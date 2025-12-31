Празднование Нового года не имеет никакого отношения к политике? На первый взгляд это так, ведь даже новогодняя отставка президента России Бориса Ельцина в свое время не политизировала праздник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Новогодние торжества — смесь семейного и общенародного праздника, личный и одновременно национальный праздник. Но еще и христианский — ведь Новый год привязан к Рождеству Христову, он специально приурочен к седьмому дню святочной недели (двенадцатидневного периода от Рождества до Крещения).

Да, у нас, в России, из-за перехода в 1918 году к григорианскому календарю всё сбилось, и Рождество сейчас не предшествует Новому году, а следует за ним, и даже многие воцерковленные православные отмечают наступление нового года 1-го, а не 13 января. Но всё равно — какая политика может быть в Новый год?

Самая что ни на есть серьезная — «толерантная».

На Западе, особенно в Европе, это тенденция последних десятилетий, и дело тут не столько в наступающем атеизме. В СССР он ведь тоже был, причем куда более агрессивный, — но не признавалось Рождество, а вот с новогодними торжествами боролись только в первые, самые революционные годы большевистской власти.

В Европе проблема в другом — новогодние торжества могут расстроить представителей других, нехристианских религий. Ведь эти празднества являются продолжением рождественских, а зачем это нужно всё более многочисленным в Европе мусульманам?

Так рассуждают сторонники толерантности к чувствам меньшинств — отсюда и попытки не только отменить Санта-Клауса (святого Николая), но и назвать само Рождество просто «праздником», а елку «праздничным деревом». Якобы мусульманам всё это не нравится и зачем их расстраивать?

Бредовость подобных аргументов зашкаливает.

Да, некоторым европейским мусульманам не нравится празднование Нового года. Но ведь они живут в христианской (хорошо — постхристианской) Европе и должны соблюдать ее законы и обычаи.

Никто не заставляет их праздновать и встречать Новый год 1 января вместо первого дня месяца Мухаррам. Тем более что никто на Западе не мешает мусульманам отмечать наступление нового года по лунном календарю Хиджры, вспоминая переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

То же самое и у нас, в России, — отмечайте свой праздник, но не мешайте праздновать другим, тем более если вы живете на русской исторической территории и среди русского населения.

Однако периодически и у нас стали появляться странные новости. То один из москвичей требует от соседей убрать елку из подъезда, то какой-нибудь муфтий обличает «языческий обычай поклонения идолам», то есть празднование Нового года с Дедом Морозом.

Конечно, это можно воспринимать как досадные мелочи, частные случаи. Но лучше расценивать это как первый, предупредительный звонок.

Ползучая исламизация (плохой термин, но другого нет) у нас пока что несопоставима с европейской, но развивается по похожему сценарию. Сеть заведений для своих, халяльные продукты и услуги, свой банкинг, свои диаспоры — по отдельности всё вроде и неплохо (в том числе если иметь в виду привлечение туристов из двухмиллиардного исламского мира), но вместе складывается в явную тенденцию.

Очередным этапом которой является и возмущение неправильными — языческими или христианскими — традициями и укладами.

Причем всё сказанное относится к русским регионам. В местах традиционного проживания мусульман, на их исторических землях, никто не требует от них ставить елки и звать в гости Деда Мороза (хотя в той же Средней Азии никто не борется с «русским Новым годом»).

Но те, кто якобы из «уважения к чувствам мусульман» в Москве требуют убрать елку, оказывают самим мусульманам медвежью услугу. Потому что политизируют новогодний праздник, превращая его в демонстрацию нашего сопротивления ползучей исламизации.

При этом в самом исламском мире запреты постепенно ослабляют. Даже в самой что ни на есть исламской Саудовской Аравии еще три года назад разрешили рождественские елки. Да, их ставят в отелях и других местах скопления иностранных туристов, но еще недавно и это было категорически запрещено.