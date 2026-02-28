Американо-израильского нападения на Иран ждали — нападавшие практически не скрывали своих намерений. Однако всё равно оставалась призрачная надежда на то, что Дональд Трамп удержится от удара, точнее, не даст вовлечь себя в абсолютно невыгодную для него лично и для США авантюру.

AP/TASS

Да, дело не в том, что это абсолютно немотивированное нападение на суверенную страну приведет к многочисленным жертвам и разрушениям в Иране — это не имеет никакого значения для американцев и израильтян.

Суть в том, что нападение на Иран не отвечает вообще никаким интересам США. И даже Израиль, который и подбил Трампа на эту войну, на самом деле не получит не то что стратегического, но даже тактического выигрыша.

Тем не менее Трамп пришел в «эпическую ярость» — название операции против Ирана должно показать серьезность американских намерений. Но оно не может скрыть того факта, что Америка проиграла самим фактом начала войны. Почему так?

Потому что цели операции недостижимы. Трамп говорит об уничтожении флота, ракетной и ядерной программы и смене режима. Из всех названных целей успех возможен только в уничтожении флота, но это потребует не нескольких дней, которые сейчас, судя по американским источникам, отводятся на операцию, а нескольких недель.

Но затягивание бомбежек приведет к эскалации конфликта и практически неизбежному перекрытию Ормузского пролива, что станет мощнейшим ударом по мировой экономике и внутриамериканским ценам на нефть.

Понятно, что американцы смогут пережить несколько недель выросших цен на бензин и даже небольшие жертвы среди своих военных, о возможности которых уже предупредил Трамп. Но затягивание войны приведет к дестабилизации Ближнего Востока, не говоря уже о том, что пострадает и главный провокатор, Израиль. А американских ракет ПВО не хватит на долгую защиту и еврейского государства, и собственных баз в регионе.

Расчет делается на то, что в первые же дни будут уничтожены не только иранские пусковые установки, но и военные заводы, и Исламская Республика останется безоружной. После чего американцы и израильтяне продолжат бомбить инфраструктуру Ирана, провоцируя народное восстание: именно на него делают ставку и Трамп, и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Сын последнего шаха Реза Пехлеви уже назвал происходящее «гуманитарной интервенцией», то есть американо-израильский кандидат на иранский престол выступил как классическая марионетка.

Понятно, что никакого восстания против рахбара (верховного лидера) Хаменеи в Иране не будет. Точно так же понятно, что убить Хаменеи, президента Пезешкиана, руководство армии и КСИР Штаты и Израиль не смогут, повторить успех внезапного прошлогоднего удара по армейскому руководству у них не получилось. Резиденцию рахбара они разбомбили скорее демонстративно, чем в надежде на реальный успех.

То есть ставка Трампа и Нетаньяху не сработает.

И если мотивация израильского премьера понятна даже в том случае, если «Эпическая ярость» не достигнет поставленных целей и завершится в ближайшие дни (ему нужно отвлечь внимание от Газы, чтобы не выполнять обязательства по выводу войск, выиграть парламентские выборы, ну и заодно нанести урон Ирану), то у Трампа нет ни одного аргумента в пользу операции.

Если, конечно, не считать слепой веры в то, что с помощью бомбежек можно добиться смены власти в Иране ну или хотя бы его капитуляции. Но оба варианта абсолютно нереальны.

Начав войну, Трамп не только показал себя марионеткой Нетаньяху (и произраильской части американской элиты), но и сильнейшим образом подставился перед арабскими клиентами — партнерами Вашингтона.

Страны Залива были против войны — даже короткой, потому что есть большой риск ее перерастания в затяжную. Но Трамп их не послушал, и теперь саудиты и все остальные монархии Залива убеждаются в своем истинном значении для США.

Быстрой и успешной войны у Трампа не получится — отбомбиться несколько дней, чтобы потом объявить о победе, не удастся. А долгая война сама по себе станет сильнейшим ударом по позициям Штатов в Заливе. Более того, даже долгая кампания не гарантирует никакой «победы над Ираном» — то есть смены власти.

Не говоря уже о том, что один из вариантов такой «победы» в виде дезинтеграции Ирана в случае падения власти Хаменеи стал бы для монархий Залива полным кошмаром, потому что последствием этого стали бы хаос и смута во всем регионе.

Из гаранта безопасности Америка превращается в разрушителя региона. Да, это уже было в 2003-м, после нападения на Ирак, но сейчас последствия будут еще более серьезными.

Есть ли у Трампа выход? Да. Тот самый вариант с «мы уже победили, поэтому прекращаем», над которым посмеются, но примут.

Но это окно возможностей с каждым днем будет становиться всё уже, а максимум через неделю закроется вовсе. После этого Трамп окажется очень сильно проигравшим вне зависимости от того, сколько еще времени он будет бомбить Иран.

Его репутация станет однозначной, и главным в ней будет характеристика «это тот парень, который зачем-то открыл ящик Пандоры по просьбе Нетаньяху».

Судьба Нетаньяху никого уже волновать не будет, а вот Трамп навсегда, причем и для американцев, и для всего остального мира, окажется заложником своей самой главной ошибки. И преступления? Конечно. Но это будет важно только для суда истории.