Суд в России впервые вынес решение о штрафе за склонение к аборту — в Мордовии мужчина заплатит за это пять тысяч рублей.

ИА Регнум

В июле в Саранске родилась двойня — Богдан и Варвара, а потом их мама подала в суд на их же отца. В браке пара не была, и когда мужчина узнал о том, что вскоре станет отцом, то предложил оплатить аборт. Будущая мать отказалась и порвала отношения, но после родов решила напомнить о себе и детях через суд. При этом отец Богдана и Вари сначала признал свою вину, но потом, уже в суде, отрицал то, что склонял их мать к аборту.

Примечательно, что именно Мордовия еще летом 2023-го стала первым регионом, в котором был принят закон о запрете склонения к абортам, предусматривающий штрафы как для физических лиц, так и для организаций. С тех пор подобные законы были приняты еще в двадцати пяти субъектах.

Два года назад патриарх Кирилл предложил принять соответствующий федеральный закон. Хотя этого пока что не было сделано, курс на ограничение абортов проводится последовательно: регионы запрещают прерывание беременности в частных клиниках, для врачей вводятся премии за тех мам, которые передумал избавляться от ребенка.

Ведь аборты не только страшное испытание для женщины, по сути убийство, но и вызов для нашего народа как такового. Только в госклиниках за постсоветский период было сделано более 50 миллионов подобных процедур — это намного больше, чем родилось детей.

При этом о полном запрете абортов речи нет. Все понимают, что в этом случае вырастет смертность от подпольных прерываний беременности. Нужно убеждать, объяснять, уговаривать, помогать. А самое главное — создавать в обществе и государстве атмосферу чадолюбия, понимания драгоценности жизни каждого ребенка.

Ключевым фактором тут является воспитание: верующий человек не пойдет на убийство ребенка в утробе. Не менее важно и сохранение, укрепление, возвращения статуса семьи, потому что как многодетность, так и отказ от абортов возможны только в крепкой семье. А понимание ее первостепенного значения — это часть как воспитания, так и государственной идеологии, которая должна стать семейноориентированной.

Только в этом случае ответ на демографический вызов, или, проще говоря, угрозу вымирания, будет эффективным. Борьба с абортами, как и призывы к повышению рождаемости, конечно, важны, но они вторичны по сравнению с семейноцентричной системной государственной политики. В которой меры финансовой поддержки деторождения бессмысленны без моральной и духовной составляющей.

То есть понимание ценности многодетной семьи должно стать естественным как для абсолютного большинства народа, так и для государства, власти как таковой.

Как с этой точки зрения смотрится мордовская история? Как ни странно, в ней может быть не только судебная, но и моральная составляющая. Если это пример не только принуждения, но и поиска пути к искреннему примирению.

Конечно, чаще всего женщина, которую близкий человек отправляет на аборт, после родов не захочет иметь с ним ничего общего. Конечно, судебное разбирательство не лучший способ разбудить отцовские чувства — личная встреча или даже фото в соцсетях куда естественней.

Но в данном случае мы не знаем подробностей, и поэтому хочется верить в то, что обращение в суд было вызвано не только желанием отомстить бывшему, а пусть и неосознанной, но надеждой вернуть его. Простить его, если он действительно раскается.

Да, и так бывает. Тем более что мужчина на суде стал уверять, что не уговаривал делать аборт. Может быть, он и в самом деле раскаялся, осознал свой грех, и теперь у Богдана и Варвары будет не только мать, но и отец? И они будут расти в полной семье? Тогда уже одно это оправдывает принятие законов о запрете склонения к абортам.