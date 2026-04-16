Две разные новости сегодня — но один контекст. Если сложить их рядом, начинает проступать тревожная закономерность.

ИА Регнум

Первая история: ролик, который завирусился в Сети. Обычный заказ такси в Зюзине: женщина с ребёнком, отсутствие детского тарифа, отсутствие кресла — таких ситуаций за день случается десятки. Водитель Урматбек отказывается везти пассажиров, закономерно опасаясь проблем с ДПС.

Мать, естественно, нервничает и начинает конфликт — крики, ругань, препирательства, и в этот момент водитель успевает включить камеру.

Когда пассажирка с дочкой, использовав все возможные манипуляции и истерики, всё-таки покидает машину, её осеняет поистине «гениальная» идея — она обвиняет водителя в том, что он «приставал к ребёнку», и начинает вызывать полицию.

Что интересно, ребёнок активно включается в эту сцену, начинает плакать, кричать и просить вызвать полицию у прохожих.

Так как Урматбек успел записать происходящее на видео, для него эта неприятная ситуация закончилась относительно благополучно — после просмотра у полиции не возникло к нему вопросов. Надеюсь, возникнут к адекватности этой сумасшедшей мамаши.

Но рядом с этой историей есть ещё одна. И она показывает, что речь идёт не об исключении, а о симптоме.

20-летнюю студентку и чирлидершу из Петербурга задержали за заведомо ложный донос об изнасиловании. По данным следствия, она познакомилась с молодыми людьми, проводила с ними время, затем произошёл конфликт — и уже после ссоры она подала заявление в полицию, обвинив их в преступлении.

Позже информация не подтвердилась, а сама девушка была задержана и признала вину.

И знаете, у меня вопросы к этим дамам не только как у гражданки нашей страны, но и как у женщины: в какой отрезок своей жизни они решили, что манипуляции обвинениями в педофилии или изнасиловании — это хороший план?

Вполне возможно, что уже совершеннолетняя студентка увидела это в детстве, как и девочка из первого события, наблюдая за своей полоумной матерью, которая готова была посадить за решётку человека просто за обычный бытовой конфликт.

А возможно, им просто нечем думать. Если бы я кого и называла женщинами с низкой социальной ответственностью — то это вот таких.

Тема насилия над женщинами и детьми — болезненная тема для любого общества, и для нашего в том числе. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство насильственных преступлений совершают мужчины. Равно как и то, что у нас есть проблема в доказательствах этого самого насилия.

Все помнят громкую историю, произошедшую в 2016 году с жительницей Орла Яной Савчук, которой не оказала помощь полиция, когда она говорила, что муж её убьёт. Фраза «если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте» стала нарицательной. И буквально через несколько часов труп был.

Её убил муж.

И всё равно по сей день то тут, то там всплывают истории о том, что полиция не выезжает, не принимает заявления. Жертвы среди женщин и детей — такое по-прежнему не редкость.

Тем не менее эти самые женщины (которые наверняка живут не в информационном вакууме, как и обе героини сегодняшних новостей) выбирают путь шантажа насилием. Зачем? Ведь среди сотни безымянных жертв запомнят именно их.

Именно эти примеры будут приводить раз за разом как доказательства того, что женщины врут, манипулируют и оговаривают, когда речь на самом деле идет про настоящих насильников и убийц.

Есть простые факты.

Женщин и детей действительно убивают и насилуют. Но, казалось бы, в цивилизованном обществе должна быть банальная ответственность не только за своё право отстоять себя в ссоре с таксистом или наказать неприятную компанию парней, но и перед тысячами тех, кому потом не поверят.

Потому что среди нас есть вот такие дамы, для которых обвинения в насилии — просто способ «разобраться» в бытовом конфликте. А это зона, где цена ошибки максимальна. Где каждое слово должно быть взвешено. Где от точности формулировок зависит не только судьба обвиняемого, но и доверие общества к самим институтам защиты.

И когда такие обвинения начинают появляться походя, в ходе ссор, эмоций или ради мести, происходит медленное, но опасное размывание смысла. Заявление о насилии или педофилии перестаёт быть исключительно сигналом о реальной угрозе, а начинает использоваться как универсальный «тяжёлый аргумент» и способ наказать другого человека.

И это разрушает судьбы людей сразу с двух сторон одной системы: с одной стороны — судьбы реальных жертв насилия. Потому что чем чаще общество сталкивается с ложными или необоснованными обвинениями, тем выше уровень скепсиса — в какой-то момент шум начинает заглушать сигнал.

С другой стороны — судьбы людей, которые оказываются обвинёнными.

Даже если их невиновность в итоге подтверждается, сам процесс становится наказанием: полиция, проверки, общественное мнение, цифровой след, страх, репутационные потери. И это тоже реальность, которую невозможно «отменить» после разбирательства.

К сожалению, думаю, обе героини сегодняшней статьи вряд ли способны в полной мере осознать, насколько силён тот «эффект бабочки», который они запускают подобными поступками в наше общество. Поэтому обе они достойны справедливого наказания по закону за оговор. Ведь они причинили вред не только конкретным мужчинам, которых оболгали, они причинили огромный вред тысячам женщин и детей, которым не поверят.

Потому что запомнят эти вирусные истории из Сети, а не тех, кто просто составляет молчаливую статистику жестоких преступлений.