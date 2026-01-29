Винтовка рождает власть — так учил великий кормчий.

Иван Шилов ИА Регнум

Хотя в следующем году этой формулировке исполнится сто лет, сейчас она снова становится актуальной для Китая. Уже несколько дней все обсуждают «грандиозные чистки» среди китайских военных — Си Цзиньпин снял всю военную верхушку, и это же неспроста!

Дописались уже до того, что китайский лидер сыграл на опережение и раскрыл заговор, а то ведь его собирались арестовать генералы. Но нет, возражают более солидные «эксперты», всё дело в том, что снятые генералы передали американцам секретную информацию о программе производства китайского ядерного оружия.

Вот и The Wall Street Journal об этом пишет — ссылаясь на свои источники в Пекине: ну что вы, всё дело в том, что Си готовится к вторжению на Тайвань, а генералы были против, вот в чем причина!

Что же реально происходит в Пекине? Беспрецедентные чистки и борьба за власть?

Бесполезно искать ответы в официальных китайских источниках — всё ограничится тем, что против уволенных генералов Чжан Юся и Лю Чжэнли начато расследование по подозрению в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». Так обычно в КНР называют коррупцию — но понятно, что в данном случае мы имеем дело далеко не с рядовым событием.

75-летний Чжан Юся не просто заместитель Си по Центральному военному совету КНР. Оба они сыновья видных участников войны с Японией и гражданской войны. После образования КНР отец нынешнего председателя занимал более крупные посты — вплоть до вице-премьера во времена Мао и даже члена Политбюро в эпоху Дэн Сяопина. А отец Чжана стал одним из первых китайских генералов (но не высшего ранга).

Детей таких родителей называют в Китае «принцами», и они часто довольно успешны в карьере, в том числе и благодаря горизонтальным связям между собой. Цзиньпин и Юся тоже знали друг друга с детства, их отцы дружили (или были хорошо знакомы между собой). Поэтому выбор китайским лидером своего зама был не случайным.

И вдруг такой финал. Нарушены неписаные правила — «принцев» не арестовывают!

Да и вообще, с чего бы это Си снимать ближайшего соратника?

Более того, если бы сняли только одного генерала, но ведь и начальник Объединенного штаба ЦВС попал под следствие. Да и вообще, за три с небольшим года, прошедшие с момента формирования последнего Центрального военного совета КПК (этот орган стоит выше Центрального военного совета КНР — хотя по сути и составу они одинаковы), в его составе из семи человек остались двое: сам Си Цзиньпин и его новый заместитель Чжан Шэньминь, ранее бывший секретарем комиссии по проверке дисциплины. То есть контролером других военных.

Все остальные или отправлены в отставку или находятся под следствием — вот такая чистка. Да, и еще в 2023 году было целых три министра обороны: начали с одним, потом пришел другой, а в конце года назначили третьего. Что это, если не «китайский 37-й год» с «заговором генералов» и «подготовкой к большой войне»?

Но спешим разочаровать любителей сенсаций — ничего подобного в Китае не происходит. Генералы не собирались арестовывать Си, не сливали американцам военную тайну и не сопротивлялись вторжению на Тайвань (по той простой причине, что глава государства не собирается поддаваться на американские провокации).

Отчего же тогда чистки? Оттого, что лозунг «винтовка рождает власть» по-прежнему работает. Просто нужно правильно понимать Мао.

Полная цитата гласит: «Политическая власть исходит из дула винтовки. Партия командует винтовкой, совершенно недопустимо, чтобы винтовка командовала партией». То есть партия руководит армией. И сказано это было в разгар гражданской войны, когда ни власти, ни армии у партии в наличии еще толком и не было (в реальности Мао родил афоризм не в 1927-м, а в 1938-м, но сути это не меняет).

С тех пор китайские коммунистические вожди делали всё для того, чтобы этот принцип соблюдался неукоснительно. Армия всегда была в подчиненном положении.

На протяжении двадцатилетней гражданской войны они были по сути единым целым — это была армия партии, которой нужно было победить и взять власть. После образования в 1949 году КНР партия крепко держала винтовку в своих руках. Иногда проводя чистки, а иногда, наоборот, используя армию для борьбы за власть в партийной верхушке.

И никогда не было иначе.

В 1958 году Мао снял министра обороны Пэн Дэхуая, а спустя восемь лет сделал своей правой рукой нового министра Линь Бяо (спустя еще пару лет даже объявил его наследником). Но оба маршала были лишь подчиненными великого кормчего. Никакой самостоятельной игры они вести не могли — и не пытались.

Пэн был снят за несогласие с политикой «большого скачка», а не за претензии на власть. Линь привлекался для стабилизации ситуации в ходе «культурной революции»: когда Мао с опорой на левых «революционеров» чистил партию, армия наводила порядок, сражаясь с выходившими из-под контроля «хунвейбинами».

Загадочная до сих пор гибель Линь Бяо в 1971 году была связана не с его амбициями, а с разногласиями одновременно с левыми и с оставшимися в верхах государственниками, включая военных. В 1976 году, после смерти Мао, маршал Е Цзяньин, главный авторитет для армии и зампред ЦВС, сыграл решающую роль при свержении и аресте «банды четырех» — вдовы Мао и ее ближайших соратников, включая несостоявшегося наследника вождя.

Но он действовал как представитель мощной группировки партийных и военных руководителей (в том числе и находившихся в опале — как Дэн и отец Си Цзиньпина).

В 1989 году Дэн Сяопин сменил партийное руководство, а потом с помощью армии разогнал протесты на площади Тяньаньмэнь — не потому, что выполнял волю военных, а потому, что военные беспрекословно подчинялись ему. Он не был ни генсеком ЦК КПК, ни председателем КНР, а занимал более высокий пост: председателя ЦВС КПК (и такой же пост в ЦВС КНР).

Именно эта должность является ключевой в Китайской Народной Республике все годы ее существования.

Поэтому Си может делать с военным руководством все что угодно. Не из-за самодурства, естественно, и не потому, что ему нужно укреплять свою власть (она и так крепка и никем всерьез не оспаривается). А потому, что армия это не просто вооруженный отряд партии, но и важнейший инструмент обеспечения экономического и геополитического роста Китая.

Лично Чжан Юся мог быть и не коррумпирован (в отличии от его клана), но неэффективные методы руководства как непосредственно армией, так и огромной программой перевооружения противоречат интересам Китая. Гонка вооружений с США не зависит от фамилий конкретных руководителей, но вот качество и темпы строительства китайской армии связаны с теми нравами и порядками, что царят в военном руководстве.

Си Цзиньпин хочет нового, энергичного и эффективного военного начальства, и ничто, включая личные отношения, не может помешать ему продвигаться по этому пути.

Российский опыт, кстати, в очередной (и далеко не первый) раз наверняка сыграл важную роль при решении о кардинальной чистке Центрального военного совета. Китайская армия не готовится к скорому захвату Тайваня. Она хочет получить возможность блокировать остров в том случае, если США решат спровоцировать провозглашение независимости острова, и внимательно изучает опыт боевых действий на Украине.

Владимир Путин тоже провел чистку в минобороны, и китайские товарищи следят за нашей ситуацией. Точно так же, как уделяют огромное внимание периоду перестройки, кризису КПСС и причинам распада СССР.

Винтовка рождает власть, а значит нужно периодически чистить ствол. Не только для того, чтобы не потерять власть, но и чтобы винтовка была скорострельной, меткой и готовой к бою.