Глава евродипломатии Кая Каллас, казалось бы, в кои-то веки справилась со своей задачей.

Иван Шилов ИА Регнум

Она сформулировала и распространила среди руководства стран — членов ЕС документ под названием «Основные интересы Европы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и безопасности континента», который содержит общеевропейскую позицию по вопросу переговоров с Россией. То есть позицию, с которой Европа может как единое целое вклиниваться в российско-американский диалог и тем самым «обеспечивать себе место за переговорным столом».

Правда, даже беглый анализ этого документа (а точнее, его детального изложения западными журналистами, к которым он попал в руки) заставляет разочароваться всех оптимистов, которые надеялись на хоть какое-то просветление в европейских умах.

Ведь в «основных интересах Евросоюза» этих интересов нет.

Нет ни стремления к безусловному восстановлению политических отношений с Москвой, которые могут вернуть Европе хоть какую-то политическую субъектность и возможность повысить свой статус в глазах США. Ни готовности восстановить экономическое сотрудничество и заново обрести российский рынок, а также дешевый российский газ, без которого спасти европейскую промышленность не удастся.

Ни желания прекратить военную конфронтацию, которая ставит Европу на грань физического уничтожения. Ни, наконец, признания необходимости немедленно выгнать с волчьим билетом саму Каллас, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других европейских политиков, чьи преступные ошибки довели Европу до грани поражения в чужой для нее войне.

Вместо этого в документе есть так называемый «список уступок». Перечень требований, которые Россия должна выполнить в рамках идущих переговоров по завершению украинского кризиса, чтобы Европа была довольна и освятила достигнутое соглашение.

И выглядит этот список, мягко говоря, как самый настоящий политический бред.

Так, например, документ требует, чтобы Россия, коль она требует сокращения украинских вооруженных сил, сократила свои собственные. Зеркально.

По всей видимости, читающая «книжки по истории разных регионов» госпожа Каллас еще не дошла до истории России, находящейся на перекрестке цивилизаций и потому всегда обязанной иметь сильную большую армию. За географию она, видимо, вообще еще не садилась — в ином случае бы знала, что протяженность российских границ раз в десять превышает протяженность украинских.

И это только если смотреть в километрах, без учета региональной специфики. После окончания СВО у киевского режима не будет границ, с которых исходит опасность нападения. Если только поляки не решат под шумок вернуть Львов.

Мир несколько шире, чем твоя Эстония, Кая.

Если же Европе нужно сокращение российской армии для того, чтобы она не нападала на Европу, то главе евродипломатии стоило бы открыть словарь и поискать там слово «ДОВСЕ». Договор об обычных вооруженных силах в Европе, который ограничивал российские и европейские вооруженные силы в этом конкретном регионе и который был успешно похоронен самими европейцами, решившими размещать дополнительные контингенты в Прибалтике и других новых регионах НАТО.

Работай над новым ДОВСЕ, Кая.

Еще одно требование заключается в том, чтобы Россия смирилась с непризнанием своих новых территорий со стороны Украины и Запада, и чтобы в это же самое время демилитаризировала их. Ну, ровно для того, чтобы киевский режим, получивший гарантии безопасности со стороны Запада, мог беспрепятственно начать вторжение в эти незащищенные земли под соусом «восстановления территориальной целостности».

И чтобы ответные действия России по защите своих регионов позиционировались как «нападение на Украину», а значит, как повод активировать те самые гарантии безопасности, которые Зеленский и Каллас выклянчат у США.

В Москве не дураки сидят, Кая.

Также Каллас требует от Москвы «прекратить кампании по дезинформации, саботаж, кибератаки, нарушения воздушного пространства и вмешательство в выборы на территории Европы и в соседних странах». Странно, мы как-то и не знали, что российские СМИ ведут массовые кампании по дезинформации европейского населения, всячески оправдывая ядерный терроризм Украины и замалчивая ее целенаправленные удары по российским территориям.

