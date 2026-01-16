Слезы и радость в Вашингтоне — в один и тот же день в американской столице две иностранки общались с американскими руководителями. После встреч в Белом доме министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотсфельдт расплакалась, рассказывая журналистам о результатах бесед с Джеем Ди Вэнсом и Марком Рубио: хотят забрать у Дании Гренландию и всё.

А венесуэльская оппозиционерка Мария Мачадо широко улыбалась, вручая Дональду Трампу свою медаль нобелевского лауреата. Трамп и вовсе светился от счастья: он получил таки столь желанную награду, пусть и чужую. Америка правит миром и добивается того, чего хочет?

Именно так хочет представить дело Дональд Трамп, и почему бы с ним не согласиться? США сильнейшая в мире держава, превосходящая все остальные: у нее сильнейшая армия, сеть военных баз по всему миру, система союзников и вассалов, контроль над основной частью мировой финансовой системы, доллар остается главной мировой резервной валютой. Немалая часть самых современных технологий и важнейшие научные центры также находятся в США.

Ну и «мягкая сила», от образования до массовой культуры, тоже в наличии, обеспечивает Штатам глобальное влияние.

Не хватало только такого решительного человека как Дональд Трамп, чтобы начать разбираться с внутренними проблемами и перестроить, перенацелить устаревшую и неэффективную внешнюю политику. И вот оно американское величие во всей красе?

Рассуждения о возвращении (укреплении, наступлении) американской гегемонии очень понятны и ожидаемы. Западное полушарие будет американским, а в восточном США выстроят систему сдерживания Китая и усилят контроль над Европой. Ну и куда денется остальной мир?

Все это очень интересно и убедительно, вот только не совсем понятно, как именно может сработать. Потому что США действительно пытались руководить всем миром, и особенно настойчиво они делали это в период после распада СССР. Но и тогда, в «длинные девяностые», условно продолжавшиеся до кризиса 2008 года, у них это не получилось.

Атлант надорвался — и это все поняли еще в ходе того самого глобального экономического кризиса, спровоцированного жадностью американского финансового сектора. Причем надорвался не только финансово и экономически, но и политически, то есть геополитически.

Управлять всем миром, принуждая всех соблюдать «высшие общечеловеческие ценности» и превращая Штаты в мирового рулевого, арбитра и полицейского, оказалось невозможно. С одной стороны, начали скрипеть и шататься сами Штаты, а с другой, весь остальной незападный мир осознал необходимость выстраивания постамериканского мирового порядка. Не без американцев, но не под их руководством на тот случай, когда они окончательно надорвутся и пойдут вразнос.

Конечно, выстраивание альтернативы, точнее, параллельной системы при существовании действующей — вопрос очень долгий и очень сложный. Тем более, что и в незападном мире очень многое завязано на Запад: от банковской системы до военной промышленности.

Даже Россия и Китай, главные застрельщики нового мирового уклада, точно так же были связаны с Западом тысячами различных нитей, и поэтому все наши проекты вроде БРИКС продвигались достаточно медленно.

Политическая воля на строительство нового постазападного миропорядка опережала финансово-инфраструктурные возможности. Ведь все еще существующая система международных отношений выстроена и управляется Западом. И он ни с кем не собирается делиться ни контрольным пакетом, ни системой управления, не говоря уже о доступе к штурвалу.

Да, система все больше сбоит и в ее перспективы все меньше веры, но она по-прежнему глобальна и нужна всем. Поэтому все незападные страны и пытались играть одновременно в две игры: работать по правилам действующей западной системы и создавать задел для запуска новой, постамериканской.

Но что сделал Трамп? Он отказался играть по старым правилам глобализации. Теперь нет никакого единого Запада с его интересами управления всем миром посредством «общечеловеческих ценностей». Есть только Штаты — которые будут спасать самих себя в новом, постглобалистском мире. Штаты станут мировым гегемоном, но не ради строительства «единого человейника», а ради собственного величия.

Наработанную предыдущими американскими администрациями и западными элитами в целом мощь Трамп ставит на службу Америки — то, что работало на глобализацию, теперь будет работать на США. Ну и еще и на англосаксонский мир, то есть Британию с Канадой и Австралией, хотя Канаду при этом придется отдать Штатам.

Идея понятная, но стратегически неосуществимая. Да, Штаты могут на какой-то период нагнать страху почти на весь остальной мир. Да, они могут серьезно повлиять на ситуацию в Латинской Америке вплоть до смены власти в отдельных странах. Могут отобрать у Европы Гренландию и заставить европейцев самостоятельно оплачивать свою оборону.

Они могут пугать и даже бомбить Иран, поддерживать израильскую экспансию в регионе. Но все это не просто краткосрочные, но и вызывающие ответную реакцию действия.

Латинскую Америку уже невозможно превратить в задний двор США, поскольку интересы и влияние Китая и Европы в этом регионе слишком велики. Ближним Востоком невозможно управлять с помощью интервенций и бомбежек, так как регион до сих пор трясет от последствий американского вторжения в Ирак, а зависимость Штатов от Израиля из убыточно-патологической превращается в однозначно генерирующую геополитические убытки.

Если Европа убедится в крахе атлантического проекта, то начнется процесс распада единого Запада с огромными последствиями как для Штатов, так и для всего англосаксонского мира. И это мы не говорим про Россию, Китай, Индию, отдельные страны исламского мира — то есть тех, кто в любом случае продолжит работу по приближению постзападного миропорядка.

Желание Трампа воспользоваться моментом понятно: старый глобалистский и как бы американский уклад обречен; новый, постзападный еще не построен. Это удобное окно для появления «великой американской империи», доминирующей над всем миром.

Но историю не обманешь, в законы смены эпох не вставишь лишние формулы. Старый миропорядок был западным, США стали его рулевым и будут платить по всем счетам вместе с остальным Западом. Списать долги на глобалистов-западников, а активы и прибыль перенести в новый проект «американской империи» — не получится. Ни слезы гренландской Вивиан, ни нобелевская медаль Марии тут не помогут.