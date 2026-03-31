Ормузский пролив оказался в центре мировой политики — все обсуждают, как его открыть. Формально Иран закрыл пролив только для судов, связанных с США и Израилем, но в реальности пропускаются через него только те, кому дает разрешение Тегеран.

Это не прихоть, а способ давления, открыть пролив проще простого, достаточно прекратить удары по Ирану. Но Америка не хочет отступать первой и пытается продавить иранцев, чтобы они сначала открыли пролив, а потом еще и согласились на остальные условия ультиматума (от ликвидации ядерной программы до ограничения ракетной).

Понятно, что так дело не пойдет. Тем более что Дональд Трамп еще и делает заявления о намерении контролировать иранский нефтегазовый экспорт и даже взять под контроль пролив. Но чтобы взять Ормуз, необходимо полномасштабное военное вторжение в Иран, а это последнее, что нужно Трампу. Что же делать?

И тут возникает идея создать консорциум по управлению проливом. Якобы она уже обсуждалась на двухдневном саммите министров иностранных дел четырех мусульманских стран в пакистанском Исламабаде.

Главы МИД собрались для поиска путей завершения войны и хотят организовать переговоры между Ираном и США. Ну и попутно обсуждают светлое будущее — как быть с Ормузом после окончания войны. Американцы уйдут, иранцы останутся, но теперь активно внедряется идея, что им нельзя позволять контролировать пролив.

Как это сделать? Конечно же, создать некий многосторонний орган по управлению проливом, чтобы он выдавал разрешение на проход. Подробностей пока что нет, и все утечки носят неофициальный характер, но понятно, что дыма без огня не бывает. Кто же хочет контролировать пролив — если верить утечкам?

Саудовская Аравия, Египет и Турция — именно их министры были в Пакистане. Они предлагают создать международный консорциум, который будет взимать плату за пропуск судов через пролив по типу того, как это происходит с Суэцким каналом.

Но Суэц контролирует одна страна, Египет, и она вправе брать деньги за проход по нему. Ормуз — это не искусственный канал, а естественный пролив, и проход по нему был бесплатным. Иран сейчас заявляет, что может ввести плату за проход, но это больше похоже на элемент информационной войны (как и неподтвержденные сообщения о том, что некоторые суда уже якобы платили иранцам).

Иран использует закрытие пролива для давления на Штаты: ему нужно, чтобы весь мир требовал от американцев прекращения операции. После окончания войны проход через пролив снова станет свободным, так зачем же какой-то консорциум?

Затем, чтобы лишить Иран возможности в случае чего перекрыть пролив? Но иранцы не самоубийцы и не вредители, нынешние ограничения были введены ими в ответ на нападение США и Израиля.

Зачем им соглашаться на контроль за проливом со стороны какого-то международного консорциума, в котором у них будет всего один голос? Берега пролива принадлежат трем государствам — Ирану, Объединенным Арабским Эмиратам и Оману, то есть только у них теоретически есть право как-то влиять на правовой статус Ормуза.

Хотя, по сути, и они тут ни при чем: пролив — это международные воды, свободные для прохода судов. Да, он имеет огромное значение для мировой экономики, но разве это является основанием для отказа от международного права?

Конечно нет, да и невозможно представить, чтобы в рамках той же ООН (а только она имеет на это право) были выработаны и приняты устраивающие всех отдельные правила по контролю за Ормузским проливом, фактически устанавливающие для него особый международный статус.

Ни великие державы, такие как США, Китай и Россия, ни региональные, такие как Иран и Саудовская Аравия, никогда не смогут договориться о приемлемом для всех формате консорциума.

То есть идея мертворожденная? Да, но есть, как говорится, нюанс. Сама мысль о консорциуме очень похожа на попытку использовать прецедент с Советом мира, который Трамп создавал для Газы.

Там ведь тоже какой-то отдельный орган, формально благословленный ООН на деятельность по урегулированию последствий геноцида в секторе Газа, но по сути ей не подчиняющийся.

Более того, при создании Совета мира Трамп убрал привязку к Газе и теперь это некий орган, призванный заниматься урегулированием конфликтов «вообще». Частная лавочка США. Так почему бы не попробовать отдать ей под контроль еще и Ормуз?

Понятно, что четыре министра в Исламабаде не обсуждали такой вариант: никто не хочет отдавать контроль над проливом американцам. Да и не может. Для того, чтобы даже не передать управление проливом в руки «консорциума» или Совета мира, а просто приступить к реальному обсуждению этой возможности, нужно для начала уничтожить Иран.

Но это именно то, что Трамп и Нетаньяху не могут и не смогут сделать.