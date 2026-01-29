Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

О том, чего на самом деле хотят и что предпочитают украинцы, я, как человек безвылазно живущий на Украине, узнаю буквально каждый день.

В основном от тех, кто живёт на другом конце мира и кого на Украину калачом не заманишь. Или тех, кто приезжает оттуда, пользуясь дипломатической неприкосновенностью и прочими благами, причитающимися подобному статусу.

Например, посол Канады на Украине Наталка Цмоць (вот же наградили предки-западенцы фамилией!) на днях сообщила, что украинцы и дальше «будут так терпеть, потому что лучше так жить сейчас, чем под российской оккупацией». К такому выводу она, по собственным словам, пришла, пообщавшись с самими украинцами.

И я даже догадываюсь, что за украинцы сообщили это пани Наталке из Канады.

Так, например, пан Дональд из США недавно выдал на ту же тему одну из самых смешных (и одновременно неудачных) своих шуток.

«Я у него [Зеленского] спросил, каково это [жить в Киеве без тепла, света и при минус 20 за окном], и он мне рассказал», — сообщил президент США Дональд Трамп.

Дональд Фредович, а что он мог вам рассказать?

Или это Зеленский пытается выжить в киевской многоэтажке, где свет дают дай Бог на пару часов в сутки? А ведь ещё Штирлиц говорил, что в бункере Гитлера очень хорошо натоплено.

Бункер Зеленского, разумеется, в этом смысле ничем не отличается, и его политтехнологам приходится всеми силами это скрывать.

То запустят новость о холодных кабинетах в Офисе президента. То отфотошопят фото совещания Зеленского с главами областных военных администраций (так, чтобы на фото он единственный сидел в потёмках). Одна беда: отфотошопили фото не до конца.

Поэтому получилось, что есть два Зеленских. Один со своим народом в потёмках, а второй, на этом же фото, проводит селекторное совещание в ярко освещённом кабинете.

Получилось почти как в старом анекдоте:

— Вот тут вы можете видеть скелет Чапаева.

— А что за маленький скелет рядом?

— Это скелет Чапаева в детстве.

— Как же это: человек один, а скелета два?

— Гражданин, не мешайте. Лекция для колхозников.

Впрочем, мы отвлеклись. Поговорить-то хочется на тему выживания в городе в условиях коллапса коммунальных сервисов. Тем более один раз такая беседа уже была — в 2024 году. Время внести коррективы.

Итак, с одной стороны, большинству киевлян не привыкать.

СВО длится без малого четыре года, и зима 2025/26 должна была стать всего лишь очередной военной зимой. С уже знакомым набором: фонарики, пауэрбанки, термосы, походные газовые плитки.

«Ну что там, посидим снова немного в темноте, а весной всё наладится» — это буквально общий фон настроений осенью прошлого года. И не только обычных украинцев. Владимир Зеленский: «Мы не допустим чёрной зимы, как в 2022–2023-м. Энергосистема восстановлена, есть резервы, Запад помогает» (май–июнь 2025-го).

Экс-министр энергетики Герман Галущенко: «Чёрной зимы не будет. Мы имеем достаточно мощностей и резервов топлива. Отключения будут минимальными или локальными, как в прошлую зиму» (апрель, июль 2025-го).

Экс-премьер-министр Денис Шмыгаль: «Правительство сделало всё, чтобы украинцы не мёрзли зимой. Мы прошли худшие сценарии и готовы к любым вызовам» (май–июнь 2025-го).

В таком же духе высказывалось руководство компаний «Укрэнерго» (оператор ОЭС) и ДТЭК (крупнейшая частная генерирующая компания).

Реальность оказалась несколько иной. Никакого «как в прошлую зиму» нет и близко. Наоборот, эта зима оказалась наиболее тяжёлой за всё время войны. А гендиректор ДТЭК Максим Тимченко даже запросил в Давосе энергетического перемирия.

Итак, чем эта зима отличается от зим 2022–2025 гг.?

Отопление

Половина киевских многоэтажек (5–6 тысяч домов) остались без отопления после ударов по трём киевским ТЭЦ в ночь на 9 ноября. Спустя неделю подачу тепла почти во все возобновили (более или менее: батареи не холодные — уже хорошо). Но повторный удар вернул ситуацию к началу.

Обогрев кирпичами, к слову, придумка не этого года.

