (что не означает, что она не сделает этого, например, через сутки).

Последствия массированного удара по центру Киева, конечно, стали бы для Зеленского очень удобным способом взбодрить падающую в Европе поддержку Украины, но при этом все понимали бы, что он сам сознательно спровоцировал такой ход России. То есть удар по репутации Зеленского был бы заметный, и поэтому он удержится от соблазна.

Тем более что сорвать парад у него все равно бы не получилось. Омрачить, помешать, попробовать испортить — на это он способен. Но не отменить — а только это и имело бы смысл.

Почему? Потому что подчеркнуло бы уязвимость, слабость России и лично Владимира Путина? Вот, в собственной столице не могут отметить свой главный праздник, а еще претендуют на победу над Украиной? В этом был бы смысл срыва, отмены парада?

Нет — все проще и серьезней. И хотя Зеленский этого не понимает, это знает Владимир Путин. И именно поэтому он и проводит парад — и в этом году, и все предыдущие четыре парада за время украинской войны.

Путин проводит его не только потому, что важно чтить память предков и их подвиг, но и потому, что 9 Мая — это главный государственный и народный праздник России.

Не просто Российской Федерации, а России как таковой: этот парад демонстрирует нашу преемственность и с СССР, и с Российской империей, и с Московским царством, и с Киевской Русью. Этот парад русской победы — над врагами, над расколами, над собственными ошибками. Даже над временем.

И эта преемственность, вечность России сама по себе является главным приговором для Украины — Украины как не-России и анти-России, а не естественной и неотделимой части.

Поэтому проведение парада в Москве — это и есть наш главный «удар по Киеву». Не по любимой всеми «матери городов русских», а по нынешнему политическому Киеву как сосредоточению антирусских (и антиукраинских, если правильно понимать суть и интересы этой части большого русского народа) властей и сил.

Парад 9 мая в Москве — это удар в сердце «проекта Украина». Еще не смертельный, не последний, но абсолютно необходимый и напоминающий о неизбежности нашей победы.