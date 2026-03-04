Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Старинный анекдот рассказывает, что в аду стоят два особых котла, наполненных вязкой коричневой субстанцией, у которых постоянно дежурят черти.

Иван Шилов ИА REGNUM

Потому что в одном из них евреи, и если один вылезет — то и остальных вытащит. А в другом — украинцы: никому вылезти не дают, но кто ни подойдет — к себе затаскивают.

На этом свете происходит примерно то же самое.

Каждый день тысячи людей неустанно рассказывают о страданиях своей страны, на которую летят ракеты и дроны, которая сидит без света и оплакивает лучших своих сыновей и дочерей.

Призывают к состраданию.

Один тип под видом спортсмена даже пробрался на Олимпиаду только для того, чтобы показать всем шлем с портретами погибших спортсменов, зацепить за живое, заставить обратить внимание. И в целом добился своего — внимание обратили.

Но когда в Иране разом погибла целая женская спортивная команда — «скелетонист» даже не моргнул. Потому что в том мире, где он считается успешным, ничья смерть на самом деле ничего не значит и ничья жизнь не ценится.

А сострадать можно только тем, на кого укажут, и строго в рамках заданного шаблона, поскольку война и смерть — это не трагедия, а питательная среда того самого котла, в котором, тесно прижавшись друг к другу, сидят политические украинцы.

Выбраться из этого котла можно лишь избранным (и их всеми силами пытаются вернуть назад). И при любой возможности Украина пытается затянуть к себе как можно больше других людей — буквально целыми государствами.

Если бы получилась третья мировая война с ядерными ударами — было бы вообще отлично.

Вот и начало жестокой атаки Ирана, со взрывами, гибелью женщин и детей, хаосом, мгновенно охватившим огромный регион, некий сгусток украинского общества, определяющий политику в стране, встретил с огромным оптимизмом. Ну, а как же — просвещенный Запад в лице США и его союзника Израиля наказывает «союзника России», входящего в «ось зла».

Следовательно, всё происходящее — безусловное благо.

Теперь тысячи тех же самых людей колбасят радостные тексты, объясняющие, как качественно унижен Кремль, как правильно обрушивать ракеты и бомбы на всех, у кого с ним делишки и насколько справедливы претензии агрессоров.

Ведь, например, Иран изобрел «Шахеды», а значит, «пусть теперь почувствует, как это — сидеть под обстрелом».

Совершенно любопытное умозаключение: когда в 2022 году повсюду начались взрывы и пожары, робкие голоса попытались напомнить патриотически настроенным украинским гражданам, что они теперь имеют счастливую возможность почувствовать именно это.

Поскольку до того решительно одобряли многолетние обстрелы городов и поселков Донбасса.

В течение восьми лет я был одним из тех, кто пытался объяснить своим согражданам, что не смог бы вот так же легко, как они, представить себя наводящим ракету по Киеву или по Львову, а потом радоваться результатам в виде обгоревших трупов — даже при всей своей нелюбви к последнему.

Там живут люди, которые не умышляли ничего плохого, там во дворах играют дети, в школах учат алгебру и природоведение, а честно прожившие жизнь старики считают копейки, чтобы купить буханку хлеба.

Никто не давал мне власти объявлять их «неправильными» и переучивать на свой лад, методично уничтожая, превращая их жизнь в ад.

В ответ неслось ржание и хамские заявления о том, что неправильные люди, для которых существует множество обидных прозвищ, виновны просто априори. С ними не нужно разговаривать, их мнение ничего не значит, они должны быть просто наказаны — максимально жестоко, чтобы неповадно было открывать свой рот и требовать равных прав с «правильными» гражданами.

Когда этот бумеранг прилетел по Киеву и Львову (равно как и по другим городам, где никогда не было недостатка в желающих убивать других), никто почему-то не увидел в этом однажды сделанного собственного выбора. Никто не понял, что так выглядит наказание.

А те, кто понял, предпочли помалкивать: классический сюжет «а нас за шо» и «это другое» не предполагает других вариантов.

Вот и забавный Зеленский сейчас повторяет его точь-в-точь, радуясь убийству Хаменеи потому, что тот «диктатор», и требуя от Израиля и США «решительных действий». Никакого сходства между этим словом и собой киевский пересидент, самоназначенный на второй срок и давно забывший о существовании каких-либо законов «для всех», не видит.

То же самое с ядерным оружием: страна, которая четыре года жаловалась на вторжение и повторяла, что «если бы осталось ядерное оружие — Ничего Этого не было бы», ликует по поводу нападения на страну, которая тоже хотела ядерное оружие.

Никаких попыток обычного сострадания, осуждения войны как явления, гибели мирных жителей, гибели детей, в то время как «тиран и убийца» Путин обзвонил всех лидеров государств, которых затронула война на Ближнем Востоке, и приложил усилия для перевода конфликта из военного русла в дипломатическое.

А в булькающем котле — только рефлексия, «как это отразится на Украине». Станет ли меньше ударных дронов, перекочует ли ценная западная ПВО на Ближний Восток, связано ли резкое подорожание топлива на украинских заправках с делами в Ормузском проливе — смерть и страдание снова работают как питательная среда, в которой варится «украинский мир».

Он спешит затащить к себе всех, кто сейчас мучительно думает, надолго ли внезапно свалившиеся проблемы, будет ли когда-нибудь в Дубае снова такой же вкусный шоколад и куда тикать из-под сыплющихся с неба железных убийц, когда аэропорты закрыты.

Ведь если война в другом углу планеты будет продолжаться, то все забудут про мирные переговоры и можно будет дальше изображать себя частью «общего дела», клянчить деньги, объявлять «сборы на русорез», мусолить картинки с трупами, ловить и отправлять на убой людей, которым никак нельзя позволить выбраться из котла.

Наслаждаться вонью разложения и дымящимися руинами, которые и являются аллегорией ада.