Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Субкультура выживальщиков-сурвивалистов, как и многое другое, пришла к нам из Америки. Возникла она на стыке религиозных учений протестантских сект об апокалипсисе и голливудских картинок мира после ядерной войны, вторжения инопланетян или нашествия зомби. Но реальным опытом выживания в мегаполисе обладают сегодня граждане Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

Весенние (апрель–май 2024 года) удары по украинской энергетике, а также летнее повышение температуры вернули украинских граждан в зиму 2022—23 годов: снова веерные отключения, застревания в лифтах, приготовление пищи на газовых баллонах. Но если тогда это было в новинку, то сегодня многие стали выживальщиками со стажем.

Итак, как выживает житель мегаполиса в ситуации, когда света может не быть 8—18 часов в сутки?

Как говорится в известном еврейском анекдоте: «Если проблема решается деньгами, это не проблема, а расходы».

Иными словами, вопрос выживания во многом сводится к наличию свободных средств и возможности/желанию потратить их ради своего комфорта и комфорта своей семьи.

1. Приготовление пищи

Кадры многоквартирных подъездов, сложившихся как карточный домик, из Киева и Белгорода, Донецка и Одессы наглядно показывают, что в условиях современной войны советская 9-этажная панелька или 5-этажная хрущевка может в мгновение ока превратиться в братскую могилу.

Но есть у таких домов и неоспоримое преимущество. Как правило, они газифицированы. Одной проблемой меньше. К тому же зимой газовая плитка становится ещё и вариацией камина — так на Украине грелись ещё в «святые» 90-е. На включенную конфорку можно положить чугунный кружок или просто кирпич.

У тех же, кто живёт в многоэтажках посовременней, вариантов немного.

Можно готовить на газовых горелках или походных плитках. Десятилитровую кастрюлю борща, конечно, сварганить не получится, но приготовить что-то на раз — вполне. Автор выбрал именно этот вариант.

Тем более что хранить кастрюлю борща в выключенном холодильнике — не лучшая идея в летнее время.

Можно еще прокачать скиллы тайм-менеджмента и подгонять приготовление еды под периоды подачи электроэнергии.

Этот путь выбрали мои соседи — они никогда не имели дела с газом и побаиваются баллона. Вариант, конечно, для сильных духом, ведь свет могут дать и после полуночи.

Наконец, всегда можно питаться по-дорожному: вареные яйца (которые и без холодильника не испортятся), солёное сало, бутерброды, консервы.

Конечно, есть ещё и доставка готовой еды из ближайших ресторанов и супермаркетов. Да, в Киеве ещё хватает обеспеченных людей.

2. Интернет и работа на дому

Интернет стоит на втором месте по важности ещё и потому, что сегодня немало граждан Украины «ушли с радаров» и работают удалённо и неофициально — чтобы не загреметь под очередную мобилизацию. Так что на связи приходится быть всегда.

Эту проблему многие решили ещё зимой 2023 года.

Одни провайдеры оборудовали домовые и подъездные свитчи (сетевые коммуникаторы) бесперебойниками, другие — оперативно начали тянуть «оптику». Технология GPON позволяет оставаться онлайн даже во время отключений электроэнергии. Достаточно запитать роутер и оптический терминал от источника бесперебойного питания или даже пауэрбанка.

Обеспечить автономную работу компьютера несколько сложнее.

Даже у ноутбука аккумулятор обычно не тянет больше 3—4 часов. Но и его можно подключить к пауэрбанку (если на ноутбуке есть разъём Type C и достаточно мощный пауэрбанк).

Более удобное и долговременное решение — энергостанция.

По сути, это тот же пауэрбанк, но с привычной розеткой на 220 В. Внутри такой станции — литий-железофосфатные аккумуляторы ёмкостью от 200—300 Вт·ч до 2-3 и даже 5 кВт·ч. Даже слабенькая энергостанция позволяет ноутбуку работать 4—5 часов.

Этого вполне хватает, чтобы дождаться очередного включения света. Пока что хватает.

Мощные станции не только более ёмкие, но ещё и поддерживают постоянную нагрузку в 1500—2000 Вт. А значит, включить в них можно не только ноутбуки, но и холодильник, лампы, не очень мощный электрочайник. Правда, стоят такие станции уже 1,5—2 тыс. долларов, не каждому по карману.

3. Энергетическая автономия

Если позволяют средства, вопрос наличия и отсутствия тока в розетке можно решить более радикально, установив связку инвертор+аккумулятор с подключением непосредственно к электрощитку.

Это та же энергостанция, только более продвинутая.

Пока электричество есть, инвертор заряжает аккумулятор. Как только свет отключают, инвертор начинает подавать в квартирную сеть накопленную энергию. Опять-таки, как в анекдоте: у всех суббота, а у меня четверг.

Цена вопроса — от тех же 1,5—2 тыс. долларов и до бесконечности.

Еще полтора года назад на такие траты решались считаные единицы. Даже компактные энергостанции брали далеко не все: теплилась надежда, что всё это вскоре закончится.

Этим летом всё иначе.

Инверторы и аккумуляторы — хиты продаж. Цены ломовые. Электрики, которые могут их подключить, просто на разрыв: запись на 1-2 недели вперёд.

Но такие расходы, конечно же, мало кому сейчас по карману, приходится «колхозить». Умельцы вовсю собирают и продают самопальные сборки на б/у аккумуляторах из электромобилей и самокатов.

Дело это небезопасное. Старые литиевые аккумуляторы иногда взрываются, первые печальные случаи уже есть.

4. Не только свет

О проблемах украинской энергетики сегодня кричат на всех углах. Вон, даже Financial Times написала, нарвавшись на обвинения украинских властей в клевете. Но проблема не только в периодическом отсутствии электроэнергии.

Воды тоже нет.

Водоканалы относятся к критической инфраструктуре, и их не отключают. По крайней мере пока (уже в который раз ловлю себя на этой оговорке…). Но подать воду на верхние этажи спальных районов не получается. За это отвечают насосы в домовых котельных. А они во время веерных отключений не работают.

Многие (в том числе мы) решили это покупкой походного душа и канистр, в которых запасаем воду. Кто-то не мелочится и берёт в квартиру сразу пластиковые бочки на 100—150 литров. И аккумуляторный душ, хорошо знакомый жителям Донецка.

***

Если смотреть со стороны, то выглядит это всё немного дико: квартира в современном городе с бочками запасённой воды, газовым баллоном, свечками и аккумулятором.

Уровень Африки, но никак не Европы. Видимо, на евромайдане украинцев не предупредили о том, что путь в Европу будет кружным и немного тернистым. А то бы они, конечно, заранее подготовились.