Затягивание американо-израильской кампании против Ирана и переход конфликта в фазу позиционного обмена ударами — худший из возможных сценариев для монархий Персидского залива. Изначальные расчеты на то, что военная машина США быстро подавит ракетный потенциал Тегерана, не оправдались. Иранская стратегия асимметричного ответа, переносящая издержки на территорию американских союзников, бьет в самую уязвимую точку — нефтегазовый комплекс арабских стран.

Иван Шилов ИА Регнум

Для энергетического сектора Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Кувейта переход войны в затяжную стадию — многие месяцы — означает качественное изменение рисков. Вся бизнес-модель региона может оказаться под ударом. Перечислю основные проблемы, с которыми столкнется энергетический сектор Залива при длительном конфликте.

Двусторонний логистический капкан

Добытая нефть не имеет ценности, если ее невозможно доставить покупателю. Закрытие Ормузского пролива отрезает базовый маршрут для 20% мирового сырья. В мирное время аналитики успокаивали рынки наличием обходных путей. Однако военная реальность 2026 года обнулила эти резервы.

Саудовская Аравия располагает трубопроводом «Восток», способным перекачивать до 5–7 млн баррелей в сутки к побережью Красного моря. Проблема в том, что Баб-эль-Мандебский пролив на юге Красного моря контролируется хуситами, которые интегрированы в единую иранскую «Ось сопротивления». Выход через Красное море беспроблемным не будет. Это прежде всего касается, конечно, поставок в Индию и Восточную Азию.

Трубопровод Хабшан — Фуджейра мощностью 1,5 млн баррелей выводит эмиратскую нефть к Оманскому заливу в обход Ормуза. Но порт Фуджейра находится в радиусе прямого поражения иранских ракет и беспилотников. Экспортная инфраструктура Залива оказалась заперта практически полностью.

Уничтожение уникальной капитальной базы

Специфика современной нефтепереработки и сжижения газа заключается в огромной капиталоемкости и сложности оборудования. Удары по таким объектам, как катарские заводы в Рас-Лаффане или саудовский НПЗ в Рас-Тануре, наносят ущерб, который невозможно устранить за недели.

Крупнотоннажные компрессоры для линий СПГ, установки гидрокрекинга или ректификационные колонны — это штучный товар. Срок их изготовления на заводах в Европе, США или Японии составляет от 18 до 24 месяцев.

Затяжной конфликт означает, что восстановительные работы даже не начнутся, поскольку ни один подрядчик не отправит своих инженеров на объекты, регулярно подвергающиеся атакам. Уничтоженные мощности будут выведены из мирового баланса на годы.

Бегство технологий и сервисного капитала

Нефтегазовый сектор Залива критически зависит от западных технологий и специалистов. Мировые нефтесервисные гиганты (SLB, Halliburton, Baker Hughes) обеспечивают бурение, обслуживание скважин и цифровизацию месторождений.

В условиях перманентной ракетной угрозы и взрывного роста стоимости страхования персонала эти компании начнут эвакуацию своих сотрудников. Без постоянного сервисного обслуживания начнется технологическая деградация промыслов.

Остановка буровых программ приведет к естественному падению пластового давления. Кроме того, будут заморожены многомиллиардные программы расширения мощностей, такие как проект QatarEnergy по увеличению добычи на Северном месторождении, что лишит регион будущих доходов.

Потеря премиальных рынков и клеймо ненадежности

Главный капитал арабских монархий на мировом рынке — это репутация абсолютно надежного поставщика. Азиатские державы (Китай, Индия, Япония, Южная Корея) выстраивали свою энергетическую безопасность, опираясь на долгосрочные контракты с Эр-Риядом и Дохой.

Если поставки из Залива прерываются на месяцы, азиатские импортеры будут вынуждены перекраивать свои стратегии. Начнется агрессивная контрактация американского СПГ, нефти из Гайаны, Бразилии, а также расширение закупок у России по любым доступным каналам. Когда война закончится, страны Залива обнаружат, что их доля на ключевых азиатских рынках занята конкурентами. Возвращать клиентов придется через предоставление огромных ценовых скидок, что ударит по рентабельности.

Внутренний гуманитарно-экономический коллапс

Нефть и газ в странах ССАГПЗ — это основа выживания самого государства. Внутренняя генерация электроэнергии и, что критически важно, опреснение воды полностью завязаны на сжигании попутного газа и мазута.

Повреждение газоперерабатывающих заводов или магистральных трубопроводов внутри Саудовской Аравии или ОАЭ оставит мегаполисы без кондиционирования и пресной воды. В условиях пустынного климата перебои с водой в течение нескольких суток ведут к гуманитарной катастрофе и массовому оттоку экспатов, на которых держится вся диверсифицированная экономика (финансы, IT, туризм, логистика).

В целом можно констатировать, что затяжная война превращает Персидский залив из главного донора глобальной энергобезопасности в зону риска. Для энергетического сектора региона это означает переход от эпохи сверхприбылей к борьбе за физическое выживание инфраструктуры. На мировом рынке этот конфликт закрепит окончательный перенос центров тяжести нефтегазовой отрасли в Западное полушарие (США, Латинская Америка), оставив арабским монархиям разрушенные заводы и пустую казну. Всё это придётся восстанавливать годами, если не десятилетиями.