Трамп вбросил в народные массы тезис о возможном выходе США из НАТО, и в этот момент у значительной части украинских и прибалтийских элит начала рассыпаться привычная картина мира.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведь для них Альяс давно перестал быть просто военным союзом — это божество, которое должно метать громы и молнии, в нужный момент приходя на помощь своим адептам — если правильно помолиться. Без него они беспомощны как дети.

Причем если прибалты формально уже прошли «конфирмацию», то в украинском случае это оставалось наивной верой в высшие силы.

Так что даже сама возможность низвержения божества пугает до чертиков. Небо падает на землю: без Штатов множится на ноль вся логика существования системы, которая последние десятилетия воспринималась как нечто безальтернативное и неизменное — как деревянный идол со священным камнем у лесных людей далекой старины.

Для киевского режима, даже внесшего свои догматы в Конституцию, всё это особенно болезненно. Стратегия власти более десяти лет строилась на полном доверии к Западу, а последние годы только падающая с неба манна кормила Зеленского. Европа и США должны были предоставлять финансовую и военную поддержку, а войну можно было затягивать без последствий для власти.

Но вот настал момент, когда Зеленский ведет народ по пустыне, а с неба сыпаться перестало. И оттуда доносится громкий голос, сообщающий, что дальше давайте как-нибудь сами.

При этом ни небо, ни источник разнообразных благ никуда не девается: никакого реального выхода США из НАТО в обозримой перспективе нет. Альянс для Вашингтона — прежде всего инструмент контроля над Европой, когда военная политика, бюджеты, промышленная кооперация и стратегический курс европейских государств подчиняются интересам США.

То, что слабыми умом воспринималось как источник всяческой благодати и сияющая дверь, за которой ждут многие блага и не надо будет работать, напомнило о своей истинной сущности. Система стремится к радикальной трансформации: переводит всё в формат, где безопасность перестает быть общим благом, а становится ресурсом, за который нужно платить лояльностью, экономическими уступками и отказом от самостоятельной линии.

Главная цель США — окончательно встроить Европу в орбиту собственных интересов, превратив ее из формального партнёра в зависимый организм, быстро и четко выполняющий установки Вашингтона.

А если не подчиняться, то для Европы это означает серьёзные долгосрочные издержки и перспективу оказаться голой перед разнообразными угрозами.

С одной стороны, речь, конечно же, о деньгах: курс Трампа фактически перераспределяет ресурсы в пользу США, усиливает зависимость ЕС от американских товаров, технологий и финансов. А внутри союза ослабляется промышленность, замедляется экономический рост и падает уровень жизни, что европейские элиты уже воспринимают как серьезный риск для общества и политики.

С другой стороны, внутри сияющего Запада вырос идеологический раскол.

Администрация Трампа, опираясь на правых, прямо противостоит леволиберальным элитам, которые правят бал во многих странах ЕС. Тут речь идет не просто о разнице в мировоззрении — это борьба за власть и за то, какая модель развития будет доминировать. Почти что «второй фронт»: линия Вашингтона оказалась для европейских политических кругов и внешним давлением, и внутренней угрозой.

Для тех, кто смотрит на это разинув рот, как это много лет делали украинцы, всё выглядит как раскаты грома и черные тучи, летящие где-то высоко.

А в «мире богов» Европа всё чаще говорит о своей автономной оборонной политике, но на деле сильно зависит от США в стратегической безопасности. Проще говоря, у них есть свои танки и автоматы, однако крупные проблемы самостоятельно не решить.

Ключевой момент — ядерный баланс. Присутствие США в НАТО поддерживает условный паритет с Россией, что и является главной гарантией безопасности. Без этого грозные сетчатые заборы и армии из 8 тысяч солдат, как у Латвии, выглядят как пародия на «собственные силы».

В итоге Европа оказывается между двух огней: с одной стороны, нужно сопротивляться давлению США, с другой — отказаться от их военного присутствия полностью она не может. И любое резкое движение теперь может запустить цепочку крайне тяжелых событий.

В любом случае прежняя логика союзнических отношений уже не воспринимается как само собой разумеющаяся.

Соответственно, для России речь идет не столько о попытках развалить НАТО, а о том, чтобы играть на внутренних противоречиях альянса, постепенно усиливая раскол между США и Европой — это даст больше пространства для маневра.

Украина же, к огромному для неё разочарованию, выглядит просто как территория, на которой столкнулись интересы более крупных сил. Но это не новость, а лишь отложенное во времени признание очевидного: так было всегда, и с тех пор, когда украинцам только начали рассказывать, что НАТО — это цель их жизни, суть не изменилась никак.

Равно как и для прибалтов, которых взяли лишь как буферную зону, задача которой — принять удар и исчезнуть в пороховом дыму, дав небожителям время немного подготовиться.

Видимо, это интуитивно и толкает их на гиперлояльность к Украине: в ней они видят свою воплотившуюся судьбу.

Ставка Зеленского на затягивание войны «как способ выиграть время для Европы» уже очевидно даже для слепых несет серьезные риски: чем дольше длится конфликт, тем выше шанс, что он выйдет за пределы украинской территории.

А святое НАТО в лице США явно не хочет метать громы и молнии, влезая в битву, которая обрушит небо на землю уже с гарантией. Перед лицом вызовов, для противостояния которым оно теоретически и было создано, божественная сила быстро тасует инструменты давления и передела влияния.

И в итоге верующие могут узнать, что в натовской канцелярии их вообще давно списали на утраченное в бою и нет смысла даже возвращаться к каким-то разговорам 20-летней давности, когда вступление в НАТО преподносилось как какие-то «реформы», «гарантии» и «присоединение к западной цивилизации».