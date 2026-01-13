В 2026-й год наша страна вступила с новой утвержденной правительством Концепцией научно-технологического развития транспортного комплекса. Это документ, поэтому слово «концепция» здесь с большой буквы. И концепция эта предполагает развитие транспортного комплекса России на десять лет вперед, до 2035 года. Вот это и есть образ будущего.

Иван Шилов ИА Регнум

Уже сейчас мы видим московские электробусы с гнездами USB в поручнях, садимся в сквозные современные поезда метро, на маршруты выходят первые беспилотные трамваи. Это практика, но по концепции развития транспортного комплекса мы судим о том, в каком мире мы будем жить.

В Концепции говорится о высокоскоростных транспортных системах, о технологиях магнитной левитации, о подвесных рельсах, об автономных транспортных средствах и аэромобильности. Это всё понятно: быстрые поезда на магнитной подушке уже ездят в Китае и Японии, летающие автомобили мы видели в кино, беспилотники вообще теперь кругом.

Но всех заинтересовало слово, которое в концепции, утвержденной правительством, упоминается в пункте номер 22. Это слово — дирижабли. В ближайшие десять лет в России будут строить и использовать грузовые и пассажирские дирижабли.

Дирижабль — это летательный аппарат, который не пережил свойственного ему романтизма. Романтичным изначально было любое воздухоплавание, но самолет успел стать обыденностью.

Есть ли что-то более прозаичное в современном мире, чем широкофюзеляжный дальнемагистральный авиалайнер? Даже само это словосочетание звучит скучно. О вертолете и говорить нечего. А вот дирижабль по-прежнему загадочен и притягателен.

Идея запускать в небо огромные баллоны, наполненные гелием, прикреплять к ним гондолы с людьми, отправлять всё это в кругосветное путешествие ради рекорда и через Атлантику в качестве регулярных рейсов была очень хороша. Трансатлантические воздушные корабли были чрезвычайно комфортабельными по сравнению даже с современными лайнерами.

В дирижабле «Гинденбург» был рояль в салоне. И салон этот был не просто загоном между последним рядом кресел и туалетом, а полноценной общественной зоной рекреации на 60 человек. Бармены подавали коктейли, тапёр играл на рояле, официанты разносили вестфальскую ветчину.

Рояль, кстати, был сделан из алюминия. На дирижабле всё по возможности было из алюминия, потому что алюминий легче стали и дерева, а грузоподъемность воздушного судна до сих пор остается важнейшим вопросом отрасли. Тут можно вспомнить группу Led Zeppelin, чье название переводится как «свинцовый дирижабль», но они так назвали себя, потому что боялись провалиться как шар из свинца.

И какая разница, что лететь от Европы до Нью-Йорка четыре дня, если вы можете спать на полноценных кроватях, питаться всё это время в ресторане, посещать библиотеку и слушать фортепианную музыку?

Более того, на «Гинденбурге» была курительная комната. В порядке обеспечения пожарной безопасности она была отделана изнутри асбестом. По нынешним временам звучит дико, ведь асбест сейчас это общеизвестный канцероген, но по меркам тридцатых годов прошлого века это было вершиной технологий.

Эра дирижаблей, казалось, закончилась 6 мая 1937 года, когда пролетевший над Манхэттеном и заходящий на посадку в Лейкхерсте «Гинденбург» сгорел дотла за 34 секунды. Это было первой в истории катастрофой, задокументированной так тщательно — посадку гиганта снимали с четырех ракурсов.

Да, кстати, в некотором смысле «Гинденбург» сгорел из-за санкций. Дело в том, что в связи с приходом к власти в Германии национал-социалистов США отказались поставлять в страну гелий и немцы заправляли свои дирижабли во Фридрихсхайне — на родине дирижаблей — водородом.

А дальше двигатели стали мощнее, аэродинамика совершенней, авионика точнее, и о дирижаблях стали забывать, потому что самолетостроение стало экономически более выгодным и массовым.

Но с момента той аварии дирижаблестроение не стояло на месте. Современные цеппелины развивают скорость до 150 км/ч, а перспективные — до 200. Они применяются в основном для наблюдения за поверхностью Земли — дорожным движением, изменением ландшафта, массовыми мероприятиями, — но есть и туристические. В России уже начинают строить дирижабли грузоподъемностью до 200 тонн. И звучит это необычно, но, если вдуматься, хорошо же!

Вот у вас есть гигантская страна, разные части которой соединены небезупречными дорогами. Их строят, перестраивают, ремонтируют, а они всё равно то трескаются по весне, то заметаются буранами зимой, то стоят в глухих пробках. А ведь необходимо движение материальных ценностей, грузов. Отчего бы не летать дирижаблям? Пусть небыстро, зато дешево и надежно. Сейчас-то их заправляют инертным гелием, а не легковоспламеняемым водородом.

Дирижаблям не нужны взлетно-посадочные полосы, инфраструктура для них проще, чем для самолетов, дирижаблями легче управлять с земли, и вообще ими легче управлять, они расходуют меньше топлива, они технологически и инженерно проще, в конце концов.

И обратите внимание, всё равно это звучит как-то романтично, будто бы всё еще где-то на заре воздухоплавания: «ваш груз будет доставлен дирижаблем».

Есть легенда, будто ленты из нержавеющей стали, которыми отделаны арки станции метро «Маяковская» — это остовы советских дирижаблей. В действительности ленты эти были изготовлены на «Дирижабльстрое» специально для строительства станции в 1937 году, когда уже примерно было понятно, что дирижабли в наступившей тогда действительности не самое перспективное средство передвижения.

Но времена, как мы знаем, могут меняться. А российскому дирижаблестроению, видимо, предстоит большое будущее.

Возможно, что через несколько десятилетий плывущие в небе аэростаты и вовсе станут привычной действительностью.

Да, там, в концепции, еще упомянуты экранопланы. Они вообще есть только в нашей стране, и нужны они для движения по воздуху вдоль воды. Но это уже тема для следующего разговора.