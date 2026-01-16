Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Начало нового года для Зеленского выдалось практически оптимистичным: он нашел себе нового авторитетного главу своего офиса, затеял перетасовку кадров во главе ключевых министерств, повстречался с «коалицией желающих» и тщательно проследил за тем, чтобы Украине стало ещё хуже.

Иван Шилов ИА Регнум

Все кушали мандарины и ждали включения света, а в маленьком окошке мрачного здания на ул. Банковой он и не гас. Там усиленно работали над «антикризисными мерами», которые привели к тому, что сотни жилых домов в Киеве теперь необходимо отселять.

Город, в котором всё более-менее шло ровно, уже неделю сидит без электричества и отопления. Такая же ситуация в других миллионниках. Однако «несгибаемый» с голубого экрана продолжает убеждать всех, что это происходит само собой.

Якобы просто потому, что кому-то в России доставляет удовольствие разрушение соседней страны.

Кстати, по случаю Зеленский обрушился на своего давнего недруга, мэра Виталия Кличко, обвиняя его в плохой подготовке столицы к массированным обстрелам. Но всю войну именно люди Зеленского осваивали многомиллиардные бюджеты и докладывали о создании эшелонированных систем защиты инфраструктуры — не только в Киеве, а вообще везде.

А сейчас вот выясняется, что их не существует, а деньги украли.

Так что, когда дядюшка Дональд (как всем казалось, «понявший всё» и «жестко поставивший Путина на место») заявил, что именно Зеленский — единственное препятствие на пути к достижению мира, это прозвучало неожиданно только для «патриотически настроенной общественности», «коалиции желающих» и самого фигуранта.

«Я просто думаю, что ему, знаете ли, трудно дойти до цели»,— предположил Трамп, хотя здесь он ошибается.

Цели закончить ежедневный кошмар, в котором живут украинские граждане, у его киевского визави никогда и не было. Что бы ни происходило вокруг трагического для двух самых больших и исторически близких славянских народов конфликта, стоит он на единственной точке опоры: война даёт нынешней украинской «элите» такую власть и такие деньги, которых не было ни у кого в истории независимости Украины.

Плюс, конечно, специфический склад характера криворожского паренька, который скорее обделается, чем прогнётся.

После каждого разговора с Трампом, после каждых переговоров с обязательным выходом к прессе Зеленский стремительно несётся в Европу, где все договоренности множатся на ноль. Кривой Рог, помимо прочего, научил Вову, что всегда нужна хорошая «крыша» — и он её показывает главе могучей державы: решайте, уважаемый, вопросы вот с этими пацанами, я без них ничего не подписываю.

Так что, можно сказать, судьбу Гренландии тоже определил Зеленский. Как бы ни плакались по этому поводу европейские товарищи, которым внезапно засветила перспектива боевых действий с армией США, таким способом им показывают, что статус «крыши» предполагает определенный уровень ответственности.

Нужно быть морально готовым отвечать за базар, чтобы потом не прикуривать одну от одной на крылечке Белого дома.

Вы же у нас «действуете с позиции силы» и «принуждаете агрессора к миру»? Путь мирных договоренностей вас не устраивает? Ну отлично, давайте тогда померимся, у кого ствол длиннее.

Так что напрасно Дания так волнуется по поводу какой-то там неправильности происходящего: еще в феврале 2024 года она подписала с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

А раз был избран курс на продолжение войны, то теперь датчане могут поучаствовать в ней не издалека, а непосредственно.

Даже вызвав подкрепление из ВСУ по встречным обязательствам — усилить контингент из 37 лучших представителей НАТО, готовых дать отпор захватчикам священной земли Гренландии. Думаю, Зеленский с удовольствием поможет коллегам: если загорится весь мир — ему даже лучше.

И обратите внимание, что идея ввести западные войска на Украину под гарантии их поддержки со стороны США, заведомо неприемлемая для России (а значит, блокирующая переговорный процесс), зеркально отражается в гренландском кризисе.

Вводите. Только если впрягаетесь в тему — вводите везде.

Только через такие аналогии до «коалиции желающих» может, наконец, дойти простая мысль, что лишь один Зеленский делает всё возможное, чтобы война продолжалась, чтобы эскалация постоянно нарастала и увеличивала масштабы ада. Что именно он системно срывает любые возможности снизить градус конфликта и сделать его менее болезненным для мирного населения.

Никто ведь не заставлял устраивать блэкаут в Белгороде и запускать ударные дроны по многоэтажкам в Воронеже. Никто не вынуждает еженощно пытаться попасть по Москве. На любые разумные предложения понизить взаимный ущерб можно получить адекватный ответ: бодаемся, но не уходя в крайности.

Но этих предложений нет и не будет.

По сути, чей бы ни был мирный план — американский или московский — он упирается в ту же классическую дилемму, которая позволила успешно сорвать Минские соглашения: что должно быть раньше, гарантии безопасности или вывод ВСУ из Донбасса?

Путин вот считает, что вывод, Зеленский — гарантии. Хотя очевидно, второе решается долго и сложно, а войскам достаточно дать команду и заодно сохранить этих людей живыми. То же самое с иностранным присутствием: нет смысла упорствовать, ни один вариант не принесет ничего, кроме проблем. Но это упорство даёт возможность продолжать войну — и она продолжается.

Есть еще и третий пункт, «репарации от России», которых очевидно мог бы требовать только победитель, стоящий на руинах Кремля.

Настойчивые попытки забрать деньги, которые не принадлежат ни Украине, ни Европе и вообще относятся к категории «порядок, основанный на правилах». Не просто тупое упрямство, а способ, позволяющий поцарювать еще месяц, полгода, может даже и целый год.

Ради этого Зеленский ломает любые договорённости о мире, провоцирует дальнейшее разрушение, выпрашивает «Орешник» и удовлетворенно озирает дымящиеся руины. Казалось бы, можно объявлять перемогу: Россия не смогла захватить всю территорию Украины, США и Европа готовы гарантировать суверенитет оставшихся 80% довоенной территории, денег на содержание страны тоже дают.

Всё, что нужно — согласиться на нейтральный статус, который и так изначально определен Декларацией о государственном суверенитете Украины, и признать уже случившуюся реальность по границам.

Остановить этим смерти и разрушение, начать налаживать более-менее нормальную жизнь, дать людям выдохнуть. Но Зеленский продолжает выставлять всё новые и новые условия, цепляется за каждую мелочь, чтобы ничего не останавливать.

Его позиция — это позиция врага украинского государства.

Ключевым агентом войны, главным её бенефициаром и идейным вдохновителем, достигшим крупных успехов в краудфандинге на организацию уничтожения, является «стремящийся к миру» Зеленский. Трагедия и наказание украинского народа за глупую наивность, подростковый максимализм, завышенные ожидания и кликушество.

Украина умирает не из-за войны как таковой. Она умирает потому, что у власти остается один человек и сплотившаяся вокруг него группа упырей, раздувшихся от легких денег и ничем не ограниченной власти. Каждый, кто в этом участвует, тоже принимает на себя карму разрушения, хаоса и потерь.

Но пока ширился только список тех, кто жал руку киевскому диктатору и потерял власть, деньги и перспективы развития. А теперь открывается и список тех, кто теряет территорию.

Гренландия не даст соврать.