Так поступали и раньше. Просто, когда это затронуло половину города, метод пошёл в народ. Но есть нюанс, и даже не один.

Во-первых, греться таким образом могут только жильцы газифицированных домов. Или те, кто купил газовый баллон, так как примерно треть домов в Киеве не газифицированы. В эту треть входят в основном современные высотки в 20–25 этажей на 300–500–700 квартир — целый микрорайон хрущёвок или несколько советских панелек. По факту у половины киевлян газа в квартирах нет. А значит — нет и отопительных кирпичей.

Во-вторых, даже в некоторых газифицированных домах газа может не быть — если дом или его газовая инфраструктура за время войны пострадали от последствий обстрелов.

«Киевгаз» в таких домах проводит поквартирный обход. И если нет доступа хотя бы в одну квартиру (скажем, владельцы выехали за рубеж, мобилизованы на фронт или уехали в село), газ дому не подключат.

Тут точной статистики нет, но, так или иначе, от обстрелов за всё время пострадали около 1000 киевских многоэтажек. И в некоторых газа нет ещё с 2023 года.

Наконец, третье: кирпичами можно обогреться. Но ими не согреешь инженерные сети — водопровод, ЦО и канализацию.

В холодной квартире ещё можно жить, но как жить в холодной квартире, в которой с потолка льётся вода из лопнувших на техэтаже труб, а канализация замёрзла?

А вообще, на кирпичах свет клином не сошёлся.

Есть и другие рабочие способы: грелки/бутылки с горячей водой под одеяло. Некоторые киевляне на фоне многодневных отключений отопления переоборудовали под тёплую комнату самое маленькое помещение в квартире: кухню, гардеробную, тамбур или даже санузел. В крайних случаях — палатка в комнате, её обогреть ещё проще.

Главное — не забывать о безопасности.

Так, в Деснянском районе Киева из-за установленного на балконе газового генератора погибла вся семья. Более везучий житель Черновцов умудрился устроить пожар дважды за один месяц. Оба раза причиной стал дизельный генератор на балконе.

На общем фоне очень выделяются дома, жильцы которых за прошлые годы сумели организоваться и собрать деньги на покупку дизельного генератора (около 1000 столичных домов, примерно каждый 12-й). От него работают не только лифты, но и насосы (водопровод, ЦО). В таких домах не сливали воду из контура отопления, там не промерзали и не рвались трубы в подвале и на техэтаже.

Электроэнергия

Тут разницу понять ещё проще. Энергетики ещё в конце 2022 года вошли в военный ритм, а отключения в 2023–2025 гг. были плановыми.

Тот же Киев разбили на несколько групп (очередей). И в зависимости от величины дефицита выключали одну или несколько групп.

Однако удары 9 января пришлись не только по киевским ТЭЦ. Они также отрезали Киев от атомных станций на западе страны, оставив столице примерно 1/10 от необходимой генерации. Никакие графики в этих условиях составлять нет смысла, их всё равно невозможно соблюдать.

В итоге никто не знает, когда дадут свет и на сколько.

Выросла и длительность отключений. В лучшем случае — 10–12 часов. Обычно так на выходных, а значит, если повезёт, свет могут дать даже дважды в сутки. В будни, особенно когда наступили сильные холода, длительность вырастала до 16–20 часов и даже больше (рекорд в доме моих знакомых — 28 часов). Однако и это очень средние цифры, так как даже в Киеве есть дома, где отключения измерялись сутками, а не часами.

В таких условиях фонарики и пауэрбанки уже давно не выход. И даже экофлоу (известный бренд зарядной станции ёмкостью 1,5–3,5 кВт*ч; на волне популярности после первых отключений в конце 2022 года так называют любые зарядные станции) уже не спасает.

В 2025 году знакомым довелось пообщаться с тремя разными электриками.

Все в один голос утверждали, что с конца лета пошёл массовый запрос на подключение домашних систем хранения энергии. 2-3 заказа в неделю стабильно. В основном — от 5 до 15 кВт*ч. Такие системы подключаются напрямую к электрощитку. По сути, тот же пауэрбанк, только для всей квартиры. Если не шиковать (свет, интернет, ноутбук, холодильник), то даже 5 кВт*ч можно растянуть на сутки.

