Президент США Дональд Трамп завершает 47-летнюю бесконечную войну с Ираном — так американский постпред в ООН объяснил, почему американо-израильская агрессия против Ирана не является таковой.

А что вы думали — Иран первый напал, еще в 1979-м, захватив американское посольство в Тегеране. Так что сейчас Штаты просто ставят точку, убивая иранское руководство и пытаясь добиться капитуляции Исламской Республики.

Логично? С точки зрения американских ультраинтервенционистов, на которую сейчас встал Трамп, более чем логично. Почти полвека они называли Иран исчадием ада, угрожающим американцам — и вот устроили аду ад. Понятно, что все это абсолютный бред, но они в него верят.

Исходя из этого можно оценить и отношение властей США к Кубе. Трамп уже пообещал захватить ее, когда закончит с Ираном. Захватить, устроить дружеское поглощение, взять, сменить власть — за последние месяцы он употреблял разные термины для описания своих планов в отношении острова.

Пока что введена блокада. Точнее, прекращены поставки топлива из Венесуэлы и Мексики, что уже привело к тяжелейшему кризису на Кубе. Что будет дальше?

Меньше чем через три месяца Трампу исполнится 80 лет, а еще спустя два месяца будет отмечаться столетие Фиделя Кастро. Команданте умер почти десять лет назад, но его брат Рауль все еще правит Кубой и в начале июня отметит 95-летие.

Первые санкции против Кубы США ввели еще в 1960-м, когда Трампу было 14 лет. То есть всю свою жизнь он слышит о том, как кубинские коммунисты украли у американцев их остров — примерно как «иранцы украли их нефть».

При этом Кубой до сих пор руководит один из тех, кто сделал это 67 лет назад. Сравните с 47-летней войной с Ираном, которую решено «победоносно закончить».

Куба — это прямо самый старый враг, которого нельзя просто так оставить в покое. Тем более после такой удачной операции по похищению Николаса Мадуро, ударившей заодно и по Кубе.

И что теперь будет делать Америка?

Воевать? Исключено. Причем вне зависимости от того, увязнет она в Иране или нет. Устраивать бомбежки по типу иранских не будут, не говоря уже о том, что для этого нужна серьезная и долгая подготовка общественного мнения, объясняющая, какую страшную угрозу для США представляют кубинские ракеты и потенциальное ядерное оружие.

Да и смысла никакого в бомбежках нет: можно разрушить Гавану, убить Кастро, но не дождаться капитуляции.

Тем более бессмысленно вторжение на остров. Десант высадить можно, но сначала будут ощутимые потери, а потом долгая партизанская война, в ходе которой на острове воцарится анархия куда хуже гаитянской. Никаких плюсов для США, одни потери — физические, материальные и репутационные.

Остается блокада? Ужесточить ее до крайности так, чтобы Гавана сама вывесила белый флаг? Но ведь не вывесит: за три четверти века американских санкций кубинцы ко всему привыкли.

Да, нынешний кризис становится самым серьезным, хуже чем в 90-е, после краха СССР. Да, недовольство населения коммунистической властью растет, как и эмиграция из страны. Но это не значит, что кубинцы готовы сдаться на милость американцам, причем не готовы не только элиты.

Задушить Кубу не получится, но, может быть, удастся вызвать народный бунт отчаяния, который снесет и компартию, и лично Кастро? Теоретически это возможно, но сколько времени потребуется на доведение народа до бунта, а структуры власти — до разложения? Полгода, год?

Причем речь ведь идет о том, чтобы установить тотальную блокаду, которой пока нет. И чтобы ввести ее, придется сделать то же самое, что с Венесуэлой — подтянуть флот, перекрыть все поставки топлива.

А они уже скоро возобновятся: сейчас идет российский танкер, дальше подтянутся другие страны. Штаты будут тормозить российские суда на подходе к Кубе? Очень маловероятно, потому что это чревато полным разрывом с Путиным, чего Трамп точно не хочет.

Так что ждать у Карибского моря антикастровской революции, конечно, можно, но блокаду устроить будет очень нелегко — не физически, а политически. Тем более, если иметь в виду отношения со странами Латинской Америки.

Потому что, несмотря на все разговоры о «доктрине Донро», Штаты не всесильны, а власти многих стран континента даже из внутриполитических соображений не смогут позволить себе не реагировать на удушение Кубы, особенно в том случае, если на острове начнется гуманитарная катастрофа.

Получается, что придется договариваться с Кастро? Да, именно это и пытается сделать администрация Трампа. Переговоры идут уже пару месяцев, и на днях их факт даже признал кубинский президент. Они неофициальные, но сути это не меняет. От Штатов их ведет Марко Рубио, а от кубинцев — внук и тезка Рауля Кастро.

Кубинцы готовы на уступки — освободить политзаключенных, разрешить инвестиции кубинских мигрантов. То есть частично открыть экономику острова для американцев, но, естественно, без контрольного пакета для них.

Но Трампу ведь нужна смена власти. Как минимум демонстративная отставка президента Диас-Канеля и назначение кого-то, кто будет восприниматься как удобная американцам фигура. А как максимум — демонтаж всей коммунистической системы власти и эмиграция Рауля Кастро. Как этого достичь?

Никак. Кастро никуда никогда не уедет, компартия не будет самораспускаться. Даже отставка Диас-Канеля невозможна. Максимум, на что могут пойти кубинцы, это назначить какого-нибудь «реформатора» министром.

При этом Рубио требует радикальных реформ, во вторник он заявил, что кубинские предложения недостаточны и нужны «радикальные изменения». Однако никаких радикальных уступок со стороны Гаваны не будет. И значит, Трамп оказывается перед выбором: продолжать грозить захватом острова и вести переговоры или переходить к действиям по свержению Кастро — тотальной блокаде или военным действиям.

По обозначенным выше причинам первый вариант является практически безальтернативным, тем более в случае уже почти неизбежного затягивания иранской авантюры.

Кубе надо выстоять несколько месяцев, а потом Трамп объявит о том, что победил (потому что кубинцы разрешат инвестиции в энергетический сектор, вернут американцам гостиницу на гаванской набережной Малекон и, может быть, даже разрешат построить на ней Трамп-тауэр).

Держаться — это как раз то, что кубинцы очень хорошо умеют. Ведь с тех пор, как Рауль Кастро вместе с братом пришел к власти, Трамп уже тринадцатый президент США.