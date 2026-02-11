Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией, но некоторые сочли, что еще слишком рано, и поэтому Франция восстановила каналы обсуждения на техническом уровне. То есть Макрон продолжает пиарить свою подготовку к переговорам с Путиным.

Иван Шилов ИА Регнум

Пока что только от лица Франции, но он явно рассчитывает получить на это некий мандат Евросоюза. В четверг лидеры ЕС соберутся на внеочередной саммит, и эта тема наверняка будет обсуждаться в кулуарах.

Европа хочет вести переговоры с Россией — к чему бы это? «Дозрели» или «ловушка»? И зачем ей эти переговоры? Чтобы восстановить-наладить отношения с нами или попытаться навязать нам признание неотвратимости «европеизации» Украины, то есть уступить ей западные русские земли? От понимания этого зависит и наше отношение к европейским предложениям.

Макрон объясняет необходимость переговоров тем, что конфликт на Украине вступает в завершающую стадию, и американцы хотят положить ему конец. И в этих условиях Европа должна возобновить переговоры с Россией, не делегируя обсуждение этого вопроса другим:

«Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, Россия будет существовать и завтра. Она находится рядом с нами».

Какое проницательное замечание! На пятом году своего участия в войне Европа заметила, что ведет прокси-войну с соседом. Если же говорить серьезно, то Европа по-прежнему отказывается признавать еще одну реальность — геополитическую, то есть причину войны. Это видно из того, как Макрон объясняет необходимость переговоров с Путиным:

«Важно, чтобы Европа организовала возобновление переговоров с Россией, не будучи при этом наивной, не оказывая давления на Украину, но и не завися от третьих сторон в этом процессе… Разве вы хотели бы, чтобы американские посланники от вашего имени, от имени Европы вели переговоры о дате вступления Украины в Евросоюз?»

Всё предельно откровенно — за нас всё решают американцы, нам это не нравится, поэтому давайте сами договоримся с Россией о том, на каких условиях и когда мы заберем Украину себе.

Мысль о том, что Россия в принципе не согласна с европеизацией (являющейся лишь камуфляжем атлантизации) Украины, вообще не рассматривается Макроном? Да, для него это спор двух берегов Атлантики между собой.

Недаром в том же интервью европейским СМИ он много рассуждает о том, как Европа должна отстаивать свои интересы и «защищаться от остального мира». Фактически, ну или потенциально, и от США, ведь они, «как мы думали, навсегда гарантируют нам безопасность, но теперь также вызывают у нас сомнения».

Европа должна стать сильной и самостоятельной, потому что «момент Гренландии» показал, что «мы оказались предоставлены сами себе, огромная общность из 450 миллионов человек, которая всегда считала, что ей есть кому помочь». «Но сегодня стало ясно, что это не более чем иллюзия».

То есть Европа не доверяет США и должна выйти из состояния «геополитической незрелости». Всё это очень интересно, вот только как это стыкуется с позицией по Украине и отношением к России?

Европа выиграла войну на Украине у России и собирается диктовать нам условия мирного соглашения? Нет. Американцы выиграли войну и хотят заключить мир с русскими за спиной Европы, но в ее пользу, передав ей Украину? Тоже нет.

Россия готова уступить Украину Западу, и теперь вопрос только в том, кому ее передать — американцам или европейцам? И этого нет.

То есть Макрон предлагает Европе начать говорить с Россией о том, что для России в принципе неприемлемо. Не об отношениях между двумя самостоятельными центрами силы, а о пересмотре исторических границ двух цивилизаций, русской и европейской, в пользу последней. Зачем это России?

Чтобы расколоть единый Запад, сыграв на противоречиях внутри него? Но он и так раскалывается без особого нашего участия (но при этом пока что останется единым).

Поддержать европейское стремление обособиться от американцев (англосаксов), чтобы потом выстроить с независимой Европой новые, равноправные взаимовыгодные отношения — а там, глядишь, и Украина вернется в родной русский дом?

Но сейчас в Европе у власти те, кто и от американского контроля не способен (не хочет, не может) освободиться. А уж нормальные отношения с Россией вообще не рассматривает как абсолютно необходимое условие для обретения подлинной субъектности и самостоятельности.

То есть нам не с кем договариваться в Европе. И не потому что для нас это неважно, а потому, что нынешние европейские элиты неадекватно оценивают свои возможности и не хотят признать очевидного.

Конфликт на Украине вызван желанием атлантических элит забрать русские земли. Его реальное окончание и восстановление отношений может произойти только в случае отказа Европы от планов аннексии западнорусских территорий, то есть Украины.

Никакого другого рецепта тут нет, и рано или поздно европейцы будут вынуждены принять это.

Ну а пока что Путину придется говорить с Макроном. Ничего страшного, но и ничего перспективного в этом нет.