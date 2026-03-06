С той самой ночи, когда появилась информация о том, что верховный правитель Ирана погиб в результате израильско-американской атаки на Иран, а с ним и главы КСИР, министерства обороны, генерального штаба и целый ряд ключевых фигур, в дискуссиях не утихает главный вопрос: а почему то же самое не случилось с Зеленским?

Иван Шилов ИА Регнум

Задавать его многочисленные интересующиеся начали еще после истории с похищением Мадуро в Венесуэле. И с точки зрения диванных критиков, всё очень просто: Россия могла (или может) сделать всё то же самое с верхушкой киевского людоедского режима, просто почему-то не хочет или не может.

А значит, это признак слабости.

Но такое суждение показывает лишь слабость вопрошающих. И эпизод с Мадуро, и нынешняя ситуация вокруг Ирана являются наглядной иллюстрацией того, чего как раз делать не следует.

И уж точно очевидно, что происходящее сейчас на Ближнем Востоке абсолютно не тождественно тому, что происходит на линии боевого соприкосновения на Украине и вообще в украинском кризисе, причём начиная даже не с 2022 года, а с 2014 года.

Ликвидация Зеленского и его компании в том или ином формате совершенно очевидно не принесёт никаких плодов с точки зрения установления мира. Она не приведёт ни к политическому, ни к идеологическому перерождению украинских элит, не создаст условий для снижения опасности этого химерного образования у границ России.

Речь идёт не только о военной угрозе, но также о террористической, диверсионной и вдобавок — разведывательной активности. Это если коротко. А теперь к подробностям.

О происходившем в январе и феврале вокруг Венесуэлы можно сказать следующее. В целом рычаги управления её экспортным потенциалом действительно оказались перехвачены. Более того, возникли предпосылки для серьёзных проблем, например, для Кубы.

Но к такому результату привели не только прямые действия Соединённых Штатов — к этому привела и политика самого Мадуро, политика чавистов как таковых. Протесты, которые на протяжении многих лет периодически вспыхивают в Венесуэле, имеют вполне реальные причины. Это не какой-то «майдан», управляемый извне, причины вполне осязаемы — проблемы в госуправлении и тотальная нищета простых венесуэльцев.

Более того, совершенно очевидно, что внутри самого движения чавистов произошло откровенное предательство и Мадуро сдали свои.

В Иране же утверждение про «снос практически всей верхушки власти аятолл» — серьёзное преувеличение. А главное, затягивающаяся операция не приведет к падению власти и полному разрушению военно-промышленного потенциала.

Приведёт ли это к закрытию ядерной программы Ирана? Тоже нет. Для этого нужен контроль внешних сил внутри страны или вовсе оккупация, а это стране пока точно не грозит. Как и оформление какой-то ярко выраженной оппозиции.

Мы скорее наблюдаем эффект «сплочения вокруг флага», причём во всем шиитском мире. В каком-то смысле влияние Ирана на наших глазах даже усиливается. А нефтяная блокада уже лихорадит рынок, и если страйки от иранских ракет и ударных беспилотников продолжатся, его затрясет так, как не трясло с 1973 года.

И вот тогда поджигателям войны мало не покажется.

А с точки зрения внутренней политической повестки, которая является определяющей для администрации Трампа, всё выглядит вообще бессмысленным. Активизировалось левое крыло американской политики, всякие активистские группы и часть демократического лагеря.

Трамп ведь сам строил свою риторику на тезисе о том, что Америка должна прекратить бесконечные войны за океаном, перестать тратить деньги и жизни американских солдат на конфликты в других регионах мира.

А теперь его действия дают критикам повод утверждать, что он занимается ровно тем же самым. Так что есть все основания предполагать политический кризис даже в стане самих республиканцев.

Теперь возвращаемся к украинской проблеме.

Глобалисты евроатлантического пространства — и не только они, но и такие страны, как Канада и Япония — действительно выступают союзниками Украины. Она, в отличие от первых двух примеров, не находится в изоляции. Лондон и Вашингтон скрепляют всю конструкции власти нынешнего киевского режима.

Поэтому идея о так называемом «обезглавливании» на практике выглядит еще более неочевидной, чем в иранском случае. Более того, многие считают, что, если «хозяева Украины» захотят того или иного сценария, он автоматически реализуется внутри страны. Но на практике всё гораздо сложнее.

Да, внутренняя политика там отдана на откуп всей «патриотической» публике. Но сохранение функции тарана против России зависит уже прежде всего от Лондона, Парижа и Берлина и, конечно, от Вашингтона.

Именно в столкновении трампистов и антитрампистов во многом формируется либо устойчивость, либо шаткость киевского режима.

А пока все в целом заинтересованы в его сохранении как инструмента давления на Россию. Для трампистов это элемент очень большой сделки и трогать истеричного, но предсказуемого Зеленского пока не время. Для европейцев Украина по-прежнему нужна как Антироссия.

Ее задача — создавать для нашей страны постоянные внешние и внутренние вызовы, которые могли бы привести к ослаблению или трансформации российской государственности. Где цель — все ресурсы России бесплатно. Для глобалистов лучше, чтобы на её месте был набор отдельных государств. Для трампистов же Россия — противовес против Китая в Евразии.

Поэтому и подходы у этих двух лагерей различаются.

А при таких параметрах задачи никакое «обезглавливание киевского режима», даже нескольких десятков его ключевых фигур, не приведёт к принципиальным изменениям. Да, те кто придут на смену, будут бояться. Да, снова будут сидеть в бункерах и проводить сессии Верховной рады онлайн. Но что изменится в реальности?

Лишь то, что у наиболее радикальной части евроатлантических элит будет дополнительный повод усилить антироссийскую кампанию и пытаться изолировать Россию на международной арене, в том числе в странах Глобального Юга. Ведь ни Китай, ни Индия свои проблемы таким способом не решают и руководство Тайваня и Пакистана ракетами не выносят.

Почему вообще кто-то считает, что подобные сценарии выгодны, и не понимает, что они точно приведут к тяжёлым последствиям для самой России?

Сложнейшие узлы мировой политики, которым порой более ста лет, невозможно разрубать простым нажатием кнопки. Фантазировать можно сколько угодно, набирать воздух в грудь и заявлять план-максимум «весь мир в труху».

Но реальная политика устроена иначе.

Она — про управляемость процессов и про минимизацию рисков. И в этой логике «удар по Банковой» стал бы серьёзной стратегической ошибкой — и Трамп нам сейчас это убедительно доказывает. Потрясающая по эффективности обезглавливающая атака, которую можно заносить в учебники по спецоперациям, наверняка не поможет достичь политических целей, а только ударит по самому Трампу, по его администрации и партии.

А России точно не нужно играть в такую же «рулетку Трампа» с Киевом. Тем более что и для нас истеричный, самовлюбленный, склонный к дешевым позам и показухе Зеленский уже понятен и предсказуем.

А его личный вклад в уничтожение не только Украины, но и всех «хитрых планов» поражения России вообще переоценить невозможно.