«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и страна Иран за последнее два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и окончательном разрешении наших враждебных отношений на Ближнем Востоке», — заявил президент США Дональд Трамп.

Иранский МИД тут же отреагировал: по его словам, никаких переговоров с США никто не вел. Ни напрямую, ни даже через посредников.

Конечно, в теории можно было бы предположить, что иранцы просто не хотят предавать гласности секретные дискуссии, хотя бы потому, что Тегерану сейчас не нужны пустые переговоры.

Аятоллы получили историческую возможность нанести фактическое поражение Соединенным Штатам, и для этого им нужно всего лишь продержаться еще пять недель: Трамп может вести войну всего лишь два месяца, после чего он должен получить согласие конгресса на ее продолжение, которого не будет.

А не пустые переговоры — то есть те, по итогам которых Иран получит гарантии невозобновления войны и отказа Израиля от агрессивной политики в отношении Исламской Республики, — Америка предложить не может. Поэтому иранцам нет никакого смысла разжимать хватку.

Иранцы, надо отдать им должное, далеки от транслирования пропагандистских клише и видят в действиях американского лидера четкую и прагматичную логику. А точнее, две логики: финансовую и военную.

«Заявления президента США являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрышу времени для реализации его военных планов», — говорится в заявлении иранского МИД.

И действительно, сразу же после заявления американского лидера (которые могли бы служить прологом к открытию Ормузского пролива и возобновлению нормального экспорта нефти из стран Персидского залива) цены на «черное золото» упали более чем на 10%.

Конечно, после того как надежды на быстрое открытие развеются, они снова поползут вверх. Однако здесь и сейчас специально обученные люди могут на этом скачке заработать сотни миллионов долларов.

И заработать не в первый раз — регулярные громкие заявления приводят к колебаниям на рынках и тому, что «правильные» инвесторы на этих котировках зарабатывают.

Что же касается «реализации военных планов», то здесь иранцы, судя по всему, имеют в виду очередную попытку Вашингтона потянуть время. На этот раз для того, чтобы на Ближний Восток дошли американские воинские контингенты, необходимые для наземного вторжения в Иран.

Америке нужно заканчивать войну победой, и если эту победу не могут принести на блюдечке дипломаты, она должна приплыть на крови американских военных. Которые, например, могут оккупировать берег Ормузского пролива или демонстративно-показательно взять под контроль находящуюся там Бушерскую АЭС.

Однако помимо предложенных иранцами двух логик есть еще две: риторическая и римская.

В рамках риторической логики США пытаются выкрутиться из ультиматума, который был поставлен иранцам 21 марта. Тогда президент Трамп дал Тегерану два дня на то, чтобы разблокировать Ормузский пролив, обещая в ином случае разнести всю иранскую энергетику.

Иранцы в ответ заявили, что пролив будет закрыт для недружественных судов, а если Трамп выполнит свой ультиматум, то Иран в ответ нанесет удар «по критической инфраструктуре и объектам энергетики» в Персидском заливе. Судя по всему, имелись в виду опреснительные станции, без которых водоснабжение заливных монархий, по сути, невозможно.

После чего, видимо, в Белый дом полетели ультиматумы уже из стран Залива, и в ответ была придумана элегантная многоходовочка: начала сказать, что Иран пошел на диалог, а затем в качестве ответного шага отложить дедлайн по ультиматуму.

«Исходя из характера и тональности этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил министерству войны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений», — заявил Трамп.

А через пять дней, возможно, про ультиматум и вовсе забудут.

Наконец, не исключено, что президент США решил использовать римскую тактику «разделяй и властвуй». Да, иранская элита (то, что от нее осталось) сплотилась перед лицом нападения, однако внутренних противоречий там никто не отменял.

И недоверие консерваторов к нынешнему «либеральному», как его называют, президенту Масуду Пезешкиану, а также министру иностранных дел Аббасу Аракчи, тоже никто не отменял.

Тем более что для некоторых иранцев слово «либеральный» является синонимом «прозападный».

И сейчас Трамп, говоря о том, что проводит «очень хорошие и продуктивные переговоры» с какими-то иранцами, дает аргументы иранским радикалам для того, чтобы проводить внутренние чистки и охоту на ведьм. Которые лишь ослабят иранскую элиту, особенно в период ожидаемой интенсификации боевых действий.

И увеличат пока что небольшие шансы Соединенных Штатов на победу в этой войне.