И не слыхали, чтобы российские наемники на территории Евросоюза проводили при помощи украинских террористов атаки на инфраструктурные и промышленные объекты. Или чтобы российские самолеты под видом украинских наносили ракетные удары по европейским объектам. Наконец, это вовсе не Россия поддержала фальсификацию президентских выборов в Молдавии и не она организовала такую же фальсификацию в Румынии, с отменой первого тура под надуманным предлогом.

Спасибо, Кая, будем иметь в виду.

Но когда, например, моряки с немецкого газовоза MinervaAmorgos, застрявшие во льдах Балтийского моря и брошенные Берлином, спросят о том, почему российские ледоколы не смогли прийти им на помощь, напомни им, что ты лично запретила это делать, угрожая ледоколам арестом за вход в европейские территориальные воды.

Еще одно требование — вывод российского ядерного оружия из Белоруссии.

На сегодняшний день американские ядерные бомбы находятся в Германии, Италии, Бельгии и Нидерландах. Возможно, перед тем, как требовать от России вывести ее ядерное оружие с территории военно-политического союзника, нужно вывести американское с территории их европейских союзников?

Требует она и запрета на российское военное присутствие в сопредельных с РФ странах. Например, Белоруссии и Армении — союзницах России по ОДКБ. Может, тогда вывести американские войска с территории союзников США по НАТО, Кая? Хочет вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии (которые Каллас называет территорией Грузии). Может, сначала потребовать вывода натовских войск из Косово (которое Россия и Сербия считают сербской территорией)?

Желает она и отказа от «полной амнистии за военные преступления, допуск международных следователей к местам этих преступлений и отказа ставить российский закон выше международных соглашений». Ну, проще говоря, расчистить дорогу для европейского трибунала по Украине, который уравновесит российскую военную победу фейками о ее военных преступлениях (как это было с советской победой во Второй мировой и фейками о миллионах изнасилованных немок). Тем более, что деньги на европейский трибунал уже выделены, освоены.

Мы понимаем, Кая, что его сотрудникам хочется кушать.

Еще одно требование — выплата репараций. Причем как Украине (на восстановление), так и европейским государствам и компаниям (за якобы причиненный ущерб). Тут Каю можно понять — ЕС не может просто взять и украсть 200 с лишним миллиардов замороженных российских активов, и ей нужно, чтобы Россия сама добровольно их выделила на нужные Европе цели.

Однако перед тем, как что-то говорить об ущербе, может ЕС сначала компенсирует нанесенный России ущерб? Санкциями, поставками оружия киевскому режиму, которым убивали российских граждан и обстреливали российские города.

Что-то подсказывает, что тут сумма будет больше 200 миллиардов, Кая.

Наконец, ЕС требует от Москвы ряда внутриполитических «уступок». Среди них, например, проведение свободных и справедливых выборов с международным мониторингом — видимо, как в Румынии. Освобождение всех политических заключенных — видимо, как это происходит на демократической Украине.

Возвращение депортированных гражданских лиц и детей — которых, наверное, должна вернуть Украина, ведь это она замечена в насильном угоне людей что из Курской области, что со своих территорий, где население ждет прихода России.

Прекращение «исторической фальсификации и других законов, криминализирующих инакомыслие и выводящих за пределы закона независимые СМИ, а также гражданское общество» — наверное, как в родной для Каи Прибалтике, где поддержка России и советская символика могут привести к тюрьме.

В совокупности весь этот список общеевропейских бредовых требований не приведет Европу за стол переговоров. Однако он позволит сделать другое — за счет формулирования общей позиции не дать отдельным европейским странам (начиная с Венгрии и заканчивая Францией) вести сепаратную дипломатию с Москвой. В обход Брюсселя и самой Каллас.

Так что браво, Кая. Настоящая собака на сене — сама не способна вести дипломатическую работу и другим теперь не даст.