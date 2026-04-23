Европейцы же любят конкретность и определенность — тогда их можно поздравить: они добились того, чтобы и Россия, и Украина максимально откровенно обозначили свои цели в Европе. Но Европе почему-то не понравилось.

Сначала в Москве заявили, что расценивают решение о наращивании производства и поставок Украине беспилотников из Европы, принятое еще в конце марта, как намеренный шаг к резкой эскалации и превращению европейских стран в стратегический тыл Киева.

Минобороны опубликовало адреса предприятий в девяти европейских странах (Великобритании, Германии, Испании, Нидерландах, Дании, Польше, Чехии, Литве и Латвии), а также в Турции и Израиле. И добавило, что совершение терактов против России с использованием сделанных в Европе дронов ведет к непредсказуемым последствиям, а европейские руководители «всё быстрее втягивают эти страны в войну с Россией».

Резко? Конечно. Тем более что Дмитрий Медведев назвал опубликованный перечень заводов «списком потенциальных целей», добавив, что «когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет дальше».

Секретарь Совета безопасности России посоветовал «европейским партнерам» спать спокойно, но в Европе, судя по всему, пока что не воспринимают наши предупреждения достаточно серьезно.

Русские пугают — а им не страшно? Да, пока что страха нет, и главным показателем этого является даже не игнорирование предупреждений, а продолжение курса на евроинтеграцию Украины.

Главной причиной начала военного конфликта в 2022-м стали планы атлантизации Украины — принимать ее в НАТО сразу не собирались, но «ползучая» интеграция с блоком набирала обороты.

Сейчас от планов приема на словах отказались — не в Киеве, а в США и Европе. Но вместо атлантизации продвигается европеизация, то есть вступление в Евросоюз.

Раньше Россия официально не возражала против этого, хотя было понятно, что мы видим будущее Украины совсем в другом союзе. Но в последние годы, когда ЕС начинает всё больше готовиться к тому, чтобы получить и военное измерение (и разногласия с США, и война на Украине лишь подстегивают этот процесс), понятно, что евроинтеграция Украины становится для нас абсолютно неприемлемой.

Но ведь пока даже в самом ЕС нет единства по поводу приема Украины — приглашение есть, а реального вступления не хочет целый ряд европейских государств.

Еще больше стран, точнее большинство, против ускоренного, или, как его еще называют, упрощенного, членства. Обойти такую позицию сложно, если не невозможно, но это не значит, что попытки не предпринимаются.

На днях Financial Times сообщила, что Германия и Франция подготовили вариант т. н. ассоциированного членства, при котором Украина будет принята в союз без права голоса и автоматического доступа к бюджетным программам. Французы назвали это «статусом интегрированного государства», и считается, что в конечном итоге это предложение Киеву будет оформлено как официальное от имени ЕС.

Если Париж и Берлин будут настаивать, то, скорее всего, им удастся сломить сопротивление самых последовательных противников евроинтеграции Украины.

И когда наступит перемирие, мы сразу же увидим Украину в составе Евросоюза? Причем с присоединением к статье о взаимной обороне стран ЕС — франко-германский вариант ассоциированного членства предусматривает это.

В Киеве, наверное, очень рады? Нет, ровно наоборот: министр иностранных дел уже заявил, что никаких «эрзац-членств» Украина не примет, и это четкая позиция Зеленского. Только полноценное вступление, только «Украина це Европа».

Это, конечно, хорошо, киевское упрямство нам на пользу. Не в том смысле, что без него европейцы сразу же включили бы Украину в ЕС — нет, они все-таки подождали бы если не окончания войны, то как минимум устойчивого перемирия.

Но раз Зеленский категорически против, а европейцы продолжают искать варианты поглощения Украины, у нас появляется дополнительный аргумент в пользу полной ее нейтрализации — такой, при которой вообще ни о каком, даже самом условном, вступлении в Евросоюз не могло бы идти и речи.

Если, конечно, сам ЕС к тому времени вообще сохранится.