В 2023–2024 гг. такие системы ещё были экзотикой даже для Киева. Шутка ли: от 1500–2500 долларов за комплект из инвертора и аккумуляторной батареи. К тому же многие по инерции ещё верили: «Да вот уже чуть-чуть потерпеть осталось, а там и отключать перестанут».

Сегодня же такие системы превратились из роскоши в обыденность.

И дело даже не в том, что зарядные станции менее удобны в быту. Просто мало какая зарядная станция вытащит сутки без подзарядки. Да и заряжаются они дольше: 2-3 часов, на которые дают свет, для заполнения энергией обычно не хватает.

Те, кто не готов выкладывать такие суммы на свою энергонезависимость, коротают периоды отключений в «пунктах несокрушимости». Или в супермаркетах: большинство торговых сетей оборудовали уголками с розетками для зарядки гаджетов.

Впрочем, не только магазины.

Уже упомянутые дома, где жильцы сбросились на генератор, тоже начали оборудовать такие пункты. Разумеется, только для жильцов. А некоторые и вовсе превратились в поставщиков электроэнергии. Если у генератора есть излишек мощности — зарабатывают, подключая мелкий бизнес (ближайшие киоски, работающую в доме кофейню, парикмахерскую и т.п.).

Те обычно соглашаются, так как работать на мелком генераторе более затратно.

Вода, еда и население

Сейчас с водой проблем нет, однако в первые дни после январских ударов «Киевводоканал» работал с перебоями. Бюветы и пункты разлива фильтрованной воды тоже не работали из-за аварийных отключений электроэнергии. Так что тем, кто не успел сделать запас, пришлось побегать за водой по магазинам.

Супермаркеты возобновили работу (12-13 января магазины нескольких сетей в Киеве работали с перебоями или вообще закрылись), однако ассортимент явно сократился.

В первую очередь это коснулось собственной выпечки, свежих овощей, колбасных изделий, замороженной продукции. В общем, всего того, что активно потребляет электроэнергию (электропечи, холодильные установки и т.п.).

К тому же власти Киева советуют горожанам запастись продуктами, а значит, массовые закрытия магазинов возможны и в будущем.

Время ответить на вопрос Трампа: как же люди там выживают? Как и в прошлые годы, помогают переносить тяготы два основных фактора

1. Деньги. С деньгами и в Сомали можно неплохо устроиться.

2. Максимальная утрата иллюзий — если они были. Надежда только на себя, максимум — на семью и друзей. И автономизация существования: союз с теми, кто заинтересован в том же, в чём и ты. Чтобы в доме работали лифты, водопровод и отопление. Чтобы не замерзала канализация и т.п.

ТСЖ в доме моих знакомых собрало с жильцов деньги на покупку генератора ещё в 2024 году. Народ скандалил жутко: почему так много (около 10 тысяч рублей с квартиры)? почему с каждой квартиры поровну? давайте по метражу, давайте по числу живущих и т.п.

Но и в итоге уже за два месяца удалось собрать достаточную сумму, а к настоящему моменту сдали взносы почти 90% жильцов.

В итоге именно генератор выручил жильцов после январских ударов по ТЭЦ. Насосы подавали воду на верхние этажи, теплоноситель из системы не сливали.

А там, где люди надеялись на государство, теперь разворачивают армейские палатки с буржуйками (это в лучшем случае). А ремонтники чинят лопнувшие трубы. И никто пока не знает, будут ли эти дома с теплом не то что в эту — в следующую зиму.

И главное.

Именно ситуация с отоплением и светом позволила людям впервые с начала войны выразить властям несанкционированный коллективный и публичный протест.

Раньше власть давила эти попытки с помощью ручных ЛОМов и нехитрого приёма: кто против нас, тот за Россию. После чего уже подключалась полиция, а то и СБУ — для совсем уж непонятливых.

Сегодня, судя по массовости и географии выступлений, приём уже даёт сбои. К тому же бунтуют даже западнее Киева, где ситуация не такая тяжёлая.

Следует понимать, что лишь по форме эти протесты касаются ситуации в энергетике.

На деле же это первые протесты против войны в целом.

Или как минимум методов её ведения. Марафон не марафон, но связь между ударами по российским НПЗ и ответными ударами по энергосистеме Украины украинцы, похоже, уловили.

Прошлую-то зиму вообще без отключений зимовали! С теплом и светом. А в этом году во дворе выгребную яму копаем…

«Не дойдёт через голову — дойдёт через жопу» — метод грубый, но действенный.