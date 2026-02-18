Россия должна заплатить за свои преступления и выплатить репарации. Украине? Нет, ей мы должны заплатить контрибуцию — об этом говорят с весны 2022 года. Не только в Киеве, но и в Варшаве — Польша первой начала требовать чтобы русские заплатили за «агрессию против Украины».

Иван Шилов ИА Регнум

Но теперь поляки хотят еще и сами получить денег. За те преступления, что русские совершили пока Польша находилась «под советским влиянием» с 1945 по 1989 год. Сколько? Поляки только начинают подсчеты, предупреждая, что дело это небыстрое, ведь «расследование будет гораздо более масштабным, чем работа по изучению нацистского насилия».

Еще бы. Под немцами жили пять лет, а под русскими больше пяти десятилетий. Немцам насчитали почти 1,5 триллиона долларов, поэтому вряд ли с русских потребуют сильно меньше.

Бред? Сумасшествие? Нет — поручение Институту военных потерь дал сам премьер-министр Туск. Тот самый, который раньше критиковал своих политических противников за подобный же иск к Германии.

Правые польские политики во главе с бессменным вождем партии «Право и справедливость» Качиньским уже десять лет требуют от Германии заплатить за Вторую мировую войну.

Сейчас они набросились на Туска (а он ведь имеет немецкие корни) за то, что своими претензиями к России он хочет отвлечь внимание от того, что нет никакой подвижки в получении репараций с Германии.

При этом «Право и справедливость» не против получить деньги и с России, но сначала хочет заставить расплатиться немцев. Внутриполитические аспекты борьбы за триллионы оставим полякам — нам интересно другое. Почему их ничему не учит собственная история?

За тысячелетие своего существования Польша всегда была нашим ближайшим западным соседом — католическим, но всё же не совсем европейским, потому что славянским. Судьба и география поместила поляков между германцами и русскими — двумя главными народами Европы.

Впрочем, еще четыре века назад поляки не считали русских главным славянским народом. Более того, они контролировали Украину и в начале XVII века даже пытались подмять под себя Россию. Но проиграли и к концу XVIII века оказались разделены между соседями. Не по русской, а по германской инициативе — но и русским досталась немалая часть Польши.

После Первой мировой Польша восстановила свою государственность, стала врагом России, но и с Германией вела себя высокомерно и глупо. И в итоге была разделена между Германией и Россией. России досталась меньшая часть, населенная преимущественно украинцами и белорусами.

После Второй мировой Польша попала под советское влияние, из-под которого вышла в годы перестройки, чтобы потом стать членом Евросоюза. Непослушным, но достаточно важным для Запада, особенно на фоне украинского конфликта.

И вот сейчас поляки хотят получить деньги одновременно с Германии и с России. Шансов на это ровно ноль, но интересен сам посыл. Нам все должны: мы всегда были жертвой, и пускай злые соседи заплатят за то, что сделали с нами.

Немцы убили миллионы и всё разрушили, их прогнали русские, которые отняли у нас территории, мешали нашему развитию и вообще вывезли из заводов в Силезии всё оборудование!

Только не пытайтесь уточнить у поляков, из какой такой Силезии жадные русские всё стащили, потому что выяснится, что из немецкой. А польской она стала благодаря широкому жесту Сталина, передавшему огромный кусок Германии Польской Народной Республике.

Пруссия, Силезия, Бранденбург — всё ушло «братской Польше». Да, поляки жили там в начале второго тысячелетия, но постепенно германцы вытеснили и ассимилировали их. Вернуть границы XI века поляки никогда бы не смогли, и только русские в качестве компенсации за западные Украину и Белоруссию отодвинули польские границы на запад.

То есть немцы расплатились территориями — и миллионами беженцев — а русские положили более полумиллиона человек в боях на польской земле и дали Польше полноценный выход к Балтике.

И вот теперь поляки хотят получить триллионы с немцев и русских?

Понятно, что немцы не собираются ничего платить: вопрос о репарациях закрыт договором 1953 года, когда ПНР отказалась от дальнейшего их получения.

Если поляки хотят отменить его, то придется пойти и на отмену советско-польского договора 1945 года, по которому на основе решений Потсдамской конференции великих держав им были переданы немецкие земли. И вернуть территории Германии. И тут немцы будут только «за», и даже денег заплатят. Варшава согласна?

А что взять с русских? Денег точно не дадут, так может быть попробовать взять натурой? То есть землями — теми самыми «Восточными кресами», с потерей которых до сих пор не могут смириться в Варшаве?

А, это же сейчас территория Украины, Белоруссии и Литвы. Ну ничего, всё равно ведь русские на них претендуют, так что надо срочно брать, чтобы москалям не досталось. Хотя бы украинскую часть — всё равно ведь «Украина це Европа», так что вперед, на Львов?

Пока что такая комбинация кажется слишком авантюрной даже для жадного польского ума, но не будем загадывать.

Польша по своей традиции стоит перед развилкой: претензии к соседям и мечты о расширении или очередной раздел между соседями. Первое, впрочем, в конечном итоге всё равно приводит ко второму.

Впрочем, наличие Евросоюза делает актуальным и третий вариант — полное поглощение западным соседом. Для этого Германии даже не нужно будет вводить войска: потеря суверенитета произойдет через «укрепление евроинтеграции». Заодно и вопрос о репарациях будет решен окончательно и бесповоротно.