Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Безусловно, проблемы с заказом еды на адрес и вызовом такси при отключении мобильного интернета — это огромное горе. Ведь рушится привычный уклад сытой городской жизни, когда в два-три клика можно сделать практически всё.

ИА Регнум

А горе провоцирует дальнейшую рефлексию о крушении экономики, откате к сохе и крестьянской лошадке, а также огромной пропасти, которая вырастает между властью и обществом.

Что, вероятно, не лишено смысла.

Но есть один нюанс.

Весь этот «привычный уклад», стремительно появившийся за жизнь всего одного поколения, в принципе рушится в одну минуту. Необязательно властью, занятой какими-то проблемами безопасности, а вообще кем угодно, включая пьяного электрика.

Один поворот рубильника — и почетная профессия блогера вдруг превращается в густо-черное ничто. В магазин придётся идти ногами и покупать там товары за бумажные и металлические деньги, а в службу такси — звонить по телефону и называть адрес.

Как это ежедневно делают люди во множестве городов и поселков нашей необъятной страны. В том числе всего в 200-300 километрах от Москвы.

Или, к примеру, компании — производители смартфонов могут в любой момент дистанционно их заблокировать или полностью удалить данные. В принципе, каждый из нас может сделать то же самое через функцию «Найти устройство» — отрубить украденный гаджет.

И на кого тогда злиться, кому предъявлять претензии по поводу падения страны в пропасть технической деградации и регресса?

А ведь по большому счету масса новых возможностей, свалившихся буквально с неба, — это что-то вроде чуда. Кто мог представить себе каких-то 30-40 лет назад, что можно мгновенно связаться с любой точкой планеты, что информация будет летать со скоростью света, а спутниковая навигация проведет вас по любой незнакомой местности вообще где угодно.

Искусственный интеллект, ведущий сочувственные беседы, создающий изображения и целое кино; электронные деньги, стоящие больше обычных, осязаемых; редактирование генома; полёты в космос в режиме «обычной поездки» и спутниковый интернет просто у вас в кармане.

Для нас чудо стало бытовухой.

Сигнал из воздуха, который ловит маленький кусочек пластика в руке, направляя вашу земную жизнь — скучная обыденность, которую мы воспринимаем на уровне «базового комфорта». А покушение на него — как подлую атаку на сами основы жизни, в которой каждый гражданин имеет неотъемлемое право по нескольку часов в день тупо листать ленту шортсов и рилсов.

Не отвлекаясь на такие пустяки, как, например, воспитание детей, которым тоже предоставлена возможность учиться жизни самостоятельно — в интернете, за просмотром блогеров.

Как следствие, эти дети в итоге лишены базовых навыков взаимодействия с окружающим миром и умрут с голоду перед закрытой консервной банкой.

И эта благодушная расслабленность овладела умами несмотря на то, что стабильность «жизни в смартфоне» может рассыпаться на кусочки в любой момент. Её стабильность не гарантирует вообще ничто и никто, а мы ставим на неё всё, что имеем.

Тогда как мир вокруг нас рассыпается с завидной регулярностью. Пережить времена тяжких перемен пришлось буквально каждому поколению — расспросите о том, как жилось нашим родителям, а до того их родителям. Да и не нужно далеко ходить — под рукой всегда есть пример Донбасса, оставшегося не то что без доставки пирожков из Мака — без воды, отсутствие которой делает жизнь невыносимой.

Если в вашем многоквартирном доме исчезнет её подача, если зимой отвалится отопление, если погаснет свет — никакой смартфон с рилсами этого не заменит. И как раз возможность прийти домой, не думая нажать кнопку выключателя, открыть кран, смыть унитаз — тот самый базовый комфорт, без которого жизнь в городе превращается в непосильное испытание.

Кстати говоря, ведь и эти блага пришли в города сравнительно недавно. Массовое жилищное строительство с теплыми туалетами началось всего-то в середине прошлого века — и до сих пор такого жилья хватает далеко не всем.

Да и массовое перемещение людей в города — это период больших советских проектов индустриализации 30-х годов, а затем послевоенного восстановления.

1950–1960-е стали временем, когда всего лишь поколение наших дедов поменяло неасфальтированные деревни на городские улицы. В 70-е началась паспортизация села, и если в начале XX века в городах жило около 15% населения, то к концу 1980-х этот показатель достиг почти 74%.

Тогда это было практически такое же чудо, как для нас переход со стационарных телефонов на мобильную связь. Новый мир, полный прекрасных возможностей.

Но Бог с ними, с телефонами. Достаточное количество мяса люди стали получать тоже только к середине XX века (а то и дальше) — не только в России, но и в большинстве стран Европы. Повсеместно еще с раннего средневековья главной пищей простых людей были углеводы — хлеб, каша, некоторые овощи. Появление американских картошки с кукурузой стало настоящим спасением.

Зерноядных европейцев накормило белком «славное социал-демократическое тридцатилетие 1948–1978», и у русского человека, для которого «щи да каша — пища наша», в относительном достатке стало рыбы и мяса примерно тогда же.

И какая же дистанция отделяет наши суши, привезенные курьером по онлайн-заказу, от тех замечательных времен? Менее 50 лет. А от голодухи девяностых, когда миллионы выживали на пустых серых макаронах? Три десятка.

Дети, родившиеся тогда, вообще попали в сказку, вознесясь от полной разрухи и уныния в прекрасное время, когда можно буквально наслаждаться жизнью, не зная по-настоящему тяжелого труда.

Заниматься проблемами сбалансированного питания, путешествовать по миру, работать геймерами и вообще тратить жизненное время на потребление ненужного и глубоко излишнего. И искренне считать, что всё это так же естественно, как восход солнца на востоке.

Вот только мироздание не подписывалось обеспечивать такое счастье вечно — тем более что речь идёт, на самом деле, об очень небольшой группе «счастливцев». Хотя и способной кричать громче всех.

Нет, конечно, я не собираюсь агитировать за то, что отключение интернета и разного рода блокировки — это безусловное благо.

Мне тоже нравятся комфорт и возможности, которые дает цифровая среда. Без неё немыслима работа, и любые сбои в работе систем, раньше безотказно отзывавшихся на мои запросы, раздражают.

Вот только мне приходилось видеть, как привычный мир вокруг рушится. Когда нельзя купить продукты и топливо. Когда никто не сможет защитить тебя и твою семью — и надо решать эту проблему самостоятельно. Когда твой смартфон становится угрозой, когда по нему тебя могут вычислить и сделать нехорошее. Когда отсутствие в доме батареек для фонарика становится куда большей проблемой, чем стабильный мобильный интернет.

И кстати, в эту самую минуту моя 80-летняя мама одновременно запасает воду и осваивает прокси, чтобы не терять связь с детьми. Не думаю, что вопрос выбора приоритетов здесь нужно как-то дополнительно пояснять.

Развитие цифровых сервисов и хорошей связи, доступ к качественной информации и возможностям для образования, возможности дополнительного заработка — это действительно важно. Всё это должно шириться, охватывая самые отдалённые уголки необъятной Родины.

Каким-то неизвестным пока образом перевешивая бессмысленную трату времени на потребление информационного мусора, чем занимается большинство граждан с доступом в интернет.

Но относиться к этим электронным чудесам следует именно как к чуду, постоянно держа в голове простые вопросы: готовы ли мы ради них отказаться от действительно важного и как будем дальше жить, если завтра «электричество кончится»?