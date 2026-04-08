За два дня Страстной недели Трамп прошел путь от беса до ангела — сначала угрожал Ирану каменным веком, а теперь говорит о золотом. За час до истечения срока ультиматума президент США передумал «уничтожать иранскую цивилизацию», дав ей еще две недели на переговоры о долгосрочном урегулировании и мире.

Переговоры начнутся в пятницу в Исламабаде и, судя по всему, будут проходить на очень высоком уровне — спикер парламента Ирана Галибаф и вице-президент США Вэнс. Договорятся?

Конечно, нет. Но это уже и неважно. Важно то, что большая война закончена — Трамп соскочил с эскалатора эскалации, на который сам с подачи Нетаньяху и забрался. Мир (иранский и ближневосточный) отошел от края пропасти и может чуть перевести дыхание, размышляя: что это вообще было?

Была попытка сокрушить и подчинить Иран, и она провалилась. То есть Иран выиграл? Да, понеся огромные потери — в руководстве, военной силе, мирных гражданах, инфраструктуре и экономике — но продемонстрировав стойкость и мужество.

Израиль спровоцировал США на нападение и военную авантюру, чтобы устранить Иран со своей ближневосточной дороги. Убивая иранцев и подставив всех и вся, включая тех самых арабов Залива, с которыми он якобы мечтает дружить.

Заодно Израиль попытался возобновить оккупацию южного Ливана, пока весь мир занят Ормузом. Ему проще бомбить соседнее государство, а заодно и забыть про обещание выйти из Газы.

Израиль хотел стать главным победителем в этой войне, но в итоге получил стратегическое поражение. Ему никто и ни в чем больше не поверит и, более того, никаких общих планов с ним строить не будет. Как и о чем можно разговаривать с теми, кто использует переговоры в качестве прикрытия для подготовки к нападению, а заодно еще и подставляет посредников? И открыто манипулирует Штатами, не считаясь при этом ни с чьими интересами.

Пока непонятно, осознал ли Трамп, как сильно его использовал и подставил Нетаньяху, но факт, что в итоге президента США накрутили до той степени показного безумства, когда даже некоторые его сторонники уже на полном серьезе опасались применения ядерного оружия.

Хотя в реальности ему просто нужно было «соскочить», что он и сделал, предварительно накрутив градус до «уничтожения цивилизации». Сейчас Трамп будет говорить о победе, а ненавидящие его демократы о поражении Америки, причем независимо от того, чем закончатся переговоры в Исламабаде.

Договориться Вэнс с Галибафом не смогут, потому что противоречия между Израилем (а именно он по-прежнему все еще определяет позицию США) и Ираном не просто неустранимы, после этой войны они достигли максимального уровня.

И будут разрешены только следующей, еще более масштабной войной, но вот ни сроки ее, ни состав участников (то есть будут ли на стороне Израиля США) сейчас неизвестны. Но это точно не вопрос ближайшей и даже краткосрочной перспективы — Трамп свой «иранский максимум» (два нападения за девять месяцев) Израилю сдал и больше на такой армагеддон не подпишется.

Ормузский пролив откроют, санкции с Ирана не снимут, но боевых действий не будет. Иран истек кровью, но победил. Израиль своими и чужими руками убил и уничтожил множество тех, кого называл своими врагами, но в перспективе очень серьезно проиграл.

Лично Нетаньяху теперь не только устроитель геноцида, но еще и самый опасный человек в мире, подставляющий всех и вся, разжигающий войны.

Америка потеряла доверие арабов Залива, считавших ее гарантом своей безопасности, не говоря уже о том, что сам Трамп очень сильно подставился лично. Уничтожив не Иран, а большую часть собственной репутации.