После избрания Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму, выразив уверенность в том, что он с честью продолжит дело отца, и отметив, что его деятельность на этом посту потребует «большого мужества и самоотверженности».

Иван Шилов ИА Регнум Моджтаба Хаменеи

А спустя всего несколько часов президент России поговорил по телефону с фактическим убийцей Али Хаменеи, планирующим сейчас еще и убийство Моджтабы, — с Дональдом Трампом. Что вообще происходит, во что играет Россия — и с кем мы имеем дело?

Мы имеем дело с чрезвычайно опасным государством, управляемым (псевдо)религиозными экстремистами, стремящимися перекроить карту Ближнего Востока ради восстановления никогда не существовавшего «великого государства богоизбранного народа».

Эта страна — США, самая мощная военная и экономическая держава мира, обладающая ядерным оружием и глобальной гегемонией. И прямо сейчас она уничтожает исламскую республику Иран — на основании абсолютно выдуманных обвинений в стремлении к обладанию ядерным оружием и нападению на Америку и ее союзников.

Убив рахбара (верховного лидера) Али Хаменеи, Штаты и Израиль думали вызвать хаос в управлении страной и добиться капитуляции Ирана. Но несмотря на подавляющее превосходство агрессоров, Иран не сдался. Более того, его элита пошла на демонстративный шаг, избрав новым лидером сына убитого Хаменеи.

56-летний верный помощник своего отца не имел бы никаких шансов на избрание в случае, если бы старший Хаменеи сам ушел в мир иной, но его мученическая кончина обеспечила избрание Моджатабы. Это прямой сигнал — иранцы не сдадутся, курс Хаменеи будет продолжен. Поэтому Трамп недоволен избранием, а Путин напутствует Моджтабу.

Мы стоим по разные стороны баррикады?

Потерявший в результате ударов американской ракеты почти всех родственников Моджтаба, не испугавшийся поднять флаг из рук погибшего отца, по-человечески, естественно, ближе Путину. Да и геополитически интересы России и Ирана очень близки — исторически русские с персами связаны много веков, и взаимное влияние порой было очень серьезным. И сейчас у наших цивилизаций большие планы на будущее взаимодействие.

Попытка уничтожить Иран (слова про борьбу с Исламской Республикой — лишь прикрытие) абсолютно противоречит интересам России, не говоря уже о том цинизме, с каким это пытаются сделать.

Но при этом Путину нужен диалог с Трампом. Потому что, хотя он и поддался влиянию произраильских сил и пошел на иранскую авантюру, в украинском вопросе он ведет себя куда осторожнее.

По Украине Трамп объективно выгоден России: оставляя Америку нашим противником в битве за Украину, он все-таки постепенно перекладывает ответственность за нее на Европу. Которая, по западным планам, должна выиграть у России борьбу за Украину.

Но если этого вдруг не случится, Трамп будет не виноват. Он же предупреждал, предлагал закончить конфликт, а его не послушались. Да, никто не послушался: ни Зеленский, ни Европа, ни Путин, но проиграет в итоге Украина.

Поэтому Путин и говорит с Трампом и не бросает ему в лицо слова упрека за подлое убийство Хаменеи-старшего и угрозы в адрес Моджтабы. Но при этом практически наверняка Путин предупреждает Трампа о том, что Иран ни в коем случае не сдастся — и это воспринимается американским президентом не как угроза (в том числе и помощи Ирану со стороны России), а как дружеский совет: остановись, пока не поздно.

Трамп, хотя он и хорохорится, снова (как и в прошлом году) сказал, что в ответ на предложение Путина как-то помочь разрулить ситуацию на Ближнем Востоке он заявил, что будет гораздо полезнее, если Россия завершит войну на Украине. Он совершенно однозначно вязнет в войне, которую точно не планировал как долгую и нетриумфальную.

Поэтому неслучайно, что вскоре после разговора с Путиным он заявил, что война практически закончена. Да, с оговорками, что может и продолжить — но в целом очень похоже на то, что Трамп начинает отползать.

Время для этого у него пока еще есть — до того момента, пока удары ракет не привели к экологической катастрофе в Иране, странах Персидского залива или Израиле. И война не приняла окончательно неуправляемый характер.

Преступлений, совершенных в Иране, этим уже не исправишь, но предотвратить еще большие бедствия пока что возможно. И как раз в этом, возможно, главное последствие звонка Трампа Путину.