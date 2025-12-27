И были они бедны, но молоды и друг другом любимы.

Иван Шилов ИА Регнум

Я помню, как я читал эту историю в отрочестве. Мне вообще нравился О’Генри: он всегда обещал тебе, что всё будет хорошо. Из рассказа в рассказ. И никогда не обманывал. Каждый раз судьба размыкала в очередном сюжете свои беспощадные челюсти, и потрепанные герои выходили победителями. Даже если в жизни так не бывает. А зачем нам как в жизни?

«Дары волхвов». Именно так назывался этот рождественский или, в нашей советской традиции, новогодний рассказ. О самой лучшей истории любви. Той любви, которую мы, может, и не заслужили.

…Живут бедные молодые супруги в одной из «меблирашек». Это такое устаревшее просторечное слово, обозначающее меблированные комнаты, в одной из таких, кстати, жил наш Родион Раскольников. Такие комнаты или квартиры сдавали либо в частных домах, либо в дешевых гостиницах и пансионах, причем всегда на длительный срок. Комнаты были обставлены мебелью, отсюда и название.

Меблированные комнаты всегда говорят тебе: «я не навсегда». Это временное жилище: перед тем, как найти получше работу и накопить на более приличное жилье. Вот в такой квартире и живет молодая семейная пара: Делла и Джим.

Они бедны, но у каждого есть нечто, чем они очень дорожат. Свое личное сокровище.

У молодого мужа — золотые часы без цепочки, которые достались ему по наследству. У молодой жены — ее роскошные волосы. Но подходит Рождество, а денег на подарки по-прежнему нет.

И тогда он продает свои часы и покупает ей дорогой гребень, а она, вернувшаяся в их комнатку раньше него, приходит с отстриженными волосами и начинает накручивать щипцами для завивки оставшееся от былого великолепия, хотя и то, что осталось, если его правильно накрутить, смотрится очень миленько.

Дело в том, что на проданные роскошные волосы она купила ему золотую цепочку для его часов.

Кажется: вот же бессмыслица, вот обидная нелепость. Аксессуары к тому, чего больше нет. Они продали самое дорогое, а перекрёстного опыления подарками так и не произошло.

Но ты читаешь этот рассказ как негромкий гимн настоящей любви.

Дары волхвов. Эти дары не про жертвенность, они про единственно возможный путь, если ты любишь.

«…Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала: — У меня очень быстро растут волосы, Джим!»

А он ей ответит, что, похоже, им придется пока спрятать эти подарки, чтоб они отдохнули до лучших времен, полежали немножко. «Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты».

…Нам говорит жизнь: если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты даёшь. Каждый из нас делает этот выбор. И еще раз, и еще.

Честно говоря, мы и в чем-то большом каждый день выбираем: быть нам людьми со смыслом жизни или живущими просто так. Каждый день мы, кстати, разные люди. Иногда со смыслом жизни, иногда — без.

А еще мы вдруг однажды утром осознаем, что количество наших сил, которые мы тратим на то, чтобы быть несчастными или счастливыми, вообще-то одинаково. Это такая, кажется, простая мысль, но, если мы ее себе сформулируем, мы сперва даже опешим от удивления.

Слово «опешим», между прочим, тоже в своем корне имеет значение, связанное с понятием «идти пешком».

…Мы открываем утром глаза, лежим некоторое время в постели, но нам только кажется, что мы лежим. На самом деле мы уже начали наш сегодняшний путь, мы пошли. Осталось только понять: это тот же путь, что стелился перед нами всё предыдущее время, или мы свернули на боковую тропинку? Ну или вообще пошли назад. Хотя никакого «назад» на самом деле не бывает. Жизнь не отмотать.

Но самое тут смешное, что каждый из нас отлично понимает, что на самом-то деле мы всю нашу жизнь идем в никуда. Любовь увянет, закончится, перестанет нас греть, дело жизни опротивеет или перестанет удаваться. Чудо не повторится, хотя всё, что мы хотели, — это только опять увидеть это чудо.

Но в том-то и дело, что нам просто надо идти. Смысл именно в том, чтобы просто идти по дороге.

Только отмечать при этом, отдавать себе отчет про себя: с каким чувством ты по этой дороге идешь? Если с удовольствием, значит, это твоя дорога. Если же тебе плохо, что-то свербит, наполняет тебя непонятной и неприятной, как изжога, тоской, то, может, действительно пришло время с этой дороги свернуть?

Кстати, ты это можешь сделать в любой момент, просто шагнув вправо или налево. И пусть ты сперва пойдешь через кустарники, потом через поле, но рано или поздно ты выйдешь на новую свою дорогу. Собственно говоря, через поле и кустарники — это ведь тоже путь.

И вот мы, допустим, свернули, пошли непонятно куда: идти по незаасфальтированной или не засыпанной песком дороге трудно, иногда мы оступаемся, под ногами мерзлые комья земли, какое-то заброшенное поле, торчат сухие и длинные прутья вверх, названия которых мы не знаем. Но мы идем и идем — по тонкому снегу и через мелкий летящий снег.

И вдруг видим впереди: огоньки.