Россия и Китай выстраивали партнерство как улицу с двусторонним движением. Но под давлением санкций одна из сторон начала двигаться осторожнее другой. Новая геополитическая реальность требует синхронизировать скорости.

Торговля между Россией и Китаем устроена как любое серьезное партнерство: каждая сторона получает то, чего ей не хватает. Китай — энергоносители, зерно, надежного поставщика вне западной орбиты. Россия — крупнейший рынок сбыта, технологическое окно и финансовый буфер в условиях санкций. На высшем уровне это оформлено как «дружба без ограничений», на практике — как прагматичное взаимодействие двух стран, у каждой из которых есть собственные интересы и собственные пределы. Когда эти пределы начинают расходиться — возникает напряжение.

Напряжение возникло не вчера. После 2022 года, когда США анонсировали возможность вторичных санкций против финансовых институтов, работающих с Россией, китайские госбанки начали осторожничать с расчетами, а крупные корпорации — взвешивать риски производственных инвестиций. Это не предательство и не злой умысел — это реакция бизнес-структур на санкционное давление, которое Вашингтон выстраивал именно с расчетом на такой эффект. Проблема в том, что осторожность на уровне комплаенс-отдела накапливается и начинает влиять на стратегический уровень.

Но сейчас эта конструкция рассыпается — и не по воле Москвы.

Ценовые войны и закрытые проливы

В феврале 2026 года американо-израильские удары по Ирану фактически поставили под вопрос судьбу Ормузского пролива — через который еще недавно проходило более половины нефтяного импорта Китая с Ближнего Востока. Одновременно тарифная война Трампа перекроила потоки китайского экспорта: пошлины на китайские товары в США достигли 145%, прямые поставки в Штаты упали на 23–27% в годовом выражении. Всё это не отдельные кризисы, а элементы одной стратегии: выдавить Китай с тех позиций, которые казались ему незыблемыми.

Китай, надо отдать должное, держится. Официальный рост ВВП в 2025 году — около 5%, хотя в номинальном выражении, с поправкой на дефляцию, картина куда скромнее. Goldman Sachs оценивал возможное торможение от тарифов в 2–2,4 процентного пункта роста. Это не катастрофа, но это давление — и оно накапливается. Строительный сектор в затяжном кризисе. Внутренний спрос не разгоняется так, как хотел бы Пекин. И на этом фоне энергетическая уязвимость — не абстрактная угроза, а живая проблема бюджетного планирования.

Взаимозависимость, которую недооценили

В публичных дискуссиях российско-китайские отношения нередко описывали через призму асимметрии: Китай — доминирующий партнер, Россия — зависимый поставщик ресурсов. Эта картина всегда была упрощенной. Да, Россия — около 4% китайского товарооборота, тогда как Китай — около 26% российского. Но торговля не единственное измерение. Китай покупает российскую нефть по выгодным ценам, стабилизирующим промышленное производство, обеспечивающим рост. Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы и закрывает существенную часть китайского импортного зернового дефицита. За этими цифрами стоит не односторонняя зависимость, а реальная взаимозависимость — просто каждая сторона не всегда ее в полной мере признает.

Сейчас эта взаимозависимость приобретает новое качество. Россия — крупнейший поставщик нефти в Китай с долей около 20% всего импорта. Плюс первое место в мире по экспорту пшеницы. Плюс контракт на поставку 70 миллионов тонн зерна, бобовых и масличных культур за 12 лет, подписанный в 2023 году. Плюс — и это важнее всего в нынешней обстановке — трубопроводная инфраструктура, физически не зависящая ни от каких морских коридоров. В мире, где Вашингтон демонстрирует готовность перекрывать проливы, это обстоятельство приобретает совершенно иной вес.

Иными словами, ценность российского партнерства для Китая определяется не только объемом товарооборота, но и стратегической незаменимостью конкретных позиций — энергоносителей по трубопроводам, зерна по сухопутным маршрутам. Это меняет характер разговора между двумя странами.

Двойная бухгалтерия больше не работает

После того как в январе 2025 года США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла», китайские государственные нефтяные компании — CNPC, Sinopec — сократили закупки российской нефти примерно на 9% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Формально — комплаенс. По существу — сигнал: мы готовы торговать, но не готовы рисковать доступом к долларовой системе.

Это понятная логика для банковского сектора. Но это провальная стратегия для государства, которое параллельно декларирует «партнерство без ограничений» и обсуждает совместную ИИ инфраструктуру в Сибири. Нельзя одновременно строить стратегический альянс и держать партнера на расстоянии вытянутой руки из страха перед Вашингтоном. Особенно когда этот самый Вашингтон методично закрывает для тебя альтернативные источники ресурсов.

Момент для пересмотра этой логики — сейчас. Не потому что Москва ультимативно требует. А потому что геополитическая арифметика изменилась, и Пекин это понимает лучше других. Вопрос только в том, успеет ли китайская бюрократическая машина перестроиться быстрее, чем окно возможностей закроется.