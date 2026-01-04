Все знают, что Дональд Трамп, мягко говоря, эксцентричен, но в начале 2026 года, похитив президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он превзошел сам себя.

Global Look Press

Президент США выкрал президента Венесуэлы — сюжет, достойный Гомера. Но зачем готовящемуся отмечать 80-летний юбилей самому влиятельному человеку мира годящийся ему в сыновья руководитель страны, чье население в десять раз меньше американского? Да еще и вместе с женой?

Трамп, конечно, был любителем женщин, но молодых и сговорчивых, а Силии Флорес буквально накануне похищения исполнилось 73, и вообще она — бывший генпрокурор Венесуэлы. Что Трамп собирается с ними делать и зачем вообще их похищал?

Самое популярное — и отчасти подтверждаемое самим Трампом — объяснение: нефть. Еще бы, ведь у Венесуэлы ее на порядок больше, чем у США. А по разведанным запасам она занимает первое место в мире.

Трамп хочет вернуть американским компаниям «украденную» у них венесуэльскую нефть (нефтедобычу, как и практически везде в Латинской Америке, в свое время национализировали), нарастить ее добычу и получить возможность контролировать не только цену на бензин в США, но и мировой нефтяной рынок.

Простое и понятное объяснение — вот блогеры по всему миру радостно и постят картинки с цифрами запасов недр Боливарианской Республики. Все это было бы очень интересно, если бы не один вопрос: какое отношение похищение Мадуро имеет к контролю над венесуэльской нефтью?

Примерно такое же, как и к борьбе с поставкой наркотиков в США — то есть никакое.

А ведь именно обвинение в наркоторговле и «наркотерроризме» и стало главной официальной причиной охоты на Мадуро.

Трамп хочет спасти жизни умирающих от наркотиков американцев, а венесуэльский диктатор возглавляет картель, поставляющий в США наркоту. Ужас, да и только. Вот только в правдоподобности этой абсолютной чуши будет сложно убедить даже самых тупоголовых американцев.

А когда Мадуро будут судить в Нью-Йорке за «наркотерроризм», весь мир сможет убедиться в надуманности обвинений. Но сейчас Трампа это не волнует, ведь он сделал из Мадуро наркобарона только для того, чтобы получить венесуэльскую нефть, не правда ли?

Нет, не правда.

Даже если сам Трамп верит в эффективность такой комбинации: обвиняем венесуэльского лидера в наркоторговле, похищаем его, меняем власть в его стране и получаем контроль над недрами. Но так это не работает. Трамп получил президента Венесуэлы, а не Венесуэлу.

И чтобы добиться желаемого, ему нужно будет сделать вещи куда более сложные, чем похищение четы Мадуро.

Потому что власть в Венесуэле не сменилась — страной, как и все последние 27 лет, правят чависты (соратники умершего в 2013 году Уго Чавеса). На посту главы государства Мадуро временно заменила вице-президент Делси Родригес, во главе правящей партии встал «сильный человек» министр внутренних дел Диосдадо Кабельо. То есть вся чавистская верхушка сохранилась.

Может быть Трамп рассчитывал на раскол среди чавистов или на восстание оппозиции? Не похоже. Да и изначальные предположения о предательстве в руководстве вооруженных сил и служб безопасности Венесуэлы пока что не подтверждаются.

Судя по всему, спецоперация по похищению Мадуро стала столь успешной в первую очередь благодаря тотальному разведывательному и военному превосходству американцев, тщательному планированию и убийству охраны президента, а не измены его окружения.

Сейчас для всего остального венесуэльского руководства явно не время устраивать внутренние разборки, и если оно сплотится, выбить из него уступки американцам будет куда сложнее.

Да, венесуэльские лидеры наверняка напуганы, но мотивов вести со Штатами переговоры у них просто не осталось. Ведь Трамп в любой момент может убить или похитить их.

Так о чем с ним договариваться? О демонтаже всей системы чавистской власти? Потому что передача контроля над нефтянкой несовместима с чавизмом. И с чего вдруг Кабельо, Родригес и другие соратники Чавеса и Мадуро откажутся от того, что исповедовали многие десятилетия, еще до того, как пришли к власти?

Чтобы сохранить свои жизни? Смешно. После потери власти их или арестуют американцы, или посадят в тюрьму, а то и просто убьют нынешние оппозиционеры.

Чтобы уберечь Венесуэлу от американского вторжения? Тут они могли бы пойти на кое-какие уступки, но проблема в том, что никакого вторжения не будет. Трампу оно категорически не нужно — ведь это кровь, деньги, время и непредсказуемый результат.

Что же он будет делать?

Сначала он попытается выбить из соратников Мадуро уступки. Но они на них не пойдут, тем более, когда их президент сидит в нью-йоркском изоляторе.

Потом Трамп попытается удушить Венесуэлу экономически, действующая уже месяц блокада будет ужесточена. Но если в и так тяжело живущей Венесуэле начнутся голод и смута, какова будет реакция в мире? Штатам плевать на весь мир?

Ну а на собственное население, уже на пятую часть латиноамериканское? Это не далекая Газа, которую Израиль бомбил и морил голодом, — это практически соседняя со Штатами страна.

Американские граждане латиноамериканского происхождения могут не любить Мадуро и чавистов, но попытка удушить венесуэльцев не найдет в США поддержки.

Протесты против геноцида в Газе, которые прошли в американских вузах, не просто повторятся в форме протестов против блокады Венесуэлы — кампания против экономической войны, «геноцида Трампа» против Боливарианской Республики может стать точкой сборки Демократической партии.

Все это Трампу категорически не нужно. Но без блокады чавистов не поставить на колени, не вызвать смуту в Венесуэле.

То есть у американского президента теперь есть Мадуро — и масса проблем, которые с этим связаны. Их нужно решать, но стоимость решения может стать неподъёмной для старика Трампа.

А сейчас он зачем-то фантазирует на тему американского «управления Венесуэлой». Вместо того, чтобы думать о том, как управлять масштабнейшим кризисом, который разворачивается из-за похищения Мадуро.